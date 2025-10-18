En un plazo de 48 horas, la empresa LUMA Energy le tiene que explicar al Negociado de Energía de Puerto Rico el impacto de los despidos anunciados ayer, viernes.

Específicamente, deberán aclararle al ente regulador si estos despidos afectarán la operación segura y confiable que debe prevalecer en el sistema eléctrico de la Isla.

El organismo regulador advirtió, en una resolución y orden emitida, que “una reducción no planificada y significativa de la fuerza laboral de la compañía operadora del sistema es un evento material que podría tener consecuencias adversas directas sobre la capacidad de LUMA para responder a interrupciones, realizar mantenimiento preventivo y, en general, operar la red de manera segura y confiable”.

El Negociado tomó conocimiento del asunto “a través de múltiples informes de prensa y declaraciones públicas”, en las que se informó que LUMA había procedido con la cesantía de alrededor de 160 empleados de su plantilla.

En la resolución y orden, el Negociado recordó que, conforme a la Ley 57-2014, conocida como la Ley de Transformación y Alivio Energético de Puerto Rico, que están facultados a “supervisar todas las operaciones que afecten la capacidad, seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico”.

El Negociado destacó que la estabilidad del sistema eléctrico es un asunto de alto interés público. En ese sentido, señaló que “es imperativo que el Negociado de Energía obtenga información detallada y precisa para evaluar el impacto potencial de estas reducciones de personal en la continuidad y seguridad del servicio eléctrico, y para determinar si se requieren acciones regulatorias adicionales para salvaguardar dicho interés”.

Como parte de la orden, el Negociado instruyó a LUMA a presentar un informe detallado que incluya; una descripción de las funciones y áreas operativas del personal cesanteado, un análisis del impacto operacional de las cesantías en la continuidad del servicio y las medidas de mitigación implementadas o planificadas para garantizar la estabilidad y seguridad del sistema.

Asimismo, advirtió que en caso de incumplimiento con la Resolución y Orden impondrán las sanciones administrativas y económicas correspondientes.