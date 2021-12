La exvicealcaldesa de Guaynabo y actual directora ejecutiva de la Autoridad de Distrito de Convenciones de Puerto Rico, Mariela Vallines, afirmó que no ha sido entrevistada por un Gran Jurado Federal para explicar el proceso que antecedió el contrato del ayuntamiento con la empresa Island Builders, una documentación que ella misma firmó. Esta empresa está vinculada a Oscar Santamaría Torres, abogado que recientemente se declaró culpable por delitos de corrupción pública.

“A mí nadie me ha preguntado, nadie me ha entrevistado y la primera vez que hablo públicamente del tema es ahora”, respondió Vallines quien fue vicealcaldesa de Guaynabo bajo la incumbencia del exalcalde Ángel Pérez durante casi tres años.

Pérez fue acusado la semana pasada por un gran jurado federal por, supuestamente, recibir $5,000 mensuales entre finales de 2019 a mayo de 2021 por parte de Santamaría a cambio de contratos para la compañía Island Builders.

Miembros de la prensa le inquirieron a Vallines responder si durante su ejecutoria en el municipio de Guaynabo presenció o estuvo en alguna reunión en donde se haya ofrecido dinero a cambio de contratos.

“Bajo ningunca circunstancia, y si hubiera estado presente puedes estar seguro que hubiera hecho las acusaciones o querellas correspondientes”, respondió la actual presidenta del comité municipal del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Guaynabo.

Según Vallines, como parte de sus ejecutorias firmaba la mayoría de los contratos del ayuntamiento. Precisó que antes que los documentos llegaran a su escritorio, los contratos pasaban por el rigor de otros funcionarios de jerarquía en el municipio.

“Si ustedes van a los registros de la página del Contralor, probablemente encuentren que el 99% de los contratos que surgieron durante mi incumbencia los firmé yo. En cuanto al contrato de Island Builders, te puedo aclarar, que el contrato del que estamos hablando surge a consecuencia de una subasta que fue publicada por el Municipio de Guaynabo, para hacer un trabajo de asfalto en los caminos del barrio Río. Esa subasta fue declarada lo que se llama una subasta desierta, lo que quiere decir que ninguna compañía acudió a presentar propuestas. Cuando sucede eso el Código Municipal establece el mecanismo a seguir y es la Legislatura Municipal mediante resolución la que atoriza al alcalde a solicitar propuestas a los proponentes que estén interesados en llevar a cabo el trabajo”, explicó.

Afirmó que ese proceso se hizo y la Legislatura Municipal acudió al excalde a solicitar propuestas. Dijo que esa labor le fue delegada al director de Obras Públicas del ayuntamiento (Wilfredo Martínez) pues era la dependencia encargada de contratar a la compañía de asfalto.

“Se hicieron las solicitudes de propuesta, compareció la compañía Island Builders y presentaron una propuesta del alrededor de ochocientos tantos mil dólares. También compareció la compañía CPE Constructions por $1.2 millones, lo que es una diferencia sustancial entre una propuesta y la otra. El director de Obras Públicas hace la recomendación de que fuera Island Builders, porque era la propuesta más baja. El director de Finanzas (Edwin Reyes González) certificó que fuera así y que se cumplió con el proceso. Una vez todo esto ocurre, se me hace una petición formal de que se proceda con la preparación del contrato. Yo doy el visto bueno, entendiendo que todos los trámites se habían cumplido, instruyo a la División Legal a preparar el contrato. El contrato fue preparado por uno de los abogados de la División Legal, quien certifica que el procedimiento fue el correcto. De igual manera, está certificado por el director de la División Legal. Y cuando toda esa documentación llega debidamente certificada y que se han cumplido con todos los trámites -yo también soy abogada y no suelo delegar mi responsabilidad a terceros-, pues yo también hago mis diligencias de asegurarme de que las cosas estén bien hechas y procedo con la firma del contrato”, subrayó Vallines.

Se le cuestionó por qué tenía que firmar tanta cantidad de contratos y si esto no le levantó suspicacia.

“Mi análisis es que la cantidad de contratos que se firman en el municipio de Guaynabo es indescriptible y cuando llega lo que es el fin de año fiscal te puedo hablar de montañas y montañas y montañas de papeles y, ciertamente, puedo entender el raciocinio del alcalde de haber delegado eso en mí, pues el alcalde tiene muchas otras funciones que atender”, respondió.

Asimismo, la funcionaria quiso establecer que al contrato de Island Builders no se le han encontrado señalamientos ilegales.

“Quiero ser clara y agradezco esta oportunidad: el contrato que se firmó en el municipio de Guaynabo no tiene ningún tipo de señalamiento. Aquí no se ha dicho que ese contrato es ilegal, aquí no se ha dicho que ese contrato carece de alguna documentación requerida por el Contralor, aquí no hay ningún señalamiento de esa naturaleza...si hubo algunos acuerdos distintos yo no puedo responder por eso”, puntualizó.

De otra parte, Vallines dijo que tras el escándalo del arresto y acusaciones contra Pérez ha recibido acercamientos de distintos candidatos a la alcaldía para que los apoye. Sin embargo, prefirió no hacer público a quién favorecería. Asimismo, descartó aspirar a la posición de alcaldesa. “Bajo ninguna circunstancia”, afirmó.