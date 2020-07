A días del primer aniversario de la salida de la gobernación de Ricardo Rosselló, la calle Fortaleza, en el Viejo San Juan, vuelve a ser escenario de protestas, esta vez exigiendo la renuncia de Wanda Vázquez tras revelarse que la primera ejecutiva fue referida por la exsecretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, a la Oficina del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) por irregularidades en el suministro de ayudas tras los terremotos que azotaron a la zona sur en enero de este año.

Un grupo de ciudadanos regresaron hoy a la icónica esquina con pancartas y cacerolas en mano en protesta a los últimos señalamientos que salpican una vez más a la administración del Partido Nuevo Progresista (PNP), esta vez en medio de una contienda primarista. “Una gobernadora que recusa unos referidos al FEI que la incriminaba y el puesto está diciendo basta ya, basta ya, que ya no queremos más y la única forma de hacerlo es protestando”, subrayó Juan Carlos Quiñones Santiago al sostener que lo que está viviendo el país diariamente en términos políticos “es algo inédito”.

PUBLICIDAD

“Ella debe renunciar o si no la vamos a hacer renunciar. Estamos aquí para sacarla”, agregó Quiñones Santiago al sostener que para que la historia de Rosselló no se repita, Vázquez Garced debe renunciar. Agregó que no creyó la versión que le dio al país el martes sobre las razones para despedir a la titular de Justicia.

(Ramón "Tonito" Zayas)

El martes Vázquez Garced alegó que desconocía de los referidos y rechazo haber intervenido en la directriz que emitiera la designada secretaria de Justicia, Wandymar Burgos Vargas, para que se devolvieran los documentos a la agencia “para su evaluación” justo en momentos que iban a entregarse ante la Opfei.

“Yo no le creo esa excusa, yo no le creo nada porque su historial ha sido bastante sistemático y consistente en la mentira y el encubrimiento”, apuntó.

María Oliveras no solo rechazó los más recientes acontecimientos, sino que cuestionó la respuesta del gobierno a las crisis que ha enfrentado el país desde enero con los terremotos que afectaron la zona sur y la declaración de la pandemia por el COVID-19. Recordó, además, la aprobación de Código Civil, redactado con un lenguaje “ambiguo” que pone en riesgo los derechos de los sectores más vulnerables.

“Se nos han sido violados nuestros derechos, empezando por un gobierno no electo y que la gobernadora Wanda Vázquez ha reaccionado muy mal ante la crisis que estamos pasando desde antes de enero. Desde que era secretaria de Justicia no ha hecho bien su trabajo bajo la ineptitud de este gobierno”, expresó.

PUBLICIDAD

“Aquí ha habido una respuesta a la crisis bien mediocre y yo creo que eso es motivo suficientes para protestar, para querer sacar este gobierno corrupto no electo”, sostuvo Oliveras, quien está embarazada.

Antonio Hernández, un artista independiente de Hato Rey, sostuvo que la gobernadora nunca debió haber ocupado la silla de la gobernación y señaló que la versión que dio al país el martes la priemra ejecutiva “es parte del libreto que se ha escuchado por muchos años y que ya estamos cansados de escuchar”.

“Lamentablemente, llevo acumulando coraje por lo que ha pasado durante la última semana y pensé que ya era momento de que viniéramos a la calle”, dijo.

“Wanda Vázquez embustera, como Ricky vas pa’afuera”, coreaban los presentes que también cargaban letreros que leían: “No más wandalismo”, “gobierno asesino” y “no habrá paz hasta que tengamos justicia”.

A las protestas se han unido varias figuras como la excandidata a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, quien sostuvo que los señalamientos que se hacen contra la gobernadora son “escandalosos” y muchísimos más serios que el chat que dio paso a la salida de Rosselló.

“No hay inocencia en ninguna de las partes y es perfectamente factible que sean correctas las alegaciones de intervención impropia de la secretaria de Justicia y que también sean cierta la intervención impropia de la gobernadora y creo que es un ejemplo clarísimo de la desaparición de toda institucionalidad y de cómo estas personas están realmente llevando el concepto del PNP como operación criminal a la gestión gubernamental de país”, expuso.

PUBLICIDAD

Sostuvo que retomar la calle es la única opción que tiene la ciudadanía ante la impunidad que permea en las instituciones gubernamentales. “Aquí tiene que investigarse todo lo que ha quedado suelto este cuatrienio…nadie tiene ninguna consecuencia personal que pagar. ¿Qué va a hacer la gente cuando la institución no responde? La gente se tira a la calle “, subrayó Santiago.

Por su parte, Adrián González, comisionado electoral del PIP, sostuvo que no es casualidad que el país esté de vuelta en la calle. “Es el mismo gobierno, por virtud de la constitución le tocaba a alguien del mismo gobierno, de la confianza de Ricardo Rosselló, llenar la silla que el dejó vacantes tras su renuncia”, expresó.

La manifestación inició cerca de las 4:00 p.m. de hoy, y según han transcurrido los minutos más personas se han sumado a la protesta que se mantiene ocupando gran parte de la calle.