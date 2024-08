A siete días del paso cercano de la tormenta tropical Ernesto, unos 13,500 abonados del servicio de energía eléctrico continúan sin luz a media mañana de este miércoles.

Otros 17,700 abonados también enfrentaban interrupción en el servicio hoy. Pero, el presidente de LUMA Energy, Juan Saca, explicó a un grupo de representantes que estos clientes quedaron sin energía “por mejoras planificadas”.

Los municipios más impactados por falta de energía relacionados a Ernesto son Luquillo, Yabucoa y Fajardo.

Saca reiteró que esperan que mañana, jueves, se alcance el 90% de clientes energizados en Orocovis y Fajardo, que al día de hoy están en un 82%. Mientras, espera que, para el viernes, se alcance el 90% para Luquillo, que está en un 68% energizado.

La información salió a relucir durante una vista pública que se realizó en el salón de Audiencias 1 de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía.

Como parte de la vista, el representante José Hernández Concepción desmintió información provista por LUMA Energy de que el 100% de los abonados que quedaron sin energía tras el paso de la tormenta y que los residentes en la región de San Juan están energizados. Informó que un centro comercial de la avenida 65 de Infantería lleva sin luz desde el pasado miércoles y que una de sus constituyentes, a quien identificó como Flora y que vive en Country Club, no tiene luz desde el pasado martes.

Saca le corrigió al informar que los clientes que se cuentan como parte de Ernesto se identifican desde el miércoles, 14 de agosto y no desde el martes, 13 de agosto.

El legislador, como quiera, le reprochó al presidente de LUMA. Le indicó que, “además de problemas de comunicación, tiene problema de supervisión… Es una falta de sensibilidad gigantesca ante el pueblo”. Por ello, le cuestionó que digan que dan un “excelente servicio”, cuando a su juicio no es así.

El líder de LUMA le respondió que ha tomado nota de sus argumentos para mejorar su servicio.

“Lo que hay hoy en día, definitivamente, no es un servicio de excelencia”, reconoció Saca.

Más allá de estos datos sobre cómo se ha manejado la emergencia de Ernesto, durante la vista trascendió que LUMA Energy mantiene a oscuras a los representantes sobre información y datos de los problemas energéticos que enfrenta el país. Por ejemplo, el representante Gabriel Rodríguez Aguiló denunció que “los legisladores no podemos comunicarnos con nadie”.

Saca, por su parte, aceptó que fallan en no tener contactos con los legisladores.

En un inicio, estableció que desde que ocurrió la emergencia relacionada a Ernesto, se han tenido 1,600 interacciones con alcaldes.

“Algo que sí no estamos haciendo, y que tenemos que buscar una forma distinta, es que no nos estamos comunicando con ustedes. Nos estamos comunicando con los alcaldes, y entonces, tenemos que buscar una forma de comunicarnos directamente con ustedes también. Eso es un cambio que podemos hacer. Pero desde el punto de vista de decir que no hay comunicación, con todo respeto, eso no es correcto”, precisó Saca.

De inmediato, no se indicó cómo se tramitaría que los legisladores tengan acceso a información y algún personal de enlace.

Por su parte, Hernández tronó porque LUMA se enfoca en tener comunicación con los alcaldes, pero los datos que les proveen, supuestamente, son insuficientes y confusos.

“La mayor preocupación de todos los alcaldes es que nunca llegó a una comunicación eficaz, efectiva, y que cada vez que le comunicaban algo, creaban una incertidumbre, que esto generaba, en cierto modo, pánico, frustración”, planteó.

La representante Gretchen Hau añadió que uno de los problemas que tienen los alcaldes de parte de LUMA es que los contactos asignados desconocen de los detalles precisos de comunidades y no pueden contestar interrogantes.

Mientras, el representante Jesús Santa pidió “empatía en la comunicación al pueblo”. Dijo que eso representa que cuando el alcalde les insista en energizar una calle en particular es porque conocen que allí viven personas con ciertas necesidades y que requieren el servicio.

Además, identificó a los alcaldes como el primer recurso de comunicación que debe tener LUMA. Pero, insistió que el segundo debe ser los representantes.

“De ahí es que viene la dureza de este planteamiento”, enfatizó Santa.

Previo a esta solicitud de empatía, el director de Asuntos Externos de LUMA, José Pérez, explicó que la empresa tiene un grupo de “30 a 33 personas que se encarga por región de distintos alcaldes”. Estos son los contactos directos de los municipios.

Informó que cada representante de LUMA tiene asignado “seis a siete municipios”.

A nivel central, LUMA asignó a Melissa Pueyo, directora de Cuentas Claves, a tener comunicación directa con los presidentes de la Federación y Asociación de Alcaldes.

Cabe destacar que, en medio de la vista pública, se decretó un receso ante la visita del presidente cameral, Rafael Hernández Montañez. Este conversó con Saca y Pérez. De lo poco que se escuchó de la conversación, hubo una amenaza de recurrir a los tribunales.

El líder popular informó a Primera Hora que le solicitó a LUMA Energy información relacionada a una auditoría que se realizó en torno al uso de fondos federales. Sin embargo, la empresa solicitó una prórroga de cinco días, ya que están lidiando con la emergencia de Ernesto. Dijo que le van a honrar la prórroga, pero advirtió que, “si en el quinto día no cumple con la propia prórroga que acaba de solicitar, vamos a ir al tribunal”.

Se suponía que el tema principal de la vista era para atender el tema de la “Iniciativa de vegetación para aumentar la seguridad y la confiabilidad del servicio”. Sin embargo, las preguntas en torno a este tema fueron limitadas.

En general, Saca informó que se van a tomar tres años en despejar 16,000 millas de vegetación para disminuir las interrupciones de servicio en un 45%.

Como parte de la información provista, LUMA Energy entregó un listado de 14 herbicidas que serán utilizados en este proyecto.

El presidente de LUMA insistió que estos químicos que utilizarán cuentan con aprobación estatal y federal. Alegó que ninguno contiene glifosato como su ingrediente activo.

Esta vista pública se desarrolló en el Capitolio, que esta mañana amaneció bajo fuertes medidas de seguridad, incluido el refuerzo de policías estatales.