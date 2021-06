El presidente de LUMA Energy, Wayne Stensby, dijo hoy que desde que la empresa asumió el control de la transmisión y distribución de la energía eléctrica en Puerto Rico han aumentado las llamadas de los abonados, pero reclamó que solo un 10 por ciento de las mismas son a consecuencia de apagones.

“Pienso que (el aumento en llamadas) es porque contestamos el teléfono”, indicó Stensby, quien fue bombardeado durante una vista pública de casi cinco horas en el Capitolio, con quejas de los legisladores sobre diversos sectores y barrios, muchos en la montaña, que no tienen luz o que reportan interrupciones en el servicio eléctrico.

Stensby declaró bajo juramento a preguntas del presidente de la Comisión de Energía de la Cámara, Luis Raúl Torres, que en un día promedio, LUMA recibe unas 22 mil llamadas en los “call centers”, mientras que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) atendía unas cuatro mil.

Torres le preguntó al presidente del consorcio energético si el aumento en llamadas de los abonados se debe a que hay más apagones.

“En las primeras dos semanas tuvimos volúmenes de casi 40 mil llamadas y desde entonces lentamente hemos visto ese volumen disminuir, así que mi número de 22 mil es lo que estamos viendo ahora. Las llamadas de los apagones han permanecido consistentemente en un 10 por ciento de ese volumen de llamadas”, respondió Stensby, quien no sabe español y en la vista estuvo asistido de intérpretes. Lo acompañó el abogado y asesor de LUMA, José Pérez.

Stensby dijo que LUMA cuenta actualmente con 442 celadores, 195 brigadas, 17 de ellas de “patrullaje”. Indicó, además, que el consorcio está dividido en seis regiones (la AEE tenía 7) y 18 centros (antes 26 técnicas). El representante Torres le pidió que les suministre información detallada sobre la clasificación por categoría de los 442 celadores y de la composición de las brigadas.

Muchas de las preguntas de los legisladores se quedaron sin respuesta y el presidente de la comisión legislativa le otorgó Stensby un plazo de 24 horas para que les someta información sobre diversos asuntos, entre ellos, la lista de empleados de la AEE que pasaron a la plantilla de la LUMA; compañías que la empresa tiene subcontratadas; un desglose de los celadores por categoría, detalle sobre los centros de llamadas y sobre los acuerdos que ha llegado con algunos municipios.

Mientras corría la vista, tanto Torres como el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, anunciaron que el cuerpo legislativo instará este viernes un recurso legal en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan para requerir información sobre las operaciones de LUMA Energy y sobre un posible conflicto de interés.

Stensby se amparó en la confidencialidad cuando Torres le requirió la lista de empleados de la AEE que contrató LUMA.

“Eso no es confidencial y si no lo entrega en 24 horas vamos al tribunal. Eso es información pública, porque esos empleados se pagan con la tarifa de los abonados y eso es dinero público”, reclamó el representante popular.

“Yo tengo la obligación de proteger a esos empleados”, reclamó a su vez, el presidente de LUMA, quien reconoció a preguntas del legislador que es accionista de ATSCO, una matriz de LUMA Energy.

Stensby no reveló su salario ni el de ninguno de los directivos del consorcio energético que, como parte del contrato que mantiene con el gobierno de Puerto Rico, recibe fondos públicos.

“Lo importante es que los planteamientos que ellos están utilizando de privilegio, de asuntos que no pueden divulgar, vamos a tener que atenderlos a ver si cumplen con los requerimientos del Estado, que esto tiene que ser con asuntos de seguridad nacional, con asuntos en que se pierdan vidas. En un asunto donde el gobierno tiene millones de dólares invertidos, esto no aplica. Lo preferible, lo prudente, es que nos conteste”, dijo el presidente de la Cámara.

Hernández indicó que “hay muchos asuntos contractuales, de inversión, de participación, que tienen que ver con la intervención de la empresa en cuanto a su componente corporativo, su intervención en otras transacciones. Hemos estado todo el tiempo hablando de que LUMA y sus dos principales entidades tienen información privilegiada y puede darles ventaja a cualquiera de ellas a participar para llevarse cualquiera de las cogeneradoras que tiene Puerto Rico”.

Por otra parte, Stensby no descartó que LUMA Energy entreviste a celadores con experiencia que laboraban en la AEE y que durante la transición no fueron contratados por el consorcio energético. Dijo que no se ha reunido con la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER).

El presidente del sindicato, Ángel Figueroa Jaramillo, quien estuvo en la vista, dijo que el acuerdo suplementario “le permite al gobierno darle pase de paloma a diferentes requerimientos del contrato original, como por ejemplo que certificara el personal necesario para operar y es más que evidente que no tienen personal para operar”.

Figueroa Jaramillo indicó que “es totalmente inaceptable que solo tengan 17 brigadas para patrullar y detectar averías a nivel de todo Puerto Rico”. Agregó que Monacillos sola “tiene nueve brigadas”.

“He sido bombardeado por mis constituyentes que están sin servicio”, le dijo a Stensby el representante por el distrito 26 (Barranquitas, Villalba, Orocovis y Coamo), Orlando Aponte Rosario. El legislador enumeró varios sectores y barrios que están a oscuras, como el barrio Palo Hincado en Barranquitas, donde reside.

Otro legislador, Jorge Alfredo Rivera, representante por el distrito 22 (Adjuntas, Utuado, Lares y Jayuya), también se quejó de las constantes interrupciones en estos pueblos de la región montañosa del País.

El representante independentista Denis Márquez Lebrón, quien consumió el último turno en la vista, borró la aplicación móvil de LUMA Energy de su teléfono celular cuando a preguntas suyas, Stensby dijo que el mapa de Puerto Rico del “app” tenía información imprecisa sobre las averías.

“Debo apretar y eliminar la aplicación”, dijo Márquez Lebrón.

“Estoy de acuerdo”, replicó Stensby.

“Pues déjeme borrarla… la eliminé”, indicó Márquez Lebrón, provocando risas de algunos de los presentes en el salón de audiencias Severo Colberg Ramírez, en el sótano de la Cámara.