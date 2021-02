La incertidumbre con respecto a quién es el alcalde o alcaldesa en Aguadilla tiene bastante molesta a la gente de este pueblo que entiende que, a casi cuatro meses de las elecciones generales del 3 de noviembre, ese asunto se debió haber resuelto hace rato.

La elección del mandatario municipal ha quedado en suspenso luego de que la aspirante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Yanitsia Irizarry, presentara con éxito un recurso ante los tribunales para retar el resultado que colocó como alcalde al candidato del Partido Popular Democrático (PPD), Julio Roldán, quien incluso ya juramentó al cargo.

“Estoy seguro que va a ser Julio (Roldán). Ya ha pasado un tiempo desde las elecciones. Pero acá es como todos los alcaldes y gobernadores, que no se dan por perdidos. Pasó también en San Juan, con Manuel (Natal), igual con el (exalcalde) de Isabela (Carlos “Charlie” Delgado Altieri) que estaba corriendo para gobernador. Por eso estoy seguro que ganó Julio (Roldán)”, sostuvo Pablo Pérez Valentín, uno de los ciudadanos entrevistados al azar por Primera Hora.

“Ya él juramentó. Y eso se puede echar atrás, pero es algo difícil”, agregó Pérez Valentín. “Y ya el alcalde ha hecho varias cosas, ha estado limpiando y eso. La otra que estaba (Irizarry) hizo algo al principio, pero parece que después se cansó. Y yo creo que por eso el pueblo le votó en contra. Y yo tengo la esperanza que de que este alcalde (Roldán) va a ser bueno, porque él viene de la pobreza, como yo”.

Por su parte, el joven universitario Osvaldo Y. Crespo Hernández tronó contra la situación en torno a la alcaldía, y sugirió que era resultado del nuevo código electoral que se aprobó poco antes de las elecciones generales de noviembre pasado por el PNP, que contaba entonces con mayoría tanto en la Cámara como en el Senado, así como la gobernación.

“Sentimos desconfianza. No sentimos tranquilidad, como que ya esto no es nuestro, como si algo nos hubiera arrebatado lo poco que nos quedaba de pueblo. Y es triste”, lamentó. “Pero todavía confiamos que todo cambie”.

“La gente eligió, pero no se sabe a quién. Hay un código nuevo, de última hora, ¿y quién está detrás de eso? Desde el principio uno se siente mal. No entendía bien el código nuevo y yo conozco de leyes. Me dijiste que hiciera una cruz aquí, pero luego eso no es. Fue como si quisieran que la gente no votara”, condenó Crespo Hernández. “Y ahora la corte dice, ‘vamos a arreglar esto aquí’. ¿Pero qué pasa con los demás pueblos?”.

Otro ciudadano que prefirió no identificarse sostuvo que la incertidumbre con la alcaldía le está afectando personalmente a él y unos 60 vecinos que están a la espera de un proyecto para control de inundaciones en Villas del Paraíso, en el sector Camaseyes.

“Creo que es una desfachatez de la exalcaldesa derrotada (Irizarry). El tribunal Supremo se expresó, en el Tribunal Apelativo no sé qué intereses tienen detrás, pero se presta para algo nebuloso. No sé cuál es la incompatibilidad entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Apelativo”, sostuvo el ciudadano, dejando ver la confusión que ha generado el vaivén de pleitos y demandas en las cortes.

“A mí me preocupa muchísimo todo esto, tengo unas gestiones con el municipio, para un proyecto de control de inundaciones, y no he podido hacer nada, no se ha podido ni iniciar. Y con toda esta incertidumbre no sabemos nada. Es algo urgente, porque cuando llueve fuerte allí se inunda con tres pies de agua”, agregó el hombre, con un tono algo desesperado.

Otra ciudadana que también prefirió el anonimato aseguró que “me preocupa que pase tanto tiempo y todavía estemos en esta ambivalencia”.

“Esto se tiene que resolver ya”, exigió la mujer, que dejó clara su preferencia por Roldán.

“Que se quede Julio (Roldán). Ya empezó a limpiar las áreas de la carretera 107. Y también está limpiando otras comunidades. Lo he visto”, afirmó. “Aquí no quieren a Yanitsia (Irizarry). Los empleados de la alcaldía dicen que desde que llegó Roldán se respira paz”.

En cambio, Juan Moreno no cree que ninguno de los aspirantes en pugna vaya a significar cambio positivo para Aguadilla.

“Te diría que el incumbente (Roldán) ganó porque (José Luis) Rivera Guerra (exaspirante por el PNP) se unió a él y así derrotaron a Yanitsia (Irizarry). Creo que se debe revisar eso, porque se unieron dos contra una. Así que estoy de acuerdo con que se revise. Las cosas que sean rectas y legales, en balanza justa”, opinó Moreno.

“Pero mientras ellos se pelean, el pueblo está cayéndose en cantos. Antes un día como hoy, un sábado, esto aquí (en la plaza) la gente chocaba uno con otros, había mesas vendiendo muchas cosas. Y ahora mira, esto está muerto. Lo que ves es mucho deambulante pidiendo dinero. Y a las 5:30 ya esto está fantasma”, condenó.

“En la alcaldía prometen cosas y no cumplen. Cambia el collar, pero es el mismo perro. Ninguno de los dos va a representar mejoría. Ninguno de los dos da confianza”, lamentó.

Durante el día de hoy se lleva a cabo un recuento de votos para la alcaldía de Aguadilla, ordenado por el Tribunal de Apelaciones, y certificado por el Tribunal Supremo, en el que se revisarían y no se contarían aquellos votos conocidos como “pivazos”, que son los que se confieren bajo la insignia de un partido, pero sin apoyar a ninguno de los candidatos bajo esa columna.