Mariana Nogales Molinelli no develaría más estatuas en el Capitolio, por el contrario, quitaría algunas de las que ya están. Sólo le haría un “tributo masivo” a los manifestantes del verano del 2019.

La representante feminista, de la nueva camada del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), esperaba mucha tirantez en la Casa de las Leyes, pero ha encontrado que en la pluralidad se puede llegar a consensos.

Hace unas semanas cuando confrontaba en una vista pública al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer sobre las irregularidades en el manejo de papeletas, se acostó en uno de los escritorios del estrado, lo que le valió críticas de legisladores varones y hasta fue amenazada por un ciudadano con radicarle una querella ética.

Nogales Molinelli nació en San Juan, pero vivió durante 20 años en Humacao, por lo que se considera humacaeña “por adopción”. Ahora, reside en Carolina. La activista de los derechos humanos es soltera, le gusta el campo. No tiene apodo. “Mucha gente me dice Mariana y Nogales. Los policías me dicen Nogales, parece que por la cultura en esos espacios y acá (en el Capitolio) también me dicen representante o Nogales”, sostuvo a preguntas de Primera Hora.

¿Qué hacía antes de llegar al Capitolio?

Desde 2011 he sido abogada practicante. Todo el tiempo he litigado casos de familia, casos civiles, laborales, criminales. También hago notarías. A eso me he dedicado hace 10 años y a la misma vez, hago trabajo de activismo. El más reciente, con la Brigada Legal Solidaria, que es trabajo de observación y de proveer representación legal a personas que son intervenidas durante una manifestación.

¿Ya domina el proceso parlamentario o necesita asistencia?

Ya le cogí el piso, pero el primer mes, la primera semana recuerdo haber llegado a mi casa con migraña porque era demasiada información, demasiadas cosas, una corrida detrás de otra.

¿Qué piensa del salón café? ¿Lo usa?

Lo he usado. Los días de sesiones tenemos almuerzo allí y para eso se nos descuenta una centavería realmente y son almuerzos normales; unas chuletas con arroz, ese tipo de cosas y mucho café. Eso sí, he vuelto a tomar café como cuando estaba en la escuela de derecho.

¿Cómo llega al Capitolio? ¿Tiene chofer o llega manejando?

En mi carro (una Toyota Rav4 2011 comprada en segundas manos). No sé quién tiene chofer… Creo que he visto a alguien… vi a Gregorio Matías (el senador) con chofer. Se bajó de la parte de atrás.

¿Ha renunciado a algún privilegio?

Sé que para las comisiones, etcétera, no se cobra dieta y eso me parece magnífico, pero eso ha tenido el efecto de que hay muchos representantes que no van a las comisiones y eso me ha sorprendido de mala manera, ver la falta de compromiso. Yo me quedo hasta el final. No sé qué otros, privilegios tenga. Eso de las luces en los carros, yo no tengo eso, pero tampoco me lo han ofrecido. Lo único que tengo es el salario que está establecido.

¿A quién le haría una figura en el Capitolio?

Yo pensaría al revés, que habría que quitar dos o tres porque vemos personas que han sido convictas y veo el cuadro ahí en el hemiciclo y me sorprende… El más reciente es Jaime Perelló, que tiene su cuadro allí. Pienso que yo les haría un tributo a los manifestantes del 2019. Sería una figura colectiva que represente eso que nunca había ocurrido en la historia del País.

¿Hay machismo en la política?

Hay machismo en la política y en el Capitolio, también. Me refiero al incidente en el que estaba haciendo una demostración de que una persona cabía por un espacio de la bóveda (de las papeletas en el Coliseo). Estoy acostada en una mesa, fue una cosa que ocurrió como demostración. Luego, me senté y continué con las preguntas y allí nadie me dijo nada. Ninguna de las compañeras representantes me ha dicho nada ni hizo expresiones públicas sobre esa situación. Sin embargo, fueron varones a los medios de comunicación y a la radio a dar queja, porque claro el cuerpo de las mujeres es un cuerpo contestatario que le molesta a esas estructuras. Hicieron expresiones sobre el decoro y el comportamiento que debe haber dentro de las comisiones y las sesiones legislativas. Esas son las mismas personas que han estado presentes cuando hay querellas de hostigamiento sexual contra representantes. Puedo mirar para atrás y veo a algunas personas que han enfrentado querellas…

Me imaginé que habría alguna crítica porque me parece que en estos espacios hay poca creatividad y uno como abogada litigante utiliza muchos recursos. Esa controversia viene porque estoy mostrando un vídeo de la ACLU (American Civil Liberties Union) y fotos y me sorprendió que la gente estaba sorprendida de la utilización de recursos audiovisuales y seguir la línea de preguntas. No veo a más nadie haciendo eso.

¿Entiende la perspectiva de género?

Entiendo perfectamente lo que es la perspectiva de género porque he trabajado con organizaciones feministas por más de 10 años y creo que si las personas entendieran lo que verdaderamente significa estarían apoyándola también.

¿Qué haría para erradicar la violencia machista?

Es un problema de múltiples dimensiones que necesita distintos acercamientos. El currículo de enseñanza con perspectiva de género atiende a las nuevas generaciones y sus familias, pero tenemos que también hacer campañas educativas dentro de las agencias gubernamentales, campañas educativas televisadas y en las redes sociale.

También tiene que haber unos mecanismos cuando ocurren los incidentes de violencia de género. Me refiero a la atención de las querellas de violencia doméstica por parte de la Policía, que se atiendan con la diligencia y la seriedad necesaria y que los asesinatos de mujeres se investiguen hasta las ultimas consecuencias y que se investiguen bien… El gobierno tiene que dar el mejor ejemplo para combatir la violencia contras las mujeres. Hay siete asesinatos trans sin esclarecer y eso es violencia de género, también.

¿Cómo sacaría la corrupción de la Casa de las Leyes?

Con mecanismos legales, leyes para atenderla, que se le den al Departamento de Justicia y al Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI) las facultades y los recursos para llevar estos casos hasta las últimas consecuencias. Tienen que despolitizarse esos espacios para que cuando haya investigaciones buenas por fiscales y policías comprometidos, no se engaveten.

Hemos presentado proyectos de ley para rechazar y evitar el nepotismo, para establecer unos criterios y guías mas fuertes en la Oficina de Ética Gubernamental al solicitar dispensas y también, hemos sometido proyectos de ley para evitar el pay for play. También sometimos legislación para que la pena de restitución en casos de convicción sea mandatoria.

¿Familiares en la nómina?

Ninguno. Le dije a algunos: ‘ninguno de ustedes va a trabajar conmigo, ni lejos, eso es lo primero’.

¿Facebook, Twitter o Instagram?

El más que uso es Facebook. Me acostumbré a usarlo y creo que tiene más espacio de discusión que las demás. Twitter no me gusta. Yo le digo: a la yugular. El ataque es muy fuerte y violento, en Twitter.

¿Los Reyes Magos o Santa?

No, me gusta la Navidad.

¿La playa o el campo?

El campo. No me gusta mucho el sol.

¿Estadidad o Independencia?

Independencia.