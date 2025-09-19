( Jorge A Ramirez Portela )

La empresa LUMA Energy anunció este viernes que, como parte de su programa de mejoras para aumentar confiabilidad del sistema eléctrico, en este fin de semana impactará sectores de unos 15 municipios.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas, remoción de vegetación, cambios de postes, e impactos a subestaciones son algunas de las obras programadas. Se realizarán en municipios como Manatí, Guayama, San Juan, Ciales, Carolina, Mayagüez, Aguada, Barranquitas, Canóvanas, Ponce, Arecibo, Caguas, Vega Baja, Salinas y Bayamón.

“Las interrupciones programadas son cruciales para mejorar la confiabilidad y la resiliencia de la red eléctrica en beneficio de todos nuestros clientes. Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, indicó LUMA.

A continuación los municipios y las zonas a ser impactadas:

Viernes, 19 de septiembre

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos:

Manatí – Barrio Coto Sur carretera 670 km 3.0 interior, sectores barriada Polvorín, calle Camino del Parque, Parque Billy Vázquez y Centro Comunal Polvorín.Guayama – Urbanización Monte Real, urbanización Villa Real, urbanización Palmar del Rey.

San Juan – Avenida Roosevelt InterTec Carreras Cortas.

Ciales – Comunidad Ortega, camino Los Paganes, camino Villalobos, sector El Ocho, Escuela Cristóbal Vicens, parcelas Seguí, sector Las Cruces, sector Villalobos, barrio Frontón.

Carolina – Condominios y comercio en Isla Verde.

Removido de vegetación peligrosa:

Mayagüez – Barrio Castillo Valle Hermoso, urbanización Villa India, Villa Angélica, sector La Cantera, sector Broadway, reparto Bareda, urbanización Vista Monte.

Requerido por el cliente:

Aguada – Calle E, parcelas Guaniquillas.

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes:

Barranquitas – Barrio Barrancas carretera 771 km 7.6, barrio Helechal carretera 719 km 2.1 interior, sector Hoya Honda calle Centro Leonismo, barrio Cañabón sector La Torre carretera 770 km 1.3 interior.

Canóvanas – Barrio Palma Sola calle Garfield, calle Principal barrio Palma Sola.

Mantenimiento y reemplazo de soterrado:

Ponce – Facilidades oficinas médicas del Hospital San Lucas, urbanización Riveras de Bucaná, One Plaza carretera 14 (urbanización Valle Alto, urbanización Mansiones del Monte, urbanización Hacienda del Monte, Portales del Monte, área comercial Walmart Super Center, comunidad El Bronce, etc.), carretera 505 (Hogares Seguros, La Yuca, El Paraíso, Monte Verde, Coto Laurel, Cerrillo Hoyos, condominio Flamboyanes, urbanización Flamboyanes, barrio Machuelo Abajo), avenida Tito Castro.

Sábado, 20 de septiembre

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes:

Manatí – Barrio Cantera, Marista.

Arecibo – Barrio Coto Sur sector Palo Alto carretera 672.Barranquitas – Barrio Cañabón calle Los Muchos, barrio Honduras sector La Charca, barrio Cañabón sector La Torre.

Ciales – Sector Peñonales en barrio Pesas, carretera 149 km 21.8 interior.

Removido de vegetación peligrosa:

Caguas – Barrio Turabo carretera 172 km 0.7, Thomas Alva Edison School.

Nueva construcción:

Vega Baja – Casa Alcaldía Vega Baja, calle Muñoz Rivera carretera 155.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos:

Salinas – Barriada Mosquito, barriada López, comunidad Central Aguirre Hacienda Vieja, comunidad Las Ochenta, comunidad Montesoria 2, escuela Coquí Intermedia, parcelas Extensión Coquí 2, sector Brisas del Sur, sector Coquí, urbanización Eugene Rice, urbanización Extensión Coquí, urbanización La Fábrica, urbanización Villas del Coquí.

Domingo, 21 de septiembre

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes:

Barranquitas – Barrio La Torre, barrio Barrancas sector Palmarito, barrio Quebrada Grande carretera 156, sector El Tigre, sector La Loma y calle Del Parque, barrio Damián Arriba.

Manatí – Urbanización Las Gardenias calle Azucena, calle Manuel G. Tabares en urbanización Jardines de Mónaco 1.

Restauración y modernización de subestaciones:

Bayamón – Sector Casco Urbano, sector Casco Urbano.