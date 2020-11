El candidato a la alcaldía de San Juan por el partido Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Manuel Natal, expresó esta tarde que “defenderán cada uno de los votos que fueron emitidos durante la pasada elección” general, celebrada el 3 de noviembre.

Al momento, según los datos de la Comisión Estatal de Elecciones, el candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP), Miguel Romero, lleva la delantera con 43,874 votos (36.10%). Mientras, Natal tiene 41,978, lo que representa un 34.54%.

“Todavía faltan por contar miles de votos. Primero, en dos colegios de votación del día de las elecciones que al día de hoy no se han podido transmitir los resultados porque, supuesta y alegadamente, las tarjetas de memoria se dañaron y no se han podido transmitir los resultados. En segunda instancia, sobre 4,300 sobres de electores añadidos a mano que tendrán que ser también evaluados el día de la elección. En tercera instancia, maletines con papeletas que por distintas razones no pudieron ser evaluadas el día de la elección y que tienen que ser contabilizadas durante el escrutinio general”, explicó Natal en conferencia de prensa.

Es por esto que estimó que el proceso para determinar quién será la persona que dirigirá la capital del País será uno que “no culminará hoy, que no culminará mañana”. Es más, pronosticó que podría tomar “varios días y, posiblemente, varias semanas”.

“Nosotros estamos preparados para defender la voluntad de cambio del electorado de San Juan durante el proceso de escrutinio general que entendemos que, una vez culmine el mismo, en ese proceso se podrá establecer la diferencia de votos entre el senador Romero y este servidor. Entendemos que esa diferencia caerá entre el margen que significará un recuento”, añadió.

Natal adelantó que durante el fin de semana ofrecerán talleres de capacitación y que logarán el “cuerpo más grande” de voluntarios y voluntarias para el proceso de escrutinio que comenzará el próximo lunes. Pidió a los interesados a estar pendientes a sus redes sociales.

“Nosotros vamos a defender cada uno de los votos que fueron emitidos durante la pasada elección”, puntualizó.

Asimismo, adelantó que realizarán una auditoría ciudadana del voto adelantado “para que sean los propios ciudadanos quienes nos ayuden a fiscalizar solicitudes de voto adelantado. El compromiso de este equipo es defender la democracia y la voluntad de cambio de la gente de San Juan”.

Por otro lado, Natal y el comisionado del MVC, Olvin Valentín, denunciaron hoy que los funcionarios de colegio del PNP llegaron hoy con camisas negras, que es el color que distingue a su colectividad.

Valentín dijo a Primera Hora que todavía quedan muchos votos sin contar, por lo que nadie podía cantar victoria.

Explicó que hay dos colegios del precinto 2 que las tarjetas de las máquinas de escrutinio electrónico se dañaron, por lo que en el escrutinio que inicia la próxima semana todas las papeletas serán contadas de manera manual.

Además, dijo que hay 4,000 papeletas añadidas a mano que no se han contabilizado.

“Hasta que no se cuenten todos los votos y sepamos con certeza los resultados, no podemos llegar a conclusiones porque sería preliminar y sería irresponsable, también”, afirmó Valentín.

Una vez se culmine esta tarde el conteo de 10 maletines que quedaban por contar, se supone que la CEE emita una certificación preliminar del vencedor. Todo apunta a que esa certificación bajaría a favor de Romero.