Como una “persecución”, “una patraña” y un intento fallido de imponer el silencio, catalogaron este martes la representante Mariana Nogales Molinelli y el coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Manuel Natal, el anticipo de que la legisladora enfrentará cargos criminales la próxima semana por unos presuntos errores u omisiones cometidos en su informe financiero ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

El pronunciamiento realizado durante una conferencia de prensa efectuada en el Colegio de Abogados, en Miramar, y en el que se destacó el discurso de que el Departamento de Justicia y la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) están atados al Partido Nuevo Progresista (PNP), llegó a tal grado de que se convirtió en un frente contra lo que tildaron será una “injusticia” en contra de la representante y un ataque al MVC.

Según hizo constar la representante durante su declaración, “en ocasiones es necesario que ocurra un proceso injusto para desenmascarar la corrupción en las instituciones que ya no nos sirven. La OPFEI se presta a presentar una patraña, una patraña que fabricó durante casi un año. Una patraña solicitada por (los senadores del PNP), Thomas Rivera Schatz (y) Gregorio Matías, y el de Ética Gubernamental, (el director Luis Pérez Vargas). Muchos quieren mi cabeza y, además, se sienten atemorizados por la fuerza de nuestro movimiento e intimidados por su verticalidad”.

Aludió que en este informe financiero del 2020 por el cual se le señaló, hubo 38 legisladores que tuvieron que someter enmiendas y dos representantes del PNP que no radicaron, entre estos Wanda del Valle Correa.

Nogales Molinelli señaló que, por sus constantes denuncias por crímenes ambientales, construcciones ilegales, por las acciones contraria al pueblo que dijo cometen los planes médicos o por sus denuncias contra funcionarios públicos, ahora buscan ir en su contra.

Recordó, de paso, que ella aceptó que había omitido en su informe financiero información sobre puestos ocupados en varias corporaciones y trató de enmendarlo. Dijo que para resolver la situación, ella misma se autorefirió a la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, proceso que no prosperó.

Ahora, bajo la amenaza de que enfrentará cargos criminales, la representante respondió que esta acusación no hará que deje a un lado su trabajo fiscalizador.

“Yo no tengo miedo, yo no me callo, yo conozco los postulados de la Justicia”, sentenció.

Aseguró que enfrentar ataques es parte de su trabajo.

“Eel camino de espina yo lo caminaré con la frente en alto... Estamos de frente y sin miedo”, añadió, al informar que su abogado será José Andreu Fuentes.

Natal, por su parte, aludió a que, al imponersle cargos criminales a Nogales Molinelli, el gobierno dejará por demostrado que saldrá mejor una representante del PNP que no radicó su informe financiero, Del Valle Correa, que una que se dio cuenta que cometió un error y trató de enmendarlo.

“En realidad, lo que aquí se está investigando nada tiene que ver con el trabajo de Nogales, nada tiene que ver con su desempeño como legisladora, nada tiene que ver con que hizo o dejó de hacer X cosas o con fondos públicos, nada. Tiene todo que ver con un informe financiero que presentaba la situación de la representante antes de ser representante. Así que hasta los hechos que dan paso a esto no tienen ni siquiera que ver con el desempeño de la representante Mariana Nogales. Pero, ellos necesitaban buscar una excusa”, expuso Natal, al asegurar que el MVC apoyará a la representante hasta las últimas consecuencias.

Alegó que tal “excusa” se debe a que “están buscando la manera de decir que este movimiento, de una manera u otra, es igual a ellos”.

“Yo creo que la mayoría del país lo va a ver como lo que es, una patraña”, sentenció el excandidato a alcalde de San Juan.

Entre otras cosas, Natal denunció que en este caso no se ha seguido el debido proceso de ley. Explicó que el PFEI tiene 90 días para realizar una investigación referida por Justicia y la posibilidad de otra extensión de 90 días adicionales.

Informó que en el caso de Nogales Molinelli, los fiscales investigadores, Ramón Mendoza Rosario y Miguel Colón, se demoraron 355 días en la investigación.