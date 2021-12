El abogado y cabildero, Manuel (Manny) Ortiz atribuyó a “un error” una factura de $10 mil por servicios de cabildeo que le pagó Quanta Services a su empresa, Vantage-Knight en 2020, según consta entre los documentos que por orden del tribunal le entregó LUMA Energy a la Cámara de Representantes.

Ortiz, quien fue cabildero en la administración de Ricardo Rosselló hasta 2019, dijo bajo juramento hoy en una vista pública ante la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía en el Capitolio, que no ofrece ni le ha brindado servicios de cabildeo, ni aquí ni en Estados Unidos, a Quanta Services Inc, una de las compañías de LUMA Energy.

“Tengo un contrato de servicios con Quanta Services Inc., empresa que conjuntamente con otra, constituyó a LUMA. Mi contrato con Quanta expresamente excluye actividades de cabildeo con respecto al contrato entre LUMA y la Autoridad de Energía Eléctrica. Como cuestión de realidad no realizo actividades de cabildeo en Puerto Rico”, dijo. Sostuvo que en 2019 comenzó a asesorar a Quanta, con sede en Texas.

Ortiz fue confrontado por el presidente de la comisión legislativa, Luis Raúl Torres Cruz con la factura de Quanta contenida en los llamados “LUMA Papers”. El documento de dos páginas detalla en su descripción que se trata de un reembolso por servicios de cabilderos locales (lobbysts) de septiembre de 2020.

-¿Esta factura que nos llega a través de los LUMA papers, es falsa?, le inquirió el representante Torres Cruz.

“Yo nunca he visto esa factura… Si es editada, no sé… no hay ningún cabildero, no hay trabajos de cabildeo, no existen”, respondió Ortiz.

“Es la primera vez que la veo (la factura), voy a indagar, a investigar… aquí no se hecho ningún cabildeo, cualquier palabra de cabildeo fue un error”, reclamó el abogado.

Cruz Torres dijo que la Comisión tiene dos facturas, pues además de la que les llegó por los documentos del tribunal, la representación legal de Ortiz, sometió ayer como parte de los requerimientos copia de la factura sin la palabra cabilderos (lobbysts).

Tanto Torres Cruz como los también populares, Jesús Santa Rodríguez y José Alfredo Rivera Segarra al igual que la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales confrontaron a Ortiz con las diferencias entre ambas copias de la factura.

Ortiz, quien compareció a la vista pública asistido por el abogado Pedro Ortiz Álvarez, reconoció que la contable de su firma, Christ Arndt cobró la factura de $10 mil mediante una transferencia electrónica. Alegó que su compañía de servicios de consultoría legal y comunicaciones, realiza servicios de cabildeo, pero a nivel federal. También reaccionó sorprendido a las preguntas de los legisladores relacionadas con el desembolso de fondos públicos.

Aceptó que el pasado período electoral le pidió al exgobernador Alejandro García Padilla que coordinara una reunión entre LUMA y el entonces candidato a la gobernación del Partido Popular Democrático (PPD), Alejandro García Padilla. Dijo no obstante, que no ni él ni García Padilla cobraron por ello.

“Le pedí al ex gobernador que hiciera reunión de introducción con Charlie Delgado, le pedí al ex gobernador que me ayudara”, indicó Ortiz. “El ex gobernador García Padilla y yo somos colegas y amigos, le tengo mucho respeto y me hizo el favor”, sostuvo.

-¿Usted pagó por eso?, le preguntó el Presidente de la Comisión.

“No, fue gratis”, dijo.

Torres Cruz dijo que la Comisión pedirá a Quanta y a LUMA que desglose quiénes “son estos cabilderos locales porque son fondos públicos con lo que se paga”.

“Nuestro contrato prohíbe el uso de fondos públicos, eso es un error, hay que preguntarle a (Wayne) Stensby (Presidente de LUMA Energy)… aquí ningún servicio de cabildero se ha hecho”, replicó Ortiz. Dijo que su compañía tiene pendiente con Quanta otras facturas por $50 mil, pero no precisó los servicios.

Sostuvo que no coordinó una reunión entre LUMA o Quanta con Pedro Pierluisi Urrutia, antes de ser elegido gobernador y que “jamás” se reunió con el ex gobernador Luis Fortuño a los mismos fines.

Torres Cruz le pidió a Ortiz que en un plazo de tres días le someta a la Comisión un informe detallado de los servicios que su compañía Vantage-Knight le ofrece a Quanta y a LUMA. El legislador dijo que la Comisión podría citar a la contable de Vantage- Knight.