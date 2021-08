La juez presidenta del Tribunal Supremo, Maite D. Oronoz Rodríguez, afirmó sentirse estremecida por el asesinato del niño Jeiden Elier Santiago Figueroa - quien presuntamente murió a causa de golpes propiciados por su progenitor- y dijo que se ordenó examinar el expediente del caso ante la posibilidad de que haya ocurrido algún mal manejo por parte de algun funcionario o jueza del sistema judicial.

“No puedo ni imaginar el dolor de cualquier madre o padre que pase por una situación como esta... no hay manera de que como país o individuo no nos estremezcamos con unas muertes así de violentas”, reaccionó la jueza presidenta.

PUBLICIDAD

Sus expresiones surgieron tras preguntas de la prensa para auscultar si tribunales investigaría las incidencias que enmarcaron la intervención de la judicatura en el caso donde se investigaba una supuestra agresión sexual denunciada por el padre del niño (Jonathan Santiago Cortés) por parte de un familiar materno.

Esta denuncia llevó a que el tribunal emitiera dos órdenes de protección distintas a favor del menor y se le proveyera la custodia provisional al papá. Trascendió, en cambio, que luego personal del Departamento de la Familia, específicamente un trabajador social, concluyó que el nene podía regresar con su mamá. Sin embargo, se alega que la jueza Ingrid Alvarado Rodríguez -a quien se le adjudica negligencia en el caso del asesinato de Andrea Ruiz Costas- le ordenó al funcionario que sometiera su recomendación por escrito y extendió la orden de alejamiento en contra de la madre hasta el 30 de julio.

Otra jueza, Ingrid Caro Cobb, extendió nuevamente la orden del 30 de julio al 9 de agosto, precisamente el día que Jeiden, de ocho años, fue asesinado en hechos ocurridos en Aguas Buenas.

Según la jueza presidenta, los detalles que han trascendido públicamente provocaron que, precisamente, la mañana del jueves se generara una reunión en conjunto con la secretaria del Departamento de la Familia, Carmen Ana González.

“Necesitamos saber qué está pasando, no solo en los trámites de las agencias de gobierno, incluyendo a Familia y Tribunales, qué está pasando que tienen un niño que se alega fue víctima de unas agresiones sexuales y que murió, según constató Ciencias Forenses, a golpes... es que tenemos que pausar para preguntarnos qué está pasando en el país. Y al igual que lo hicimos en el caso de Andrea, examinaremos los expedientes, ya los estamos examinando, de hecho, esta mañana hubo una reunión con la secretaria de Familia y nuestro compromiso es con este y con todos los casos”, manifestó.

PUBLICIDAD

“Obviamente, no es el único caso de un menor... la semana pasada murió otro menor que no tenía ni un mes de nacido. Están ocurriendo cosas horribles y que no deberían pasar y esos son los casos que nos enteramos, que llegan a Familia y llegan a Tribunales. Hay otros casos de maltrato y agresiones en todos los municipios y nunca ven la luz del día”, agregó.

Dijo estar consciente de que la violencia es un problema social que tiene sus raíces en otras áreas que hay que atender con premura, como lo es la educación.

Sostuvo que todos los días se examinan casos particulares “porque ocurre una tragedia”. “Todos los días se examinan casos en Puerto Rico”, acotó.

Referente al caso específico de Jeiden dijo lo siguiente: “el lunes en cuanto supimos de la muerte de este niño se comenzó a evaluar los expedientes del caso”.

Se le llamó a la atención sobre la coincidencia de que la jueza Alvarado esté involucrada en ambos casos que culminan con la muerte de dos personas.

“No quiero hacer adjudicaciones en este momento de ningún juez o jueza, o de algún funcionario de otras entidades. Lo que corresponde en este momento es evaluar responsablemente el expediente. Hubo unas conversaciones esta mañana con al secretaria de Familia y acordamos compartir los hallazgos y evaluar qué ocurrió en este caso. Sin duda, tenemos que evaluar qué pasó”, añadió sin dar detalles adicionales por la limitación de la investigación.

Se le inquirió a Oronoz Rodríguez saber qué le parece que un mes antes de la muerte del niño se afirmó en la sala del tribunal que el menor debía regresar con su madre y una juez lo denegó. Pero la jueza presidenta fue enfática en que no podía responder porque está limitada a no divulgar lo que ocurre en una vista confidencial.