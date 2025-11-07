El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, realizó el jueves un viaje triunfal a Puerto Rico para asistir a un evento anual que reúne a políticos y cabilderos de la ciudad en San Juan para sostener reuniones estratégicas, talleres y encuentros festivos.

Recién salido de su victoria electoral, Mamdani fue recibido con vítores por una multitud en la playa durante la conferencia Somos, donde les prometió que lucharía por la clase trabajadora.

Su aliada demócrata, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, exhortó a la multitud a cantar “Mamdani, who-oh-oh-oh” junto con ella al ritmo de “Volaré”.

La conferencia es algo así como un retiro posterior al Día de las Elecciones para los políticos y operadores del estado en un hotel Hilton en San Juan. Este año, hay eventos en salones de baile anunciados como “Desarrollo de la Fuerza Laboral a través de Comunidades Emergentes” y “Celebrando los Servicios Humanos Juntos”, junto con una serie de talleres legislativos. No obstante, todo el evento suele verse como una oportunidad para relajarse, socializar y festejar.

“Me alegra estar aquí en Somos, y también me alegra estar aquí porque… no se puede contar la historia de la ciudad de Nueva York sin contar la historia de Puerto Rico”, dijo Mamdani poco después de llegar.

Añadió que ya había probado el mofongo, el plato tradicional de plátano, y que “estaba delicioso”.

Mamdani, de 34 años, anunció su equipo de transición esta semana, para el cual contrató a un grupo de funcionarios veteranos para ayudar a guiar su traslado al Ayuntamiento, ya que planea llevar a cabo una ambiciosa agenda de asequibilidad cuando asuma el cargo el próximo año.

Antes de aterrizar en Puerto Rico, Mamdani habló por teléfono con el alcalde saliente de la ciudad, Eric Adams, quien prometió que su equipo “cooperará plenamente con esta transición”, según un portavoz de Adams. Adams no asistió al evento.

Mamdani tiene previsto regresar a Nueva York el sábado.

El viaje se produce días después de que derrotara al exgobernador Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa en la contienda por la alcaldía de la ciudad de Nueva York.