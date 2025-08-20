LUMA Energy informó que continúa este miércoles con las reparaciones de averías causadas por las bandas de lluvia del huracán Erin el pasado fin de semana, las cuales aún mantienen sin servicio eléctrico a más de 7,000 clientes.

Según detalló el consorcio encargado del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico, hoy están programadas labores de reparación en el Condominio Lagoon Flats en San Juan, la urbanización Country Club en Carolina y el barrio Zarzal en Río Grande. En la región sur, los trabajos continuarán en la Parcela La Máquina 14 de Sabana Grande y en el barrio Susúa Alta de Yauco.

“Entendemos que las limitaciones actuales del sistema representan grandes desafíos y que la espera por el servicio es difícil. Por eso, estamos enfocados en trabajar con entrega y responsabilidad para restablecer el servicio lo más pronto y seguro posible”, comunicó LUMA Energy.

Ayer, LUMA advirtió nuevamente que el Fondo de Emergencia no cuenta con los recursos necesarios para atender nuevas situaciones que afecten el sistema eléctrico, mientras el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) mantiene bajo vigilancia dos ondas tropicales con potencial ciclónico, que podrían traer más lluvias a la isla este próximo fin de semana.

“Tenemos todo el material necesario allá fuera diponible para trabajar. Todo eso está, pero ahora, hablando de la estabilidad del sistema, no lo está”, reconoció el vicepresidente de operaciones del consorcio,Alejandro González en una entrevista televisiva (NotiCentro).

“El Fondo de Emergencia se supone que se mantenga siempre en $30 millones, ahora mismo no hay nada en esa cuenta de emergencia”, terminó diciendo.