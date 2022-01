La candidata Marigdalia Ramírez, una de las aspirantes a la alcaldía de Guaynabo en la elección especial que tuvo lugar este sábado, sostuvo que, aunque estaba claro que su candidatura tenía muy pocas posibilidades de victoria, se siente complacida porque la misma logró el objetivo de que el pueblo “se levantara” para buscar una mejor calidad de vida.

“La verdad no entré a esta contienda para ganar. Además, eso se sabía desde el principio con todo lo que ocurrió. Primero descalifican, luego no me dejaron gastar dinero en la contienda, no pude hacer campaña, no pude hacer un comité, no tengo maquinaría ni nadie”, comentó.

“Pero lo más importante es que quería que el pueblo se levantara. Y lo logré. Ahora todo el mundo sabe que se puede aspirar a una mejor calidad de vida en Guaynabo”, afirmó. “Y con eso todos somos victoriosos, y eso de verdad es muy lindo”.

Sostuvo que recibió muchas llamadas de personas preguntando cómo hacer para votar. También otras personas preocupadas por el tema del COVID-19 indagando, responsablemente, qué debían hacer, si debían ir a votar estando contagiados. Otros que llamaron porque no sabían si podían votar. En resumen, mucha gente, “y a todos los orientaba”.

“Sacamos a la gente. Logramos que salieran para votar en una elección especial, en una pandemia”, reiteró.

Ramírez agregó que estuvo preparándose para el debate televisivo con los otros candidatos, pero a último momento “me llaman y me dicen que no podía participar si no era presencial. Pero ellos sabían que no podía ir. Eso se había acordado”.

Explicó que la razón por la que no podía ir en persona, que es la misma por la cual no acudió a ejercer su derecho al voto este sábado, es porque su mamá está vulnerable de salud y no quiere exponerla a un posible contagio con COVID-19.

Sostuvo que envió evidencia de fotografías y exámenes médicos sobre la situación de su mamá (que compartió con este diario también) para que entendieran que ella “tenía una situación, que ni se supone que estuviera viva en estos momentos”.

“Hemos sacrificado mucho. Y yo voy a proteger a mi mamá”, afirmó.

Sostuvo que inclusive abogó por que “se aplazaran las elecciones a un momento en que no hubiera tanta incidencia de la pandemia. Incluso le envié una carta al secretario de Salud, que se supone me hubiera contestado, de doctor a doctor”.

“Pero no las pospusieron. Y pues yo tuve que tomar la decisión de no ir a votar”, aseveró. “Y claro que hubiese querido votar. ¿Quién, estando en una contienda, no quiere votar por sí mismo? Hice todo lo posible porque las elecciones fueran lo más segura posible, pero pues, quién sabe los intereses que había. Yo cumplí mi responsabilidad como médico, hice recomendaciones como médico, de manera transparente”.

Ramírez comentó también sobre su peculiar video en el que simula ser una princesa en un castillo, y dijo que fue algo que hizo con su mamá y su tía, con un teléfono celular, para, a través de la metáfora de la princesa, explicar lo que le había sucedido con su candidatura, la descalificación y la readmisión luego que reclamara.

“La política, como se lleva necesitaba una revolución, un cambio. Y eso sucedió”, reiteró. “Y el video hizo bien. Tengo nenas que me han llamado, que si quieren ser una princesa como yo. A los niños les gusta la magia, quieren tener un modelo a seguir. Y hay que dar un ejemplo, demostrar que, aunque estás corriendo con la rueda de atrás, trabajando fuerte puede lograr hasta lo imposible”.

“Sabía que solo iba a ganar si era por un milagro de Dios. Si Él quiere que sea alcaldesa, así va a ser. Pero si solo quería que entrara en la contienda para avivar a la gente, para que despertaran, pues eso se logró. Están despiertos”, afirmó.

“Y el video tiene un montón de views. Un montón de gente me apoyó, y muchos otros me cogieron de punto. Pero si no fuese importante, pues no comentaban. Y son como 45,000 views, y solo unos cientos de comentarios negativos, que quizás sean hasta de las maquinarias de mis adversarios”, agregó, bromeando que el video la había colocado como “la soltera más codiciada”.

“Así que mis felicitaciones a todo Guaynabo. Y las gracias por haber visto el video, por haberse levantado a la realidad de que podemos tener una mejor calidad de vida aquí en Guaynabo, y que pueden exigir esa mejor calidad de vida”, reiteró.

“Salí al rescate de Guaynabo, no para poder ganar. Y por eso digo que ya ganamos todos. Porque el pueblo se despertó, se levantó. Así que cualquiera que gane, si quiere seguir con los mismos chanchullos, con la corrupción, no se lo van a permitir, lo van a sacar, va a ser una estampida que lo va sacar de la alcaldía”, afirmó Ramírez. “La gente sabe ya, y no va aguantar más. El pueblo se despertó, abrió los ojos, ya no se pueden ocultar como antes. Y con eso nada más, me siento satisfecha. Objetivo cumplido”.