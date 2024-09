LUMA Energy informó que solicitó ante el Negociado de Energía un alza en la factura de la luz correspondiente a 2.9 centavos el kilovatio hora para los últimos tres meses de este 2024.

El consorcio, encargado del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico achacó la determinación a un gasto adicional en la compra de combustible provocado por los problemas de Generación de Genera PR, la empresa que opera la mayoría de las plantas de generación en Puerto Rico.

“El costo del combustible de generación utilizado por Genera PR durante los meses de junio, julio y agosto fue mayor de lo esperado. Estos costos adicionales, junto con el pronóstico para octubre-diciembre, indican un aumento previsto en los factores de aproximadamente 2.9 centavos por kilovatio-hora (kWh) en las facturas de los clientes”, apuntó Juan Saca, presidente de LUMA, a través de declaraciones escritas.

Durante el pasado mes de agosto, problemas en las plantas de generación de Aguirre y Ecoeléctrica provocaron relevos de carga durante varios días. Para compensar la salida de importantes unidades de generación del sistema, Genera PR puso en función unidades que operan con diésel, un combustible que suele ser más caro.

“La dependencia de combustibles costosos para la generación en Puerto Rico expone a los clientes a tarifas más altas. Como hemos dicho repetidamente durante más de tres años, LUMA no es responsable de la generación, no genera electricidad, no compra ni tiene ningún control sobre los costos del combustible de generación. Esto es únicamente responsabilidad de los generadores”, agregó Saca.

La petición de aumento de LUMA Energy está sujeta al Negociado de Energía, que como ente regulador analizará la propuesta y determinará si es o no necesario el aumento.