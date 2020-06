La madre Alma Yariela Cruz Cruz, la niña negra que fue arrestada e imputada de cargos criminales por disputas escolares que iniciaron con un patrón de acoso por razones étnico racistas- calificó hoy de insensible la participación que tuvo en el caso el designado a secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Carlos Rivera Santiago, quien ocupó el cargo de Secretario Auxiliar de Menores y Familia del Departamento de Justicia cuando la menor fue procesada en el tribunal de Carolina para el 2017.

“Mi opinión es que el caballero (Rivera Santiago) tuvo que ver en el caso de mi niña; no tuvo la sensibilidad de utilizar las herramientas que él pudo haber utilizado para ponerle un ‘stop’ a lo que era visiblemente un caso fuera de lo que puede ser una lógica. Me parece que es una persona totalmente discapacitada para hacer esa posición que le están otorgando, yo no estoy de acuerdo con ese nombramiento”, dijo Yomaira Cruz en referencia a la designación que hizo ayer la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

El caso de Alma Yariela llamó la atención pues la niña -que para entonces tenía 11 años y pertenecía al programa de Educación Especial de la escuela Dr. Modesto Rivera, en Carolina- fue arrestada y se le habían radicado faltas por agresión simple, amenaza y alteración a la paz. Las imputaciones contra la menor estaban sustentadas en el testimonio de otras dos menores -compañeras de clases- que denunciaron que la nena las empujó, les habló en lenguaje soez y las amenazó con lanzarlas por unas escaleras. Alma Yariela y sus familiares siempre mantuvieron la versión de que la niña solo se defendió de un patrón de bullying, pues era constantemente burlada por cuestión de su raza negra.

En ese entonces el licenciado Rivera Santiago figuraba como jefe de los procuradores que llevaron el caso contra Alma Yariela quien, finalmente, se libró del caso pues las querellantes desistieron de continuar con las denuncias.

En entrevista con Primera Hora, Yomaira expresó su sentir sobre la nominación de Rivera Santiago como posible sustituto de la renunciante secretaria del Trabajo, Briseida Torres Reyes. Se mostró sorprendida por la nominación del abogado que hasta esta semana trabajó como asesor de asuntos laborales en la Fortaleza. Aprovechó el encuentro para hablar del tema del racismo en Puerto Rico y aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a la ciudadanía alusivo al discrimen por razón de etnia que sufren muchas familias, un problema que es invisibilizado y negado a nivel sistémico, según ha dicho anteriormente el abogado de la familia, el licenciado Marcos Irizarry, quien la acompañó durante la entrevista. Alma, quien tiene 15 años y comenzará en agosto el noveno grado, también estaba presente. Aunque no quiso emitir comentarios, escuchó atenta todo lo que expuso su progenitora y, en ocasiones, asentía con la cabeza.

“Los rasgos sicológicos que ha dejado la situación que ocurrió con mi hija pues ya están, el daño ya está hecho. En mi caso personal, a mí, a mi familia nos lastimó mucho los comentarios por el color, por el contorno físico de mi niña; tal vez por su forma de ser porque ella es una niña tranquila, sumisa, tímida; no era tan abierta. Deberíamos enseñar a respetar las diferencias que pueden haber de raza, de color, de condiciones (sociales)”, dijo reflexionando sobre lo ocurrido hace más de tres años.

Expresó que ha sido un tiempo de transición y que ha trabajado para crear “fortaleza a la nena” y esta pueda desarrollarse con éxito en el futuro. “Luego de lo vivido se le ha hecho un poco difícil su acoplamiento a ciertos entornos, pero estamos trabajando para el desarrollo de la menor”, explicó sobre Alma Yariela, quien es atleta de voleibol y aspira a estudiar cosmetología. De hecho, su tiempo libre lo pasa arreglando el cabello de su hermanita. “Todo lo que tenga que ver con el mundo de la belleza le fascina. Eso también le ha servido de terapia”, dice su madre.

“Gracias al señor, esa situación (de acoso escolar) no se ha vuelto a dar. Hemos estado pendiente de que eso no suceda… estoy bien pendiente de que no se lacere más de lo que se ha lacerado”, reitera Yomaira quien junto a su familia presentó una demanda civil por negligencia y discrimen en el que reclaman $1 millón de dólares por los daños, sufrimientos y angustias mentales ocasionados por el Departamento de Educación, el director escolar, la trabajadora social y la policía.

El abogado de la familia también emitió su opinión respecto a la nominación de Rivera Santiago y adelantó que procurará a los legisladores que voten en contra de su confirmación en el Senado de Puerto Rico.

“Si este señor participó de todo este proceso; autorizó o fue parte de las imputaciones que se le hicieron a Alma, aquí pasó una de dos cosas: o en ese momento era incompetente porque no realizó una investigación apropiada para determinar si ese caso se resolvía en un tribunal o en un aula; o debió haber devuelto el caso para que lo resolviera el director de la escuela, con los maestros y con Alma. No asumir la responsabilidad de procesarla; si la procesó pues entonces es un incompetente porque no analizó y no investigó adecuadamente este caso. Si lo analiza, si lo investiga, no radica ese caso contra Alma”, manifestó.

