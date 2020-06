Yomaira Cruz Lozada declaró hoy que el nominado secretario del Trabajo Carlos Rivera Santiago “no tiene la sensibilidad” para ser confirmado al cargo, pues como procurador de Menores no hizo nada por evitar que su hija Alma Yariela, estudiante de Educación Especial, fuera procesada en un tribunal a los once años de edad por una disputa escolar.

“Entiendo que el caballero es una persona falta de sensibilidad… En el caso mío tuvo en sus manos casi la libertad de mi niña y tal vez no pensó en retirar los cargos o promover otro tipo de alternativa”, afirmó Cruz al oponerse al nombramiento de Rivera Santiago en una vista ante la Comisión de Nombramientos del Senado.

PUBLICIDAD

“No tuvo empatía y si estamos hablando de una situación de esa índole, ¿cómo le vamos a delegar la responsabilidad del Departamento del Trabajo donde hay personas que necesitan que sean empáticos con ellos. No creo que tenga la capacidad humana”, sostuvo Cruz en la vista que sería ejecutiva, pero su abogado, Marcos Rivera, reclamó que fuera pública.

Cruz compareció con Alma Yariela, quien ahora tiene 15 años y se mantuvo cabizbaja. Narró que tras el caso, su hija tuvo que recibir terapia del habla y que sufre “de algunas condiciones”.

En el emotivo testimonio, la madre, lloró al relatar “el calvario” que vivió porque la nena no entendía lo que estaba pasando y aun después, que el caso fue desistido en 2018, Alma Yariela cayó en un estado de depresión que todavía no ha superado.

“Estoy aquí porque no me gustaría que ningún otro niño tenga que pasar por lo que yo pasé. Ella (Alma Yariela) llegaba a mi casa con lágrimas y me preguntaba por qué yo era negra…Después de eso mi niña atentó contra su vida”, narró llorando. Agregó que en su desesperación llegó a considerar enviar a su hija a los Estados Unidos.

“Él (Rivera Santiago) fue quien impulsó todo este proceso, no lo detuvo”, sostuvo.

Rivera Santiago era secretario auxiliar de Menores y Familias del Departamento de Justicia cuando se ordenó la radicación de los cargos contra Alma Yariela.

El nominado Secretario del Trabajo, quien compareció ayer ante la Comisión de Nombramientos, justificó la radicación del caso y admitió que no hizo ninguna gestión para detenerlo o para ordenar que fuera archivado.

PUBLICIDAD

Como secretario auxiliar de menores y familias, Rivera Santiago estaba a cargo de supervisar todas las labores que realizan los Procuradores de Menores y Procuradores de Familia en las 13 regiones del Departamento de Justicia. Los procuradores de menores son quienes determinan cuáles casos presentar ante el Tribunal de Menores.

“Yo nunca me he entrevistado con él, yo nunca he visto a este a ese señor”, indicó Cruz cuando uno de los senadores le preguntó si en algún momento durante el proceso se entrevistó con Rivera Santiago.

Cruz dijo que su entonces abogado, Leo Aldridge pidió que el caso se llevara a través del proceso de mediación como alternativa al proceso punitivo, pero no tuvo éxito.

“El licenciado Aldridge hizo esa petición muchas veces durante todo el año y no fue escuchado”, dijo.

En otra parte de su testimonio, Cruz detalló que sufre de miastenia grave y que en ocasiones no puede caminar y sus expresiones faciales se afectan. “El director de la escuela, Domingo Leduc, me trataba como si estuviera bajo los efectos de estupefacientes… las reuniones que yo solicitaba eran nulas y desde que yo entraba a aquel lugar me trataban con repudio”, narró.

El abogado, Marcos Rivera, quien representa a la familia en una demanda civil, dijo que en el caso de Alma Yariela estuvo presente el racismo. (Rivera Santiago no pudo resolver el caso de Alma, no le dio un procedimiento en el aula escolar, de resolver el problema con los maestros y estudiantes. Era un caso escolar y él no tuvo la sensibilidad de devolver el caso a la escuela donde también había un director escolar que no escuchó a la niña ni la madre. Había un ambiente racial allí”, sostuvo.

PUBLICIDAD

En la vista, que tuvo casa llena, de senadores de mayoría y minoría, ningún legislador se expresó a favor del nombramiento. Sólo el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz con su línea de preguntas trató de establecer que Rivera Santiago no tuvo responsabilidad directa en el caso de Alma Yariela.

“Voy a citar a Leo Aldrige para que venga aquí”, dijo Rivera Schatz. Posteriormente dijo que Aldridge y la Enid Vigo, madre de la niña que reclamó que Alma Yariela la había empujado por unas escaleras en la escuela. “Voy a traer aquí a Doña Enid Vigo porque vamos a buscar la verdad”, indicó el líder legislativo, quien indicó que no tiene prisa en llevar el nombramiento de Rivera Santiago a votación.

Las vistas de confirmación continúan mañana.