La vicepresidenta del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, manifestó su agradecimiento por el marcado respaldo en sus aspiraciones políticas tras los resultados que, al momento, la colocan como la senadora por acumulación con más votos al momento.

“Agradecida a toda la gente que votó, y todo el equipo de trabajo. Este es el resultado del esfuerzo de miles de candidatos y candidatas de esa campaña extraordinaria que hizo Juan (Dalmau)”, expresó en entrevista telefónica con Primera Hora.

Los resultados recientes de la Comisión Estatal de Elecciones, de las elecciones generales que se llevaron a cabo ayer, muestran a Santiago al frente con 128,073, con una marcada ventaja sobre los candidatos del Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático.

“Creo que esos votos dan testimonio de que el País reconoce lo que he hecho hasta ahora con votos y sin votos”, expresó con satisfacción. “He estado donde hay que estar. He sufrido derrotas. He quedado fuera del senado. El cuatrienio pasado (2016) no logré la inscripción del partido”, repasó.

“Es una muestra de que hace falta el plan de fiscalización”, sostuvo enfática, y reiteró sentirse “con muchas ganas de empezar a trabajar”.

La licenciada Santiago expresó, además, que con estos resultados “el País reconoce la importancia de tener los legisladores del PIP, el trabajo que hacemos con fiscalización, de proponer ideas de vanguardia”.

Santiago también se expresó en torno a los resultados que anticipan que en el cuerpo legislativo habrá políticos de todos los partidos.

“Aquí se acabaron los conceptos convencionales de mayorías y minorías. Quien gobierna el País no va a tener ni una tercera parte de los votos. Este es un escenario distinto en que va a ser propicia la negociación, los acuerdos, las concertaciones”, afirmó. “Eso no era posible hasta ahora, y esta nueva configuración legislativa abre el espacio a que propuestas históricas que el PIP había llevado en solitario en la legislatura, ahora tenga mucho más tracción”.

El respaldo al candidato a la gobernación, Juan Dalmau, también lo recibió con aires de celebración. “Creo que avanzamos muchísimo. Juan logró multiplicar por 6, casi por 7, los resultados de 2016. No se ha visto en la historia de Puerto Rico un avance como ese. Creo que es importante continuar llevando el mensaje”.

El respaldo de los votos la llenan de mayor ánimo en la lucha por un mejor Puerto Rico, aseguró.

“La gente sabe que no me voy a quitar, que voy a seguir y que la constancia es un valor indispensable en la política", resaltó. "Es una responsabilidad bien grande. Es el reconocimiento de que hay temas que yo empecé a manejar cuando no eran mainstreams (dominantes). El tema de las comunidades LGBTT, el tema de educación especial, el ambiental. Esos votos creo que son un llamado a que se atiendan, y no a lo que han estado haciendo los populares y penepés, que han tratado de esconderlos”.

En cuanto a la posibilidad de liderar el cuerpo del Senado, expresó que “si el criterio fueran los votos, sin ninguna duda (ríe). Aquí entran otros elementos de negociación política. Vamos a ver. Creo que todavía es muy temprano para proponer o descartar nada”.