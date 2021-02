El designado secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Cidre Miranda, dejó claro hoy que está en contra del propuesto aumento de tarifas a distribuidores por cargos de montaje y descarga por unidad de carga, pautado para comenzar el próximo 1 de marzo.

Dicho incremento se suma a un aumento de $25 por furgón, por concepto de seguridad en el terminal, indicó Cidre Miranda.

“La política pública de esta administración es fomentar la competitividad de nuestra isla, reduciendo los costos de hacer negocios, posicionado a Puerto Rico como una jurisdicción globalmente competitiva. Este no es el momento de aumentar tarifas cuando estamos atravesando por una pandemia y la economía apenas da signos de recuperación”, señaló el secretario en declaraciones escritas.

“Al igual que no es el momento para aumentos en tarifas a por cargo de montaje y descarga, tampoco lo es para las tarifas de transporte de carga, ambas traerían consecuencias adversas al desarrollo económico”, agregó.

Cidre Miranda hizo mención de un estudio del 2020 publicado en Marine Policy que investigó los factores principales que afectan la competitividad de los puertos. Entre 20 factores, resultó que el principal factor son los costos en los terminales, precisamente los costos que esta medida afecta, apuntó.

“En tiempos en que estamos auscultando opciones para subsanar el impuesto al inventario, que sabemos cómo afectó los abastos luego del huracán María, no podemos seguir aumentando los costos en los terminales portuarios. Tenemos que proyectarnos como un ‘hub’ competitivo a nivel mundial y aumentando los costos no vamos a poder competir con otros destinos que no tienen la misma capacidad ni localización estratégica que tiene Puerto Rico”, manifestó.

El secretario destacó que de acuerdo con un reporte de la Organización Mundial para la Cooperación y Desarrollo Económico que miró la competitividad de puertos a nivel global, el sistema de puertos de la Isla se ha caracterizado por su estancamiento en 40 años.

“Los costos portuarios están íntimamente ligados a su posición competitiva, la adición de nuevos costos continuará erosionando nuestra competitividad, particularmente en estos momentos”, sostuvo Cidre Miranda.