“No queremos tener un racista dirigiendo un departamento en este país. Este país ha sufrido mucho. Allí (en el Departamento del Trabajo) lo que hay son obreros y obreros negros. A mí eso me indigna. Yo le diría a la gobernadora que retire su nombramiento…después del caso de Floyd, no podemos tolerar más abusos contra los negros de este país. Y, si vamos a nombrar a un director de departamento que es racista, pues entonces, ¿qué estamos haciendo para erradicar el problema? Absolutamente nada. No debería ser confirmado”, agregó.

George Floyd es un hombre de Minneapolis que murió el 25 de mayo en medio de una intervención que evidencia brutalidad policíaca de un oficial de seguridad de raza blanca contra el hombre negro. Un filme de un videoaficionado que estaba cerca del lugar muestra el momento en que Floyd fue lanzado al piso por el policía Derek Chauvin, quien mantuvo su rodilla sobre el cuello de la víctima durante 8 minutos y 46 segundos. En un momento dado se escucha en el video a Floyd suplicar porque lo soltaran. “I can’t breathe.. I can’t breathe”, dijo el hombre y padre de una niña de seis años que no podia respirar ni moverse, hasta que murió. Chauvin fue despedido y se le imputó de asesinato en tercer grado el 29 de mayo. Otros tres policías que lo acompañaban fueron arrestados recientemente.

Desde el 26 de mayo comenzó una ola de protestas en Minnesota y que se ha extendido por varios estados de Estados Unidos y otras jurisdicciones, como Puerto Rico, en un reclamo por el fin de un racismo sistemático contra los ciudadanos afrodescendientes.

Subtítulo: Reacciona el nominado al Trabajo

Notablemente incómodo y con voz temblorosa, el recién designado a secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos explicó cuál fue su intervención en el caso contra la niña Alma Yariela, al tiempo que entiende que no tiene que pedir disculpas por lo trascendido, aunque calificó los hechos como “lamentables” para todas las partes involucradas.

A preguntas de periodistas en su primera conferencia de prensa, el abogado explicó que el caso de Alma Yariela ya había sido radicado ante los tribunales cuando entró en funciones como secretario auxiliar de menores y familia en el Departamento de Justicia para el 2017. “Cuando estuve como secretario auxiliar de menores ya ese caso estaba radicado. Ese caso no lo trabajé yo, lo trabajaron unos procuradores de menores de la región de Carolina”, sostuvo.

Se le inquirió saber si estaba justificando los hechos con su argumento o desligándose de su responsabilidad de entonces como jefe en mando de los procuradores que trabajaban en el caso.

“Yo no estoy diciendo que se releva de responsabilidad. Yo lo que estoy diciendo es que había unos procuradores que estaban trabajando el caso. Ya estaba previamente radicado… Ese caso, ciertamente, fue un caso lamentable para todas las partes. Aquí había una niña. Había tres menores: la menor imputada y las menores perjudicadas. Todas de 11 y 12 años negras y pobres, que es lo que ha salido públicamente”, acotó.

En febrero de 2018, el Departamento de Justicia desistió del caso criminal en contra de la niña de educación especial, pues las madres de las presuntas víctimas no querían que sus hijas declararan con periodistas presentes.

“Para mí es lamentable porque el pasar un proceso tanto de imputada como de perjudicada en el tribunal eso nadie lo quiere y el mejor escenario sería que eso nunca hubiese ocurrido”, agregó al explicar que el caso se llevó a tribunales porque así era el interés de las partes querellantes y porque las imputaciones se sostenían en el estado de derecho. “Había criterios legales”, dijo.

Aunque no quiso abundar por asuntos de “confidencialidad”, sostuvo que el caso de Alma Yariela nada tuvo que ver con cuestión de raza.

“No tiene que ver con el color. Lamentablemente, tengo que decir que menores de distintas razas, credos, creencias religiosas o ideologías que puedan tener, van al tribunal. Esto no tiene que ver con escuela pública, escuela privada, es lamentable. Ciertamente, yo entiendo que la rehabilitación de los jóvenes, trabajar distintas medidas, la educación, pues van a ser un disuasivo y tenemos que trabajar hacia eso”, manifestó.

Expresó que por iniciativa suya y de su equipo de trabajo -e inspirado en el caso de Alma Yariela- se hizo una orden administrativa en el Departamento de Justicia para promover una política pública que promueva la mediación de conflictos entre menores a través de trabajadores sociales de las escuelas. Dijo que el proceso debe involucrar a los padres.

Se le preguntó al designado si estaría dispuesto a pedirle una disculpa a Alma Yariela y su familia por el proceso que atravesaron.

“Yo entiendo que yo no tendría que pedirle disculpas públicas a nadie en ese sentido. Yo sigo insistiendo en que es lamentable. Es lamentable que las perjudicadas como la imputada pasaran por este proceso… yo lo que sí puedo decir que lamento mucho que haya menores expuestos a unas circunstancias que uno no quisiera”, respondió.