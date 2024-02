La representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales, radicó una medida para que la Comisión de Seguridad de la Cámara de Representantes investigue la capacidad del Negociado de Bomberos para realizar sus labores de forma segura, ágil y eficaz.

Según precisó en un comunicado de prensa, la pieza legislativa es en respuesta a una serie de “errores” por parte de ese cuerpo de los que ha recibido información. La funcionaria expuso que tiene información relacionada a que bomberos no entraron a una residencia en Dorado en la que dos adultos mayores murieron en un fuego, porque no sabían cómo utilizar una escalera portátil.

PUBLICIDAD

“En ese caso, explicaron que los bomberos no pudieron entrar rápido a la casa porque había una acumulación de artículos, pero lo que no dijeron es que el balcón estaba despejado y que no pudieron usar unas escaleras portátiles para subir por ahí porque los miembros del Cuerpo no han sido adiestrados en cómo usarlas”, aseguró la representante.

Nogales también apuntó a que el pasado año, en un accidente entre una guagua y un camión que se prendió en fuego en la autopista, los bomberos que atendieron el caso no usaron material absorbente para contener el derrame de diésel y aceite.

“Lo que hicieron fue regar más el combustible cuando echaron agua y después lo empujaron hacia el área verde”, relató.

Nogales añadió que es menester de la Cámara investigar si el Negociado ha ubicado en posiciones con gran poder decisional a personas que no están cualificadas porque no cumplen con los requisitos, ni con los estándares que dictan tanto organizaciones profesionales como acuerdos con el gobierno federal.

“La intrusión de la política partidista y sectaria en los procesos de ascensos y nombramientos de puestos gerenciales es aún más peligrosa cuando ocurre en una agencia de seguridad. La información que tenemos es que hay personas mandando que no tienen la preparación ni el conocimiento para ello. Eso pone en peligro tanto a la gente como a los mismos miembros del Cuerpo, porque a la hora de tomar decisiones el criterio no va a ser la seguridad o la razonabilidad, sino la politiquería”, señaló.