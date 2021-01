A partir de mañana, lunes, se comenzará a distribuir y administrar la vacuna contra el COVID-19 a personas mayores de 75 años a través de un proceso de citas telefónicas o correo electrónico con más de 90 proveedores de la salud.

“Esto no quiere decir que mañana habrá vacunas ilimitadas para toda la población mayor de 75 años… no queremos que viejitos se amanezcan en unas filas porque ese no es el plan. El proceso será uno ordenado y vamos a publicar el listado de proveedores a los que miembros de esta población o sus familiares deben comunicarse para solicitar turno”, destacó la infectóloga pediátrica y directora del Plan de Vacunación del Departamento de Salud, Iris Cardona.

Detalló que, inicialmente, en el inicio de esta fase 1b se distribuirán 21,450 dosis de Pfizer. En cambio, aclaró que los proveedores utilizarán algunas de estas dosis para vacunar a profesionales de la salud que aun no han sido inmunizados o les toca la segunda dosis del medicamento preventivo. A mediados de semana se deben estar distribuyendo otras 9,300 dosis de MODERNA y entre jueves o viernes debe llegar otro cargamento de 21,450 dosis de Pfizer.

“Mañana empezamos a distribuir y mañana puede ser que algún proveedor (en su mayoría hospitales o clínicas) coordine alguna cita o administre alguna vacuna a algún miembro de la población de 75 años o más. Eso dependerá de cada uno de ellos”, determinó.

En el caso de personas de 75 años o más encamadas se establecerá un proceso de coordinación de citas a través del Departamento de Salud.

“Tenemos el listado de personas encamadas… es una información que los alcaldes también tienen por pueblos. Nuestro compromiso es que se comuniquen a un correo electrónico o número que vamos a proveer para poder llevar las vacunas a sus casas a través de un mecanismo ordenado y cumpliendo con todas las medidas de prevención”, destacó.

Posterior a las personas de 75 años o más, los 91 proveedores registrados para la iniciativa de vacunación -cuyo número aumentará la próxima semana cuando se unan 57 farmacias de la comunidad que ya fueron certificadas- se procederá a citar a ciudadanos entre 65 y 74 años de edad. El total de personas en la población de 65 años en adelante es aproximadamente de 400,000 personas. Posteriormente, se unirán otras 150 farmacias de la comunidad que hicieron el registro a través de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Se informó que las farmacias de Walmart también participarán, eventualmente, de la iniciativa. “La idea es que doña María de Peñuelas pueda recibir la vacuna en el centro de salud más cercano a donde vive o en la farmacia donde usualmente busca sus medicinas... pero, repito, es un proceso ordenado y por citas”, resaltó la doctora.

“Quiero aclarar que simultáneamente se puede llevar a cabo vacunación de fase 1a con profesionales de la salud que aun quedan por inmunizar y los de fase 1b. De hecho, esta semana también comenzará el proceso con los first responders (emergencias médicas, policias, manejo de emergencias, bomberos, servicio postal, manufactura, cadena de alimentos y maestros del sector público y privado). Todos los primeros respondedores están en la fase 1b y se pueden ir vacunando simultáneamente en diferentes escenarios”, expuso al indicar que la Guardia Nacional de Puerto Rico estará a cargo de la vacunación en este sector.

El secretario del Departamento de Salud (DS), Carlos Mellado López, detalló por comunicado de prensa que los respondedores de emergencias comenzarán a vacunarse de forma gradual en los seis centros de vacunación liderados por la Guardia Nacional.

“Todos los grupos son importantes y quisiéramos vacunarlos a todos a la misma vez. Son muchos los aspectos que estamos considerando al mismo tiempo e iremos trabajando para mejorar la respuesta. Llevamos cuatro semanas vacunando y vamos a integrar poco a poco la fase 1b, sin olvidar que aún permanecemos atendiendo a los profesionales de la salud”, especificó Mellado López tras adelantar que integrarán una plataforma de información “Dashboard” para mantener al día la información de la vacunación por municipio.

Añadió que, “hemos dividido los esfuerzos para lograr mayor impacto en la vacunación. La Guardia Nacional comenzará a vacunar a 300 respondedores de emergencias identificados por el Departamento de Seguridad Pública (DSP) por cada uno de los seis Centros disponibles a partir de mañana. Lo que quiere decir que no todos los policías podrán asistir mañana a vacunarse, solamente los identificados e informados por el DSP. Lo logística es escalonada para poder atenderlos sin excluir a los profesionales de la salud que aún continuamos vacunando” insistió.

Los Centros para vacunación COVID-19 liderados por la Guardia Nacional son: el Coliseo Pedrín Zorrilla en San Juan, el Coliseo Rubén Rodríguez en Bayamón, el Centro de Bellas Artes en Caguas, el Coliseo Salvador Dijols en Ponce y el Palacio de Recreación y Deportes en Mayagüez. Durante este periodo, dichos Centros atenderán a los profesionales de la salud y los respondedores de emergencia identificados por el DSP. El horario establecido es de 8:00 am hasta las 4:00 de la tarde.

Mientras, Cardona dijo que las farmacias Walgreens y CVS lograron iniciar el proceso de inmunización en los hogares de ancianos, impactando a 40 facilidades en tres días. “Entendemos que van a buen ritmo porque en esos tres días vacunaron a 2,000 residentes”, acotó.

