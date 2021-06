Directivos de LUMA Energy reconocieron hoy en el Senado, que no han discutido aun el plan de respuesta de emergencia con todos los municipios, en momentos en que muchos alcaldes se expresan preocupados ante la posibilidad de actividad ciclónica en los próximos meses.

Aunque aseguraron que tienen un inventario de $130 millones para trabajar con un huracán categoría dos, los portavoces del consorcio energético tampoco pudieron proveer a la Comisión de Cumplimiento y Reestructuración de la Cámara Alta el número de celadores que tienen activos ni el número de postes que poseen en inventario para enfrentar una emergencia.

“Este plan está diseñado para ser una guía para organizar la activación de respuesta a emergencias. El mismo se alinea con los planes de emergencia municipales, estatales y federales. Este plan también describe cómo LUMA implementa la construcción de líneas de vida comunitarias –según adoptadas por el gobierno federal- en relación con la restauración de energía y guía cómo LUMA aplica estos conceptos a sus operaciones de emergencia”, dijo en una vista en el Capitolio, el vicepresidente de Regulación de LUMA, Mario Hurtado.

“Estamos preparados para trabajar con las entidades gubernamentales federales, estatales, municipales, organizaciones no gubernamentales y el sector privado para lograr una respuesta rápida, transparente y coordinada ante situaciones de emergencia”, sostuvo Hurtado.

La vicepresidenta de la empresa en el área de Salud, Seguridad y Manejo de Crisis, Ester González sostuvo que “hay personas de LUMA asignadas a trabajar con los municipios y se comunican con los alcaldes”, pero dijo que no han discutido el plan con los ejecutivos de los 78 pueblos.

“(El plan de respuesta de emergencia) no se hizo de esa manera, está planificado trabajarlo en cada una de las regiones y tenemos unas personas que están asignadas a esas regiones para hacer la discusión con los municipios”, dijo González, quien además indicó que “el plan se trabajó” con agencias del gobierno y la Asociación de Hospitales.

“Lo estamos trabajando de la mano con Manejo de Emergencias y Nino Correa”, agregó la portavoz de LUMA Energy a preguntas de la vice presidenta del Senado, Marilly González Huertas, quien dijo que los alcaldes en su mayoría reclaman que no logran comunicarse con LUMA.

“Me preocupa que siendo los alcaldes los que se encuentran en la primera línea de respuesta en casos de emergencia no estén al tanto del trabajo que estaría haciendo LUMA, en estos casos la comunicación y la coordinación es vital y no podemos esperar a que suceda un evento atmosférico para tomar decisiones o actuar en beneficio de los puertorriqueños”, dijo la vice presidenta del Senado.

La senadora le preguntó a Hurtado por el número de celadores que LUMA tiene disponibles. “No tengo el número de celadores y no creo que eso implica que no sepa el trabajo que hace LUMA”, le respondió el vice Presidente de Regulación de la empresa. “Llevo 25 años trabajando en el sector eléctrico, he trabajado en varias empresas grandes en Colombia, Brasil, El Salvador, en Estados Unidos y en ninguna de esas empresas yo tenía el numero exacto de cuántos celadores estaban en el campo... Ellos son un componente bastante importante, pero no son él único que atiende las averías y reparaciones”, replicó.

Hurtado tampoco pudo decir a preguntas de la legisladora popular cuántas plantas vacantes hay de celadores ni cuántos de estos trabajadores pasaron de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a LUMA. Dijo que cuentan con unas 200 brigadas y que cada una “tiene entre 10 a 12 personas”.

Indicó que tienen unos $130 millones en inventario, pero no pudo precisar el número de postes, transformadores, camiones con canasta y teléfonos satelitales. “No tengo el número de items en inventarios”, sostuvo Hurtado.

Dijo no saber tampoco cuántos postes se tuvieron que reemplazar en Puerto Rico a consecuencia del embate del huracán María en 2017. “Yo le voy a decir cuántos: 125 mil postes”, le indicó la vice Presidenta del Senado.

“El País tiene que saber cuán robusto es el sistema eléctrico y cuántos empleados tienen en las diferentes áreas que trabajan emergencias y a la misma vez cuál es el nivel de preparación de los empleados de Luma Energy, es trascendental que conozcamos de primera mano los pormenores que podrían tener en caso de este tipo de evento, porque la experiencia que hemos tenido en los pasados días es que cientos de personas no han tenido una respuesta efectiva por parte de LUMA ENERGY en momentos en los que el servicio se ha visto afectado”, dijo la senadora por el distrito de Ponce.

Hurtado dijo que los empleados de LUMA que van a trabajar en diversos niveles de manejo de emergencias, sin incluir celadores ni técnicos que trabajan en la reconección eléctrica, están recibiendo cursos de adiestramientos, requeridos por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). Sostuvo que se deben adiestrar unas 120 personas, que tienen 45 personas adiestradas y que esta semana adiestraron a 27 empleados adicionales.

“El llamado es a que se comuniquen con los alcaldes, ellos tienen la experiencia del huracán María”, dijo también la senadora Gretchen Hau, quien indicó que en el distrito de Guayama representa comunidades donde residen personas que tienen condiciones de salud que requieren estar conectados a aparatos eléctricos.

La senadora Hau solicitó la lista de personas de la empresa que se comunican con los municipios porque “los alcaldes me dicen que se tratan de comunicar con LUMA y no les contestan”. Igualmente, en un plazo de tres días, la empresa deberá proveer a la comisión legislativa, el número de celadores, las plazas de celadores, el número de distritos técnicos para atender querellas, detalle del inventario, la cantidad de empleados de la AEE que solicitaron y cantidad de contratados.

Hurtado reclamó que han sido objeto de “ataques maliciosos” y sostuvo que los apagones y averías que han afectado a miles de abonados en las últimas semanas venían registrándose desde antes de que la empresa comenzara a operar la transmisión y distribución de electricidad en el País.