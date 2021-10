Pensionados, líderes de sindicatos de profesores y empleados de la Universidad de Puerto Rico, así como, otras organizaciones opuestas a la ley habilitadora del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD), reanudaron al mediodía de hoy sus protestas en el Capitolio.

Los manifestantes se mantienen en los predios de la Plaza de la Democracia, frente a la escalinata norte, donde la Policía colocó vallas plásticas llenas de agua, mientras, en el Senado sigue incierto si el Proyecto de la Cámara 1003 tiene o no los votos para ser aprobado en la sesión de hoy.

El Presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago convocó a los senadores populares a un caucus a la 1:00 de la tarde, mientras el gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia citó a La Fortaleza a los senadores novoprogresistas.

“Estamos exigiéndole a estos senadores que voten en contra de este proyecto. Se nos dice que no tiene los votos al momento. El pueblo se ha hecho presente y se ha hecho sentir y si hoy no tienen los votos es gracias a todos los que estamos aquí, a los que todas estas semanas han logrado llevar el mensaje de cuan nefasto es este proyecto. No nos vamos a ir de aquí hoy “, reclamó la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez en una conferencia de prensa desde una carpa.

Según Martínez el P.C. 1003 “lejos de proteger a los servidores públicos activos, congela beneficios al sistema de retiro de maestros y reduce la aportación a planes médicos”. Indicó que a pesar de que el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez asegura que la medida protege las pensiones de recortes, “el Artículo 604, de Supremacía, incluye un lenguaje que viabilizaría el recorte y congelación de las mismas al atarle las manos a la Legislatura en relación al cualquier plan de ajuste futuro”.

Emilio Nieves, del Frente en Defensa de las Pensiones dijo que la etapa en que se encuentra el P.C. 1003 y el PAD en la Legislatura “es una de incertidumbre hasta los propios legisladores porque lo que está sobre la mesa hoy son las enmiendas de la Junta de Control Fiscal”.

Indicó que “por eso es que la Cámara hubo personas que transitaron de estar a favor del proyecto a estar en contra”. Agregó que la medida tiene cláusulas que “cuando uno observa las enmiendas del proyecto se observa con claridad que este es el lenguaje de la Junta que pone en peligro las pensiones presentes, las pensiones futuras, los servicios esenciales básicos y pone en peligro el bolsillo de todos los puertorriqueños porque deja la puerta abierta para impuestos y aumentos en tarifas de esos servicios esenciales”.

La estudiante de la Escuela de Derecho de la UPR, Aliana Bigio, del grupo Consentimiento, dijo que “no se le debe dar paso a la medida porque no vamos a tener un futuro con un Puerto Rico digno para otras generaciones”.

“Necesitamos que nuestros legisladores que fueron electos por el pueblo, velen por nuestros servicios esenciales y nuestra dignidad. La Junta no fue elegida pero ellos sí y tienen una deuda con el pueblo de Puerto Rico”, indicó la estudiante universitaria. Añadió que los estudiantes “paralizaron hoy el Recinto de Piedras y también en Mayaguez y vienen en caravana para el Capitolio.

“En Puerto Rico y creo que todo el mundo está solidario con lo que estamos haciendo aquí hoy, pero quien primero debería estar aquí en representación de la Universidad, defendiendo los intereses del pueblo, de los estudiantes, de los docentes y no docentes, es precisamente la Presidenta y todos los rectores”, expresó por su parte, el presidente del Sindicato de Trabajadores de la UPR, David Muñoz.

El líder obrero indicó que en la UPR hay trabajadores que devengan el salario mínimo y se expresó en contra del Proyecto 1003, que daría paso al PAD.

“Aunque no lo crean, en la calle se dice que no se puede vivir con salario mínimo, en la UPR hay un semillero de pobreza. Nosotros tenemos trabajadores recientes que devengan el salario mínimo y cuando se habla de dignidad hay que comenzar por la UPR”, sostuvo Muñoz. Agregó que el sindicato agrupa a los trabajadores de mantenimiento y limpieza de todo el sistema universitario público.

El presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) Ángel Rodríguez dijo por su parte, que el P.C. 1003 “atenta de manera directa contra la educación pública y la educación universitaria”. Agregó que la propuesta “pone a la UPR en una posición de mayor precariedad y ante la posibilidad de cierres de recintos”.

“Se le miente descaradamente al País cuando se dice que este proyecto le da estabilidad económica a la UPR, es todo lo contrario. Los 11 recintos de la UPR no pueden operar adecuadamente con un presupuesto fijo de $500 millones””, dijo a su vez, Jannell Marina, presidenta de la Hermandad de Empeados Exentos No Docentes de la UPR.