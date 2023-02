El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Legislatura Municipal de San Juan, Manuel Calderón Cerame, anunció hoy, domingo, su candidatura para representar a San Juan en la Junta de Gobierno del PPD, como parte del proceso de reorganización que lleva a cabo ese partido político.

Calderón Cerame, quien también preside el Precinto 4 de San Juan por su colectividad, sostuvo que su candidatura se guiará por tres principios puntuales “innegociables”: renovación, trabajo y esperanza.

“Por el pasado año he sido el portavoz del PPD en San Juan, y he estado realizando el trabajo de fiscalización y presentación de propuestas para que tengamos un San Juan con más seguridad, comunidades organizadas, espacios comunes en buen estado y calidad de vida para nuestros adultos mayores, es decir, he demostrado que se puede hacer el trabajo de presencia para convertirnos nuevamente en una opción para todos los sanjuaneros”, expresó Calderón Cerame, en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por varios líderes de base de San Juan.

En su presentación, apeló no solo a los populares en generales, sino también “a los otros cientos de miles de sanjuaneros y sanjuaneras, puertorriqueños y puertorriqueñas, que votaron por otras opciones y que hoy también están desilusionados”.

Sobre los tres principios antes mencionados, afirmó que “hay que renovar lo que está obsoleto, reorganizar lo que está desorganizado, poner al PPD en una actitud moderna de cara al futuro... y garantizándole a todas y todos que este partido está con las puertas abiertas para recibir a cientos de miles de puertorriqueños que buscan una alternativa al gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP)”.

En respuesta a preguntas de Primera Hora, Calderón Cerame sostuvo que otros líderes y potenciales candidatos a posiciones políticas no han sido consistentes y “se han olvidado de San Juan, se han olvidado del trabajo de presentar ideas, se han olvidado de fiscalizar a la figura de (el acalde de San Juan) Miguel Romero, que fiscalizar no es oponerse a todo por oponerse, es saber presentar contrapropuestas”.

“Eso es un trabajo que se tiene que hacer y que me parece es el primer paso que estamos dando de cara a posicionar al Partido Popular con su vocación de mayoría en la ciudad capital, es el trabajo que tenemos que iniciar de cara al 26 de febrero, de cara a la Junta de Gobierno. El trabajo de propuestas, el trabajo de fiscalización y el trabajo electoral y político de base, de sumar las voces de todos los sanjuaneros, no solamente de los populares, sino el trabajo de sumar, demostrándole que hay unos que no nos hemos olvidado de San Juan y estamos haciendo el trabajo político para ganar las elecciones el 2024″, afirmó.

Calderón Cerame evitó hablar sobre cuál de los posibles candidatos a la presidencia del partido favorecería. Al momento, la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado ya radicó su candidatura. Se anticipa que el actual líder del partido, el también presidente del Senado, José Luis Dalmau, también someta su aspiración, y se ha rumorado los nombres del representante Jesús Manuel Ortiz, y el alcalde de Villalba, Javier Hernández.

“Vamos a esperar a que cierre el proceso de las candidaturas, y con mucho gusto anunciaremos a quién vamos a respaldar. Pero importante, y se lo diré a todo el mundo, que sin San Juan, no hay Puerto Rico. Tenemos que hacer el trabajo político y electoral para garantizar que el Partido Popular tenga su vocación de mayoría en la ciudad capital, y poder darle buen gobierno, honesto y balanceado, a los cientos de miles de puertorriqueños que están buscando alternativas políticas para poder tener un gobierno que verdaderamente los represente tanto en Fortaleza, comisaría residente, la alcaldía de San Juan y las mayorías en Cámara y Senado”, sostuvo.

No obstante, se le preguntó si favorecería una candidatura más inclinada a posturas conservadoras o, por el contrario, más liberales, y fue enfático en que “yo soy una persona liberal”.

“Me considero, y siempre creo que he defendido mis postulados, en defensa de los derechos de las mujeres, en defensa de los derechos de la comunidad LGBTT. Reconozco que hace falta, y me parece bien, en la reorganización que se está haciendo, se le da paso a las comunidades de base de fe igualmente, a la comunidad LGBTT. Y en esos temas, he sido bastante claro y puntual”, aseveró.

“Pero tenemos que presentarle al país una papeleta de balance, una papeleta que garantice que todos los puertorriqueños estén representados, y que todos los puertorriqueños puedan tener, y sobre todo, todos los sanjuaneros, tengan una alternativa política real, coherente y que no divida”, afirmó Calderón Cerame.