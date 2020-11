La senadora electa por el Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, se sorprendió al enterarse de una petición creada a través de las redes sociales que la promueve su elección para la presidencia del Senado.

Sin embargo, aunque aseguró sentirse honrada y agradecida por el movimiento espontáneo que ha alcanzado unas 4,366 de 5,000 firmas mediante la página Change.org, resaltó que todavía “ese asunto no está planteado”.

“Me ha sorprendido... me la enviaron por WhatsApp. No esperaba algo así y de verdad, me siento agradecida por lo que eso representa, pero ahora mismo no está planteado. De hecho, antes de hablar del liderato legislativo aquí hay que lograr un compromiso de medidas de transparencia como las que radicamos Denis (Márquez) y yo la semana pasada”, confesó.

“Eso independientemente de quién aspire a la presidencia o aceptar esa posición directiva, si es para hacer lo mismo que ya hemos visto, de utilizar la presidencia como si fuera una chequera de un partido o de un legislador, pues nadie gana con esa legislación”, sentenció.

Asimismo, sostuvo que no ha tenido conversaciones con nadie sobre el tema que ha generado interés en la comunidad virtual, luego de que la abogada pipiola alcanzara la mayor cantidad de votos.

De otra parte, Santiago se expresó sobre el arresto del representante Néstor Alonso quien enfrenta nueve cargos federales por corrupción pública.

“Esto demuestra que el que está para robar lo hace con un millón de pesos o con cinco pesos, porque de lo que estamos hablando es del presupuesto de las oficinas legislativas que tampoco es una millonada y demuestra que, cuando quieres hacerlo mal, lo vas a hacer mal en las circunstancias que sean”, argumentó.

“Esta es una vergüenza, debería proceder no tan solo con la renuncia de su término, esa persona independientemente del estado en el que esté su situación con la justicia para enero, no debe estar juramentando y punto”, agregó.

Las expresiones de la senadora electa surgieron a media mañana durante una visita al barrio Seboruco de Peñuelas a donde participó de un encuentro integrantes del Campamento contra las cenizas de carbón, cuyo propósito fue someter enmiendas al reglamento que regirá la ley que prohíbe el depósito de estos deshechos en Puerto Rico.