La portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en la Cámara de Representantes, Mariana Nogales Molinelli rechazó hoy tener una propiedad en la zona marítimo terrestre en Humacao y denunció que es objeto de una campaña de descrédito por pedir la destitución del secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo y por oponerse a la confirmación de Omar Marrero como Secretario de Estado.

“El problema que ellos tienen es que a mí no me calla nadie. Como se lo dije anteriormente, si ellos me quieren callar, me tienen que matar y yo no le tengo miedo a eso”, sentenció Nogales Molinelli en declaraciones a periodistas esta tarde en el Capitolio. Poco antes, hizo expresiones similares en un turno en la vista en la que declaraba el nominado Secretario de Estado ante la Comisión de Gobierno de la Cámara.

PUBLICIDAD

La legisladora dijo que su mamá tiene un negocio de venta y alquiler de apartamentos en Palmas del Mar, pero “no están en la zona marítimo terrestre”.

Detalló que la propiedad pertenece a la Corporación Ocean Villas Corp., en la que ella figura como oficial presidenta, tesorera y agente residente.

“No soy dueña ni accionista, ni obtengo beneficio alguno de ella. Es una corporación cerrada o íntima, incorporada el 10 de noviembre de 2004, que no emite ni ha emitido acciones y que ha presentado las planillas correspondientes e informes anuales ininterrumpidamente, siendo los últimos los del año 2020. Ninguna propiedad de esa corporación, mía o de mi familia fue construida o está actualmente sobre la zona marítimo terrestre”, sostuvo Nogales Molinelli.

Reclamó la legisladora del MVC que ha sido objeto de una campaña en su contra en las redes sociales y que hoy, se difundió información errónea, en una entrevista radial.

“Lo que está completamente erróneo de esa entrevista es que las propiedades están en la zona marítimo terrestre y eso había que aclararlo. No es lo mismo una propiedad que esté frente a la playa a una propiedad que esté en la zona marítimo terrestre en un complejo de los ‘60 a ‘70 y pueden ir a verificarlo”, sostuvo la también abogada, quien se ha destacado por su activismo en contra de la construcción de una piscina en la zona marítimo terrestre en un complejo en Rincón.

“Sin duda (es persecución) del gobierno de (Pedro) Pierlusi, de la secretaria de la Gobernación (Noelia García) quien hizo un tuit sobre mi publicación (en las redes sociales), dijo.

PUBLICIDAD

“¿Qué poder tiene el señor Machargo que ha tenido esta respuesta violenta hacia mí, los señalamientos que he hecho y que continuaré haciendo? ¿Qué favores le debe el gobierno a Machargo y por qué esa defensa tan férrea que incluso incluye a la secretaria de la Gobernación?”, cuestionó Nogales Molinelli.

“Ese es el poder y nosotros tenemos que estar atentos porque como he dicho en innumerables ocasiones la destrucción de nuestros recursos naturales también viene orquestada a través de la Junta de Control Fiscal y eso nosotros no vamos a dejar de denunciarlo”, agregó.

“A mí lo que me vuela la cabeza es que en defensa de Machargo ha salido toda la alta plana del PNP, la Secretaria de la Gobernación, salió Thomas Rivera Schatz, Gregorio Matías y Ramón Rosario”, dijo la legisladora.

Sostuvo que “aquí hay un plan de la privatización de nuestras costas y de los recursos naturales, además del desmantelamiento de Parques Nacionales y seguir reduciendo el personal de Recursos Naturales”.

“Yo puedo seguir defendiendo los recursos naturales con mi cara limpia y con la conciencia tranquila y lo voy a seguir haciendo y si el objetivo era callarme en cuanto a las denuncias que yo pueda hacer sobre la zona costera, se equivocan”, agregó.

En la sesión de hoy en la Cámara está en calendario un proyecto de la autoría de Nogales Molinelli que propone otorgar legitimación activa ambiental a la ciudadanía.

“Lo que queremos es que ese proyecto se apruebe porque tenemos que revertir los efectos nefastos del caso de Fundación Surf Riders, donde se limitó aún más la participación ciudadana que era una de las más amplias que había en casos ambientales. En este proyecto, todos los participantes estuvieron a favor, excepto el DRNA y nos devuelve la capacidad de defender nuestros recursos, más aún, ayudar al DRNA que no tiene personal”, sostuvo Nogales Molinelli.