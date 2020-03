El plan para monitorear a los pasajeros que entren a la isla comenzará mañana, mientras en el aeropuerto Luis Muñoz Marín (LMM) surgen denuncias ante la falta de claridad respecto al manejo de la emergencia suscitada por el coronavirus Covid-19.

En entrevista con Primera Hora, el secretario de Asuntos Públicos, Osvaldo Soto, aseguró que personal de la Guardia Nacional se ubicará desde mañana en las salidas de los terminales A, B y C para realizar las pruebas de cernimiento de temperatura a todas las personas que lleguen a la isla a través del aeropuerto de Isla Verde.

Inicialmente, el ayudante general de la Guardia Nacional, el general José Reyes, había indicado que se instalarían unas casetas de evaluación en las tres zonas de ingreso principales. En la misión están supuestos a trabajar 500 efectivos del cuerpo militar. El general Reyes no estuvo disponible para responder preguntas de este diario.

Por el momento, el plan está delineado en concentrarse en el aeropuerto LMM y, posteriormente, se extendería al aeropuerto de Ceiba, a la Autoridad de Transportación Marítimo en Ceiba, el puerto de San Juan y el área de carga. A ello se suman las instalaciones aéreas de Aguadilla y Ponce.

Estadísticas expuestas en días pasados por la Guardia Nacional indican que cerca del 95% de las personas que entran a Puerto Rico lo hacen por el aeropuerto internacional, un puerto que recibe sobre 9 millones de pasajeros anualmente.

Hoy, se suponía que personal del cuerpo militar inspeccionara las áreas determinadas a instalar los puntos de cotejo. Más de 12 empleados consultados por Primera Hora no pudieron precisar que este proceso ocurrió. Mientras, a preguntas de este diario Soto dijo que “sobre el área donde van a estar los médicos de la Guardia Nacional se va a estar designando mañana… no tengo exactitud de información sobre donde estarán ubicados”, expresó.

“Yo sí te puedo asegurar que el plan comienza mañana oficialmente”, insistió Soto sobre el plan que fue anunciado la semana pasada por la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

El secretario dijo que en las zonas destinadas a realizar la verificación de pasajeros se les tomará la temperatura a todas las personas que ingresen al país y se despejará a otra zona de aislamiento a aquellos con síntomas del virus o que exhiban sobre 103 grados (Farenheit) en el monitoreo corporal. Este es un procedimiento que funcionará 24 horas al día, los siete días de la semana.

Allí, se les atenderá con una evaluación más exhaustiva y de entender que es un posible caso de contagio del virus, unos médicos militares lo pasarán a un área médica donde se retendrá hasta coordinar con emergencias médicas para el transporte a los hospitales designados por el Departamento de Salud, donde se les realizarán las pruebas y se continuaría con el tratamiento que necesiten.

“Esto es bien importante porque de los cinco casos positivos, dos de ellos han tenido contacto con personas que viajaron a Estados Unidos. Tanto los cruceros como los aeropuertos parecen ser el foco de entrada del virus a la isla y queremos mitigar o contener eso”, manifestó.

En días recientes, el general Reyes había advertido que se requiere una inversión de $14 millones del fondo de manejo de emergencia. Ese dinero es esencial para comprar equipos que, actualmente, la Guardia Nacional no tiene disponible y que incluyen instrumentos para medir las temperaturas y el uniforme de protección para evitar una cadena de contagios, sostuvo el alto oficial del cuerpo militar. Agregó, incluso, que unos 15 compradores ayudaban en labores de identificar proveedores de equipo médico, los cuales han estado en demanda durante las pasadas semanas provocando un déficit en el inventario local.

Cuestionado sobre este asunto el secretario de Asuntos Públicos dijo que “no es que no tenían equipo, es que no era suficiente”.

“Ya se hizo la petición de equipos adicionales. Pero mañana comenzarán con el equipo que se tiene en lo que llega equipo adicional que se ha pedido”, dijo sin especificar fecha de entrega de los productos. “Si la operación comenzara mañana es porque todo debe estar listo… el general Reyes es bien estructurado y ha trabajado intensamente en eso estos días”, añadió.

En cuanto a los $14 millones dijo que “no se han autorizado todavía”, pero sostuvo que la operación correrá “sin esa necesidad”. “A medida que los recursos sean necesarios se utilizarán… esto, al igual que otras emergencias tiene que ir por orden de trámite oficial”, indicó.

Ambiente de insatisfacción en el aeropuerto

De otra parte, diversos empleados del aeropuerto y de otras empresas privadas que operan en el lugar y que fueron consultados por Primera Hora mostraron preocupación ante la ausencia de presencia de personal de la Guardia Nacional en el lugar, al menos hasta la tarde de hoy domingo.

