LUMA Energy realizará este lunes trabajos de mantenimiento, modernización y mejoras a la infraestructura eléctrica en sectores de Guaynabo, Manatí, Guánica, Quebradillas, Aibonito, Arecibo, Cayey, Gurabo y San Lorenzo.

Las labores incluyen trabajos de instalación de aparatos automatizados, remoción de vegetación, labores para aumentar la resiliencia de los postes, reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos y nueva construcción.

Estos son los trabajos programados y las zonas donde se llevarán a cabo:

Guaynabo

Instalación de aparatos automatizados: En el sector La Peseta, urb. Santa Paula, condominio Atrium, Colegio Adianez, Colegio Wesleyana, Monte Verde, sector Piedras Blancas, condominio Casa Margiore, Monte de los Frailes, estación de peaje Martínez Nadal, estación de Policía Municipal, condominio Prado del Monte, Ridge Top, barrio Mariquita, barrio Frailes, comercios, Caribe Federal y restaurantes Mall Sánchez.

Manatí

Remoción de vegetación peligrosa: barrio Sabana Seca, PR-668

Guánica

Remoción de vegetación peligrosa: barrio Ciénaga, sector Laguna, LS-Jaime Ramos Quiñones

Quebradillas

Nueva construcción: barrio Cocos, sector El Calvario, Mandeyes, PR-482

Aibonito

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos: barriada San Luis y extensión San Luis, PR-724

Arecibo

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes: barrio Sabana Hoyos, intersección con el sector Sabana 1 y 2, PR-2, km 2.3

Cayey

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes: PR-735, km 53.6, barrio Beatriz, sector Las Mercedes

Gurabo

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes: calle Soto, urb. Santa Bárbara

San Lorenzo

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes: PR-183, km 7.1, barrio Hato

Los trabajos forman parte de las labores de mantenimiento y mejoras que LUMA Energy realiza en distintos puntos de Puerto Rico para atender y modernizar la infraestructura del sistema eléctrico.