Luego que la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González describiera a LUMA Energy como “Luma limón” en su mensaje de presupuesto y reiterara que el proceso para cancelar ese contrato el conglomerado energético reaccionó a sus expresiones e hizo un llamado “a la unidad de todos los sectores para proteger nuestro sistema energético”, y a no hablar de cancelaciones contractuales.

“Nuestra prioridad es la seguridad y tranquilidad de los cerca de 1.5 millones de clientes que confían en nosotros, especialmente ahora que se acerca la temporada de huracanes. Entendemos que cualquier discusión sobre cambios o cancelaciones contractuales genera una preocupación natural. Por eso, hacemos un llamado a la unidad de todos los sectores para proteger nuestro sistema energético. De esta manera, aseguramos la continuidad del servicio y respaldamos el esfuerzo de los más de 4,000 trabajadores de LUMA que día a día se entregan para mejorar la red eléctrica de nuestra isla”, expresó la empresa en declaraciones escritas.

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En un escueto comunicado, la empresa añadió que “la labor en las comunidades es innegable y las mejoras en la red de transmisión y distribución son palpables. Mientras los fondos pendientes de desembolsarse permanezcan disponibles, los trabajos de reconstrucción y modernización en toda la isla no se detendrán hasta cumplir la misión de brindar al país un servicio más resiliente, más confiable y mejor preparado. La continuidad del servicio eléctrico y la preparación para la temporada de huracanes siguen siendo las prioridades de LUMA”.

La empresa sostuvo que en medio de ese proceso “Puerto Rico necesita enfoque, coordinación y acceso adecuado a los recursos de emergencia para fortalecer la capacidad de respuesta del sistema eléctrico ante cualquier evento atmosférico”, y afirmó que “el país necesita que todos trabajemos alineados con un mismo objetivo y juntos protejamos nuestras comunidades, fortalezcamos la preparación ante emergencias y continuemos avanzando hacia el sistema energético que merecemos”.

Durante su mensaje ante la Asamblea Legislativa, González afirmó que su gobierno ha hecho gestiones dirigidas a aumentar la capacidad de carga disponible, con el fin de reducir los apagones selectivos, a los que se refirió como “relevos de carga”, y para transicionar las unidades del sistema eléctrico de combustibles como el bunker-c y el diesel al gas natural y a bancos de baterías de litio, pero al igual que en su mensaje de presupuesto anterior, arremetió fuertemente contras LUMA.

“En verano del año pasado, ésta gobernadora radicó un pleito para reclamar las cosas que el operador (LUMA) no le había cumplido a Puerto Rico. ¿Que hizo Luma? Radicó una moción para que el tribunal se llevara el caso a la corte federal y la jueza (Laura Taylor) Swain envió el caso a las cortes de Puerto Rico diciendo que Puerto Rico tenía la jurisdicción para trabajar ese caso. Uno a cero a favor del pueblo de Puerto Rico”.

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“Luego en diciembre radicamos para cumplir nuestra promesa con el pueblo, radicamos el pleito para cancelar el contrato de LUMA con el pueblo de Puerto Rico. El contrato de LUMA limón, porque eso es lo que ha salido ese contrato, un limón con el pueblo de Puerto Rico. Y dijeron que no había pasado nada. Y la jueza Swain radicó una moción de 35 paginas diciendo que en efecto, se tenía que ver en las cortes de Puerto Rico, dos a cero, a favor del gobierno de Puerto Rico”.

A renglón seguido, González firmó que su gobierno “no tiene manos atadas con ningún operador privado”. “Y estamos listos para buscar ese operador privado que pueda hacer esa transición. Si un contrato no le sirve al pueblo, se cancela”, aseveró la mandataria.