LUMA Energy ha logrado conectar a 1,290,932 de sus clientes a la red eléctrica tras 12 días del azote del huracán Fiona, sostuvo el director de Transformación de Mercados del consorcio, Daniel Hernández.

En una entrevista telefónica con Primera Hora, Hernandez asegura que dicha cantidad de abonados reconectados alcanza un 88%. Además, este alegó que las regiones de Arecibo, Bayamón, Caguas y San Juan cuentan con más del 90% de los clientes con el servicio.

Asimismo, manifestó que abonados de la región energética de Mayagüez y Ponce, que integra los municipios que sufrieron la mayor embestida del ciclón por sus copiosas lluvias, se pudieron reintegrar a la red eléctrica. Según el informe del consorcio, la región de Mayagüez cuenta con 130,338 clientes con el servicio, lo que equivale a un 60%, mientras la región de Ponce cuenta con 159,468 clientes con energía, que equivale a un 75%.

PUBLICIDAD

“Seguimos fortaleciendo con brigadas adicionales todo lo que es la región (energética) de Ponce y Mayagüez. Nuestra intención es tener allá 50% de nuestra capacidad de recursos humanos operacional para poder atender de forma expedita todos esos trabajos que quedan pendientes”, indicó.

En horas más tempranas de la tarde, en declaraciones escritas, LUMA afirmó que anticipaba que “más del 90% de los clientes tendrá servicio (de energía eléctrica) para el sábado”. No obstante, Hernández manifestó que “esa información fue como una interpretación de un comunicado”.

“Esa no era la intención de lo que se escribió, parece que se entendió mal. Nosotros seguimos trabajando para la meta del 90% hoy (viernes)”, expresó.

“Independientemente que nosotros lleguemos al 90%, al 91%, al 89% hoy, los planes no cambian, el plan de trabajo de nosotros es el mismo, que es llegar al 100% en el menor tiempo posible, que sea en cuestión de días, no de meses, no de semanas”, agregó.

Por otro lado, el consorcio indicó en su actualización que la generación eléctrica en la Isla fluctúa en 2,253 megavatios.

Anteriormente, un comunicado de la empresa emitida a eso de las 3:18 p.m. exponía que han “restablecido el servicio de sobre 1.25 millones de clientes, los cuales representan un 85% del total de clientes”.