A cuenta gotas, LUMA Energy continúa agregando clientes al servicio eléctrico para lograr alcanzar a este viernes su meta de energizar al 90% de los puertorriqueños a 12 días del paso del huracán Fiona por la Isla.

No obstante, desde esta madrugada hasta las 9:00 a.m. el nivel de estabilización no se ha movido de un 83%.

Información provista por la empresa LUMA a Primera Hora establecía que ayer, jueves, a eso de las 6:00 p.m. había 82% de los clientes con luz. Esto representaba 1,202,160 abonados.

A las 2:00 a.m., según publicó la empresa en un tuit, se alcanzó el 83% con unos 1,212,686 clientes conectados al sistema. Mientras, a las 8:00 a.m. seguían en un 83%, pero con un leve aumento de abonados a 1,214,124.

Según informó a Primera Hora el portavoz de prensa de LUMA, Hugo Sorrentini, a las 9:00 a.m. seguían en un 83% de servicio o lo que representa 1,215,175 clientes.

La meta de LUMA, fijada por el director de Transformación de Mercados, Daniel Hernández, es que a hoy, viernes, el 90% del país esté energizado.

En momentos en que deben añadir miles de clientes adicionales para subir ese 7% que les falta para cumplir con la meta, Sorrentini expuso “seguimos con los mismos planes, los planes no han cambiado y seguimos trabajando”.

Pero, hizo la salvedad que esa meta se pudiera alcanzar “siempre y cuando la generación esté disponible”.

Señaló que también tienen un compromiso de reestablecer el servicio “a todo Puerto Rico”

Sorrentini comentó que el 95% de las brigadas de LUMA están sumidas en atender a las regiones de Ponce y Mayagüez, zonas donde hay menor cantidad de clientes energizados.

Por otro lado, el servicio de agua potable aumentó de ayer a hoy de un 92% a 94%.

En la actualidad, según el Sistema del Portal de Emergencias de Puerto Rico (Preps, en inglés), hay 1,248,075 clientes con servicio y 79,665 sin servicio o intermitencia.