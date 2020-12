El representante y candidato a la alcaldía de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana, Manuel Natal, denunció esta tarde irregularidades en las actas que han ocasionado que a 29 días de haberse llevado a cabo las elecciones generales, continúe el escrutinio de los votos del municipio de San Juan.

Natal indicó que con el 85% de los colegios contados, todavía quedan por informar colegios regulares y colegios de voto adelantado, particularmente de la Unidad 77. Denunció que, de esa unidad, que incluyen los votos por correo, votos por domicilio y el voto ausente, todavía no se ha informado.

“Los entuertos que llevamos denunciando desde la misma noche de la elección, no se pueden resolver de un momento para otro. Lo que hicieron en la Comisión Estatal de Elecciones para poder crear la falsa impresión de que esta elección estaba decidida el mismo 3 de noviembre, ahora les está costando a aquellos que decidieron actuar de forma negligente”, señaló en una conferencia de prensa llevada a cabo en su comité de campaña.

PUBLICIDAD

Natal alegó que, en la noche de la elección, cuando comenzaron a llegar los resultados de los colegios regulares, supuestamente el PNP se dio cuenta que estaba perdiendo esta elección y dio una directriz en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para que se le dieran prioridad a los maletines de San Juan del voto adelantado. “Como estaban tratando a toda prisa de contar esos votos adelantados, unieron las papeletas del voto por correo con las papeletas del voto por domicilio”. Esto ha provocado, manifestó, que no haya actas en muchos maletines de la Unidad 77 y las que hay, no cuadran. Denunció que la CEE pretende contar la Unidad 77 como un todo por precinto.

“En las próximas horas, el PNP va a tratar de resolver contar las papeletas municipales que tienen del precinto 1 en la Unidad 77, van a fiar un número, y siempre y cuando ese número no excede el número de solicitudes, se acabó y aquí no ha pasado nada, no importa que no se siguieron las salvaguardas mínimas de un proceso electoral, y van a tratar de proceder a certificar a una persona como vencedor de una elección”, dijo.

Natal también expresó que en el proceso de escrutinio están apareciendo papeletas sin dobletes (sin doblar) cuando estas tenían que ser dobladas para llegar en un sobre.

“Con 85% de los colegios informados, con una ventaja de sobre 2,500 votos, yo no me puedo parar aquí a decirles que yo soy el alcalde electo de San Juan ni quien va a prevalecer en esta elección, yo no lo sé, yo no sé a 29 días quién va a resultar electo en esta contienda. Lo que yo sí estoy seguro es que las irregularidades que han ocurrido en este proceso, sobre todo con el voto adelantado por correo, tienen que ser investigadas y las personas que le fallaron a la confianza de este pueblo, le tiene que caer todo el peso de la ley”, afirmó.