La empresa LUMA Energy anunció que este fin de semana realizarán obras de mejoras en unos 15 municipios que podrían ocasionar que los residentes pierdan el servicio de energía eléctrica.

Los municipios mencionados son Barranquitas, Juncos, Canóvanas, Utuado, Ponce, Aibonito, Caguas, Orocovis, San Juan, Humacao, Hormigueros, Culebra, San Lorenzo, Corozal y Vega Baja.

“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes.

A continuación los trabajos programados:

Viernes, 14 de noviembre

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Barranquitas – Barrio Sabana, sectores Figueroa, Chu Vázquez, La Médica; Barrio Barrancas, carretera PR-772 km 3.0 interior; Sector La Pacheca, calle Los Alicea; Barrio Cañabón, carretera PR-770 km 5.2 interior; Sector La Torre.

Juncos – Parcelas La Ceiba, calles Los Almendros, Los Claveles, Los Naranjos y Las Acacias.

Canóvanas – Barrio Palma Sola, calle Garfield;Barrio Hato Puerco; Barrio Campo Rico, sectores La Vega, Camino Los Díaz y Los Castillo; Barrio Palma Sola, sector Peniel, carreteras PR-9957 y PR-185; Barrio Cubuy, sector Marines, carretera 953, Quebrada Prieta Arriba, Canóvanas.

Removido de vegetación peligrosa

Utuado – Casco urbano de Utuado, calles Borinquen, San Antonio, Cristóbal Colón, Washington, Dr. Ashford, Muñiz Silva, Eugenio Sánchez López, Wilson y José Colmer Sánchez.

Requerido por el cliente

Ponce – Calle Salmón y calle Bonaire, Playa de Ponce.

Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver)

Aibonito – Barrio La Plata.

Mantenimiento y reemplazo de soterrado

Caguas – Urbanización Mansiones del Golf, calle Alarcón, Caguas.

Sábado, 15 de noviembre

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Juncos – Urbanización La Ceiba R-053, calle Los Nardos, carretera 31 km 2.4, par 138; urbanización La Ceiba, C-26, calle Caobos, par 26.

Orocovis – Barrio Damián Abajo, Barrio Collores.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

San Juan – CMPD Fraigcomar, CMPG Autoridad Metropolitana de Autobuses, FGM Defensa Civil Municipal, Ind. urbanización Industrial El Cinco,Res. Residencial Las Amapolas, Res. Residencial San Fernando, urbanización Alturas de Santa María, urbanización Belisa, urbanización Caribe, urbanización Chalets de Santa María, urbanización Doña Isa, urbanización Reparto de Diego, urbanización San Francisco, urbanización San Ignacio, urbanización Santa María, urbanización Villas de San Francisco, urbanización Villas de San Ignacio.

Removido de vegetación peligrosa

Humacao – Sector Australia, Humacao 00791; Camino del Parque, Humacao 00791; Sector Australia Este, Humacao 00791.

Utuado – Residencial Fernando L. García,Avenida Fernando Luis García,Estadio Municipal,Parque de Béisbol Ramón Cabáns, Calle Dr. Cueto,Clientes de Avenida Herrera, esquina Manuel Palop Soler.

Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver)

Aibonito – Barrio La Plata, sector Los Ramos; Barrio La Plata.

Restauración y modernización de subestaciones

Hormigueros – Plaza Los Peregrinos, condominio Hormigueros Apartments, condominio La Monserrate Court, condominio Verdún, parcela Lavadero, parcela San Romualdo, urbanización Colinas del Oeste, urbanización Estancias del Río, urbanización Haciendas Constancia, urbanización La Monserrate, urbanización Mansiones La Monserrate, urbanización Paseo La Ceiba, urbanización Paseo Los Peregrinos, urbanización Valle Hermoso, urbanización Verdún, urbanización Verdún 2, urbanización Villas de Lavadero, Mayagüez Mall, área Parque de Pelota Tuto Mendoza, Come. Cabo Rojo Shopping Court, Come. Galería 100 Shopping Center, com. McDonald’s, sector Camino Los Mercado, sector Camino Oliveras, sector Casco Urbano, sector Colacho, sector Conde Ávila, sector El Coquí, sector El Santuario, sector Las Delicias, sector Pueblo Nuevo, sector Sabana Alta, urbanización El Cibao, urbanización Estancias Reales, urbanización Los García, urbanización La Monserrate, parcela Las Carolinas, sector Los Nazario, urbanización El Pedregal, área Parque de Pelota Tuto Mendoza, Come. Cabo Rojo Shopping Court, Come. Galería 100 Shopping Center, McDonald’s.

Culebra – Barrio Fulladoza, Pueblo, Flamenco, Playa Sardinas, barriada Clark, barriada Villa Muñeco, Cementerio Municipal de Culebra, comunidad Villa Flamenco, condominio Costa Bonita Resort, sector La Romana, urbanización Alturas de Zoni, urbanización La Perla, urbanización Playa Clara, urbanización Punta Viento Estates.

Punto caliente

Juncos –Comercio Juncos Plaza, comunidad El Mangó, comunidad Las Campiñas, comunidad Rosalía, comunidad Santana, comunidad Santana 1, comunidad Villa Albizu, condominio La Cima Apartments, educación Escuela José Collazo Colón, educación Escuela Juan A. Sánchez, Ind. Ceiba Norte, Ind. Centro Industrial Barrio Ceiba Norte, sector Asomante, sector Campo Alegre, sector Damasco, sector El Cabrito, sector La Coroza, sector La Placita, sector Los Chinos, sector Piedra Gorda, sector Valle Verde, urbanización Colinas de Juncos, urbanización Colinas del Este, urbanización Estancia de Monte Verde, urbanización Estancias de Juncos, urbanización Extensión Praderas de Ceiba Norte, urbanización Extensión Praderas de Ceiba Norte 4, urbanización Hacienda de Tena, urbanización Haciendas de Juncos, urbanización Laderas de Juncos, urbanización Los Almendros, urbanización Mansiones de Gran Vista, urbanización Mansiones de Juncos, urbanización Paseo de La Ceiba, urbanización Praderas de Ceiba Norte, urbanización Rancho Verde, parcela Nuevas Pueblito del Río, CMPR Ciudad Jardín

Domingo, 16 de noviembre

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

San Lorenzo – Carretera PR-916 km 2.8 interior, Barrio Cerro Gordo, sector La Marina.

Corozal – Barrio Palmarito, carretera PR-568 km 33.6 interior, sector Radio Oro.

Orocovis – Barrio Damián Abajo, Barrio Collores.

Vega Baja – Urbanización Ciudad Real, sección Ciudad Reina, calles Andalucía, Aragüez, Asís y Reina Ana.

Juncos – Urbanización Rancho Bonito, calle 7.

Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver)

Aibonito – Urbanización Bella Vista; Barrio La Plata, sector Los Ramos.