“Aquí no hemos visto a nadie de la Guardia Nacional. Supuestamente, eso empezaba mañana (lunes) pero yo lo dudo… lo que tienen es un revolú”, dijo un hombre que realiza labores de ayuda con equipaje a los viajeros y que prefirió hablar bajo anonimato.

Mientras, otro individuo -que tampoco quiso decir su nombre- detalló preocupación porque las medidas preventivas que han asumido han sido “por motus propio y no por cuenta de mi patrono”.

“Estamos en el foco de infección… uno está consciente de que está en primera línea con esta enfermedad. Lo que queda es protegerse uno mismo con antibacterial y asumiendo responsabilidad cuando llegamos a nuestras casas tratando de quitarnos la ropa y bañarnos inmediatamente”, sostuvo.

En el área de recogido de equipaje un grupo de jóvenes que laboran con agencias que dan servicios de orientación de cruceros y de paquetes de excursiones, reclamaron que en las facilidades no hubiera visible y disponible “handsanitizer”.

“Aquí no hay nada. Yo ando con el handsanitizer que traje de mi casa y con este pañuelo para taparme la cara y usarlo de mascarilla si me siento en riesgo… y te digo más: vine a trabajar porque necesito el dinero, pero creo que desde mañana no vuelvo”, manifestó una mujer que se abstuvo de identificarse y que invitó a este diario a dar un recorrido por el área para constatar que lo que decía era cierto.

Mientras, miembros de la Cooperativa de Servicio de Equipaje, ayudaban a pasajeros que llegaban de Estados Unidos a montar sus maletas en los vehículos y aclaraban dudas entre los turistas.

“Muchos tienen preocupación por lo del toque de queda, pero no les supe explicar bien porque esa es una información que salió hoy mismo”, dijo Anthony Malenciano, quien tenía cubierto parte de su rostro con una mascarilla y se echaba constantemente gel antibacterial en sus manos.

Su compañero, Cristopher Ramos, agregó que algunos viajeros también cuestionan si el aeropuerto “cerrará operaciones” pues están confundidos por la cuarentena que se ha impulsado en la isla.

“Les estoy aclarando que no hay cierre de aeropuerto… otros también están un poco temerosos porque dentro del aeropuerto no le están haciendo el chequeo que se supone que se haga”, añadió Ramos.

Por su parte, pasajeros como Yajaira Navarro, quien llegó en la tarde proveniente de Newark, Nueva York, también mostró preocupación con el asunto de la falta de monitoreo en las instalaciones del LMM.

“Es preocupante porque creo que debe haber prevención para contener el virus… yo pensé que aquí iban a monitorear porque en Newark sí lo hicieron”, sostuvo quien llevaba una mascarilla y guantes como medida cautelar.

Aerostar alega proacción ante la crisis

De otra parte, Jorge Hernández de León, el CEO de Aerostar Airport Holdings LLC -operador del aeropuerto LMM-, divulgó un comunicado en redes sociales en el que precisa todos los planes que se han activado para garantizar la seguridad de los pasajeros y empleados.

Entre varias cosas, indican que las operaciones del aeropuerto se rigen por los parámetros de diversas agencias federales. Estas son United State Department of Department of Agriculture (USDA), Federal Aviation Agency (FAA), Transport Security Administration (TSA) y Custom and Border Protection (CBP). “Hemos estado en constante comunicación y coordinación con estas para repasar y actualizar los planes, según la información va transcurriendo”, sostuvo.

Los protocolos de respuesta, directamente relacionados al evento del Coronavirus, están a cargo de las agencias federales y se rigen por las guías de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), agregó Hernández de León al asegurar que se han mantenido en comunicación con todas estas agencias y con el Departamento de Salud de la isla.

“A petición del Gobierno de Puerto Rico, estamos asistiendo a la Guardia Nacional en su implantación de la orden emitida por la Gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, para establecer medidas que refuercen el cernimiento a los pasajeros que aterricen a través de San Juan. Más detalles de este proceso se estarán brindado próximamente por parte de las autoridades pertinentes”, aseguró.

Además, indicó que se han tomado medidas de higiene en las instalaciones, incluyendo unos “oasis de desinfectante para manos en los principales puntos de concentración de pasajeros” y rigurosidad de limpiezas frecuentes en áreas de espera.

“Semanalmente compartimos con nuestros empleados información sobre el virus y recomendaciones de prevención y establecimos una campaña activa de lavado de manos en diferentes áreas del aeropuerto, en áreas como puntos de cotejo (check points), pantallas y baños”, señaló.