La actual jueza del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Maritere Brignoni Mártir, fue nominada ayer por la gobernadora Wanda Vázquez Garced para ocupar la vacante que dejó la jueza Anabelle Rodríguez Rodríguez como jueza asociada del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Brignoni Mártir confía en que será confirmada para ocupar la silla y dijo que espera que sus credenciales como jueza en el Tribunal de Apelaciones sean su carta de presentación en esta segunda ocasión que se presenta ante la Legislatura. La primera fue en el 2012.

“Ocho años después regreso con mucha deferencia nuevamente ante la consideración de este honroso cuerpo. Me presento ante el Senado con una trayectoria de vida, de trabajo intenso y experiencias profesionales en las tres ramas constitucionales del gobierno de Puerto Rico y en el ejercicio privado de la profesión legal”, sostuvo la nominada jueza asociada.

PUBLICIDAD

De recibir el aval de la Legislatura, Brignoni Mártir se convertiría en la sexta mujer en llegar al Tribunal Supremo.

Durante los pasados 29 años, Brignoni Mártir ha laborado en las tres ramas de gobierno. Los últimos ocho, se ha desempeñado como jueza del Tribunal de Apelaciones, cargo al que le nombró el exgobernador Luis Fortuño, quien estuvo presente en la conferencia de prensa donde la primera mandataria hizo el anuncio y quien también tuvo palabras de elogio para la carrera profesional de la nominada.

La recién nominada jueza asociada dijo estar comprometida con Puerto Rico para esta nueva encomienda y señaló que viene con “un maravilloso y renovado entusiasmo”.

“Hoy reconozco que Puerto Rico y el mundo entero están atravesando tiempos difíciles y de incertidumbre y retos. Es por eso que hoy, más que nunca y con profunda humildad, acepté el llamado que me hizo la señora gobernadora y me comprometo a continuar sirviéndole bien a mi amada Isla como lo he hecho toda mi vida”, dijo.

La gobernadora confirmó que el nombramiento de Brignoni Mártir fue consultado “por deferencia” con el gobernador electo, Pedro Pierluisi, y aseguró que la jueza cuenta con el apoyo del próximo mandatario.

No obstante, a preguntas de la prensa, Vázquez Garced lamentó que -inmediato a su nominación-, corrieran rumores de que Brignoni Mártir sólo cuenta con ocho votos en el Senado para su confirmación, lo que tildó de “injusto”.

“Eso solamente lo vamos a saber cuando llegue la votación. Yo creo que sería altamente injusto con estos profesionales que trascienda que hay ocho votos, que si hay 10 votos o que no tiene los votos”, dijo.