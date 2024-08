“Me mataron a mi hija, me la mataron”.

Esa fue la afirmación que hizo entre llantos doña Carmen Ruiz Báez, durante la vista pública de la Comisión de Salud del Senado que se llevó a cabo esta mañana relacionada con la investigación de la muerte de su hija, Carmen Gloria Canales Ruiz, de 59 años, tras ser dada de alta del Hospital Panamericano, donde estuvo recluida.

“Ella llegó caminando (al hospital). Me la mataron, me la entregaron llena de moretones”, insistió doña Carmen, antes de describir el momento en que, el pasado 21 de agosto en su residencia en Vega Alta, fue a darle de almorzar y se percató que ya no tenía vida.

“Ella era la estrella de la familia, tenía una maestría, dedicó su vida a los niños y los maestros… No merecía morir a golpes… estoy aquí por justicia. Ya no tengo a mi ‘Cusita’, me quedé solita, sin mi hija”, agregó la madre con un desgarrador tono de dolor al terminar de leer su ponencia ante el senador Rubén Soto, presidente de la Comisión, en la que describió “el horror” que vivió luego de recoger a Carmen Gloria su del hospital.

La señora explicó que su hija padecía de demencia frontotemporal, condición que le impedía entender y hablar, que hacía que necesitara asistencia para actividades como comer o asearse.

Ruiz Báez indicó que acudió al hospital el 7 de agosto en busca de que estabilizaran a su hija, que llegó allí caminando por sí misma, y con análisis que mostraban que tenía buena salud, más allá de la condición de demencia frontotemporal.

La mujer relató unas interacciones con personal del hospital que, según describió, le causaron dudas de que entendieran la condición de su hija y los cuidados que necesitaba. Sin embargo, distinguió al Dr. Graham, a quien alabó como “un caballero y un profesional”, y la única persona que mostró empatía y trató de ayudarles.

Doña Carmen agregó que recogió a su hija del hospital el 14 de agosto, cuando la llamaron y le dijeron de una manera que describió como “apresurada”, que tenía que ir a buscar a su hija.

Recordó que ese día estaba lloviendo mucho, por el paso de la tormenta tropical Ernesto, e incluso el gobierno les había dicho a las personas que permanecieran en sus casas. Agregó que, ya en su residencia en Vega Alta, se percató que su hija estaba llena de moretones, con marcas de dedos, con dos úlceras, una de ellas sangrando, y además se quejaba de dolores, se apretaba el vientre, y no dejaba que le asearan en sus partes íntimas, algo que no sucedía antes de la hospitalización.

Al notar que la paciente no tenía signos vitales, la madre llamó a las autoridades. Al llegar los paramédicos, se confirmó el deceso y al ver hematomas en diferentes partes del cuerpo, dieron conocimiento al Centro de Investigaciones Criminales de la comandancia de Bayamón.

Por lo anterior, se activó el protocolo de feminicidio, dándole conocimiento al fiscal Alberto Cruz Ruiz y al Instituto de Ciencias Forenses.

“Mi hija nunca pudo volver a caminar después que le dieron de alta. Nunca pudo volver a subir a su cuarto”, dijo doña Carmen.

“Nunca esperé que mi esperanza de llevarla al hospital para estabilizarla resultara en su muerte, golpeada. Hay que ver esas fotos, hablan por sí solas”, agregó, antes que se decretara un receso, en parte para que tanto la adolorida madre como las demás personas presentes en la audiencia pudieran reponerse del conmovedor testimonio.

Posteriormente, se indicó que el ICF no estaría deponiendo, pues su directora, la doctora María Conte Miller solicitó tiempo adicional.

Primera Hora hizo una petición ayer al ICF para conocer si la autopsia de Canales Ruiz fue completada. La portavoz de la agencia, Betsy Rivera, indicó que el proceso finalizó, pero quedaban pendientes de otros análisis periciales para determinar causa y manera de muerte.