De otra parte, manifestó que el proceso en Vieques y Culebra se llevará a cabo esta semana como lo había adelantado el ayudante general de la Guardia Nacional, José Reyes. En las islas municipios se prevé vacunara todas las personas que involucran la fase 1a, 1b y 1c. En total, se estiman 1,000 dosis para Culebra y 2,500 para Vieques. “El difícil acceso a las islas nos lleva a completar toda al fase 1 a través de dos fechas. La primera inicia esta semana con la primera dosis y la próxima en tres o cuatro semanas”, sostuvo.

Actualmente, se han recibido más unas 120,000 dosis de vacunas, de las cuales se han administrado cerca de 90,000. La proyección del gobierno es que para finales del verano el 70% de la población de Puerto Rico esté inmunizada.

A continuación, el listado de proveedores que, al momento, recibirán y administrarán las vacunas de COVID-19 a la población de 75 años o más a través de un proceso de citas por teléfono o correo electrónico:

Adjuntas

Policlínica Castañer Adjuntas

787-829-2910 x.2352, 2340, 2345

Aguada

Aguada Medical Center

787-589-7400 / 787-589-7401

Aguadilla

Hospital Buen Samaritano

787-658 0000 x.1017, 1384

Aguas Buenas

Neomed Center

787-737-2311

Aibonito

Hospital Menonita Aibonito

787-735-8001

Arecibo

Centro Vacunín

787-933-3445

Arroyo

Centro de Salud Familiar Dr. Julio Palmieri Ferri

939-307-0218 / [email protected]

Barceloneta

Atlantic Medical Center

787-846-4412

Barranquitas

Salud Integral en la Montaña

787-857-2688

Bayamón

Hospital HIMA San Pablo Bayamon

787-653-6060 himasanpablo.com

Cabo Rojo

Hospital Metropolitano Psiquiátrico de Cabo Rojo

787-851-2025

Caguas

Hospital HIMA San Pablo Caguas

787-653-6060 himasanpablo.com

Caguas

Escuela de Medicina San Juan Bautista

787-743-3038

Camuy

Camuy Health Services

787-232-4508

Carolina

Family Medicine Group

787-750-6525 / 787-250-0709

Castañer

Hospital General Castañer

787-829-5010 x.1171, 1153

Ciales

Prymed Medical Care

787-871-0601 x.239

Cidra

COSSMA

787-739-8182 x.1273 / 787-508-1329

Comerío

Salud Integral en la Montaña

787-875-3375

Corozal

Salud Integral en la Montaña

787-859-2560

Dorado

CDT Dorado Medical Complex

787-278-1576

Fajardo

Hima San pablo

787-653-6060 himasanpablo.com

Florida

Centro de Servicios Primarios de Salud

787-822-2170

Guayama

Centro de Salud Familiar Dr. Julio Palmieri Ferri

939-307-0218 / [email protected]

Gurabo

Neomed Center

787-737-2311

Guánica

Migrant Health Center

787-821-3377 x.2144

Hatillo

Corporación de Servicios Médicos de Hatillo

787-231-7464

Humacao

COSSMA

787-739-8182 x.1273 / 787-508-1329

Juncos

Neomed Center

787-737-2311

Lajas

Migrant Health Center

787-808-1420 / 787-710-8915

Lares

Centro de Salud de Lares

787-897-2727

Las Marías

Migrant Health Center

787-827-3798

Las Piedras

COSSMA

787-739-8182 x.1273 / 787-508-1329

Loíza

Concilio de Salud Integral de Loiza

787-876-2042

Luquillo

Clíncia Familiar de Luquillo

787-876-2042 x.400

Maunabo

Centro de Servicios Primarios de Salud

787-839-4320 x.1111, 1113

Mayagüez

Migrant Health Center

787-805-2900 x.2920

Morovis

Morovis Community Health Center

787-862-3000 x.2261, 2279, 2230, 2201

Naranjito

Salud Integral en la Montaña

787-869-1290

Orocovis

Salud Integral en la Montaña

787-867-6010

Patillas

Centro de Servicios Primarios de Salud

787-839-4320

Ponce

Ponce Health Sciences University

787-812-2525 / [email protected]

Rincón

Costa Salud Community Health Centers

787-349-1488 / 787-823-5555 x.116, 161, 166 / [email protected]

San Juan

HealthproMed

787-378-3981

San Juan

Hospital Presbiteriano Ashford

San Juan

Voces Coalicion Vacunacion

787-789-4008 [email protected]

San Juan

HIMA San Pablo Cupey

787-653-6060 himasanpablo.com

San Juan

San Jorge Children’s & Women’s Hospital

787-727-1000 x.4189, 4190, 4489, 4198 / 787-641-1919 / 787-522-4343

San Juan

Hospital Auxilio Mutuo

787-758-2000

San Lorenzo

COSSMA

787-739-8182 x.1273 / 787-508-1329

San Sebastián

Pepino Health Group

787-896-2185

Santa Isabel

Centro de Servicios Primarios de Salud

787-839-4320 x.1309, 1310, 1320, 1321

Toa Alta

Salud Integral en la Montaña

787-545-8808

Toa Baja

Metro Pavia Clinic Toa Baja

787-784-1782

Trujillo Alto

Neomed Center

787-737-2311

Utuado

Corporación de Servicios Médicos

787-231-7464

Yabucoa

COSSMA

787-739-8182 x.1273 / 787-508-1329

Yauco

Hospital Pavia Yauco

787-856-1000 x.2151 / 939-282-0626