La empresa LUMA Energy anunció este sábado que ha vuelto a recurrir ante el Negociado de Energía para que reconsidere un aumento en la factura del servicio de energía eléctrica de 36 centavos diarios, lo que representaría unos $11 mensuales para una familia promedio.

La entidad no sólo reclamó el aumento, sino que solicitó una “vista técnica de emergencia al Negociado para atender la urgencia de estas inversiones” que se realizarán con el dinero recaudado con este aumento.

Fue el pasado 23 de mayo que la empresa reveló que presentó ante el Negociado un plan de “inversiones de emergencia para abordar la urgente necesidad de financiar la respuesta a tormentas y mejoras en la red eléctrica antes del pico de la temporada de huracanes”, que conllevaría un aumento en la tarifa del servicio de energía eléctrica.

PUBLICIDAD

“Para financiar las mejoras propuestas a la red y proveer fondos cruciales a las cuentas de reserva de emergencia, esta propuesta, de ser aprobada, resultaría en un aumento de 2.76 centavos el kilovatio hora, un aumento promedio mensual de aproximadamente de $11.08 en la factura residencial, o 36 centavos diarios aproximadamente”, reveló la empresa.

Pero, el Negociado no dio paso a la petición el pasado 29 mayo.

“El Negociado concluyó que la empresa no presentó evidencia suficiente que demuestre la existencia de una emergencia o evento temporero que justifique el ajuste propuesto”, dice la resolución.

Este sábado, la empresa cumplió lo ya anticipado. Volvió a reclamar el aumento en la tarifa.

Al hacer pública sus acciones, la empresa emitió un mensaje sin exponer a un portavoz oficial. El mismo establece la urgencia que hay para lograr el aumento de la tarifa y que el dinero se utilice para darle estabilidad a un deteriorado sistema eléctrico.

“En LUMA, desde que asumimos la operación del sistema eléctrico en junio de 2021, nuestra prioridad principal ha sido, y siempre será, tomar acción para lograr un mejor futuro energético para nuestros 1.5 millones de clientes y las comunidades en todo Puerto Rico a las que nos enorgullece servir. Ante el estado actual del sistema eléctrico tras décadas de abandono, es nuestra responsabilidad como operadora del sistema hacer un llamado a todas las partes para que actúen con la mayor urgencia posible y así evitar un mayor deterioro y un posible desastre durante esta temporada de huracanes. Los sistemas eléctricos en todo el mundo requieren inversiones sostenidas en infraestructura crítica para brindar un servicio estable y confiable. Esto es aún más cierto considerando la frágil condición del sistema eléctrico de Puerto Rico”, se indicó.

PUBLICIDAD

El mensaje añade que “para evitar una desestabilización innecesaria de un sistema ya de por sí frágil, como parte de la moción que presentamos hoy, le solicitamos respetuosamente al Negociado que reconsidere estas inversiones de emergencia y proyectos críticos. Además, solicitamos una vista técnica de emergencia para discutir estos asuntos urgentes y atender cualquier preocupación. Ante la realidad de la amenaza de eventos meteorológicos extremos que enfrenta Puerto Rico, cada día que pasa sin hacer estas inversiones críticas aumenta el riesgo para el sistema, nuestros clientes y nuestras comunidades”.

“Todo nuestro equipo en LUMA está preparado, dispuesto y en la mejor disposición de colaborar con el Negociado y brindar la información adicional que sea necesaria. Esto es una emergencia”, concluyó.

La gobernadora Jenniffer González ha rechazado este aumento, el cual impactaría al bolsillo del pueblo.

“El aumento solicitado por LUMA me parece que es para pagar el documental que hicieron el domingo, (18 de mayo). Por lo tanto, no puedo estar a favor de un aumento en la luz. Parece que lloraron mucho los celadores que hicieron el anuncio y parece que había que pagarle más por el documental que hicieron. Me parece que ya está bueno. El pueblo de Puerto Rico tiene suficientes cargas como para eso”, sostuvo González Colón, al hacer referencia al documento “A la luz de la verdad” que realizó la empresa a cargo de la distribución y transmisión de energía eléctrica.

Cabe destacar que junto al nuevo reclamo al Negociado de Energía, LUMA presentó una campaña para informar sobre lo que harían con el aumento en la tarifa.

PUBLICIDAD

Entre los puntos claves que expusieron se alude a que “estas inversiones están enfocadas en mejorar la confiabilidad del servicio y se espera que reduzcan el riesgo de las interrupciones a gran escala, evitando entre 18.5 millones y 38.8 millones de minutos de interrupciones en el servicio de los clientes para junio de 2026″.

También se informa que “la red eléctrica de Puerto Rico sigue siendo extremadamente frágil y propensa a interrupciones, debido a años de falta de fondos y décadas sin el debido mantenimiento por parte de la AEE (Autoridad de Energía Eléctrica. Si se aprueban, las inversiones de emergencia representarían un aumento promedio de $11.08 mensuales en la factura residencial, lo que equivale aproximadamente a 36 centavos diarios para clientes. Esta es la primera solicitud de ajuste de tarifa en la historia de LUMA. De hecho, el 100% de los aumentos en la factura desde 2017 se deben a los costos de combustible y generación, de los que LUMA no es responsable ni se beneficia”.

El boletín alude a que este aumento daría unos $30 millones de “apoyo durante tormentas y emergencias”. Se utilizarían para “financiar una cuenta de emergencia que respalde los trabajos de respuesta para la temporada de huracanes 2025″, se indicó.

Además, esperan recaudar otros $90 millones para dar resiliencia a la red eléctrica.

Los fondos, según establecieron, “se destinarán a mejoras urgentes para fortalecer la red eléctrica y reducir el riesgo de interrupciones a gran escala”.