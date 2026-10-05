LUMA realizará hoy trabajos en estos nueve municipios
Harán reparaciones de líneas entre otras cosas, por lo que se pudiera ir la luz.
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LUMA Energy realizará este lunes trabajos de mantenimiento, modernización y mejoras a la infraestructura eléctrica en sectores de Guaynabo, Manatí, Guánica, Quebradillas, Aibonito, Arecibo, Cayey, Gurabo y San Lorenzo.
Las labores incluyen trabajos de instalación de aparatos automatizados, remoción de vegetación, labores para aumentar la resiliencia de los postes, reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos y nueva construcción.
Estos son los trabajos programados y las zonas donde se llevarán a cabo:
Guaynabo
- Instalación de aparatos automatizados: En el sector La Peseta, urb. Santa Paula, condominio Atrium, Colegio Adianez, Colegio Wesleyana, Monte Verde, sector Piedras Blancas, condominio Casa Margiore, Monte de los Frailes, estación de peaje Martínez Nadal, estación de Policía Municipal, condominio Prado del Monte, Ridge Top, barrio Mariquita, barrio Frailes, comercios, Caribe Federal y restaurantes Mall Sánchez.
Manatí
- Remoción de vegetación peligrosa: barrio Sabana Seca, PR-668
Guánica
- Remoción de vegetación peligrosa: barrio Ciénaga, sector Laguna, LS-Jaime Ramos Quiñones
Quebradillas
- Nueva construcción: barrio Cocos, sector El Calvario, Mandeyes, PR-482
Aibonito
- Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos: barriada San Luis y extensión San Luis, PR-724
Arecibo
- Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes: barrio Sabana Hoyos, intersección con el sector Sabana 1 y 2, PR-2, km 2.3
Cayey
- Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes: PR-735, km 53.6, barrio Beatriz, sector Las Mercedes
Gurabo
- Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes: calle Soto, urb. Santa Bárbara
San Lorenzo
- Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes: PR-183, km 7.1, barrio Hato
Los trabajos forman parte de las labores de mantenimiento y mejoras que LUMA Energy realiza en distintos puntos de Puerto Rico para atender y modernizar la infraestructura del sistema eléctrico.