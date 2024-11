La ardua contienda por la poltrona de Ponce finalizó con la victoria de la alcaldesa interina Marlese Sifre Rodríguez, una empleada municipal que comenzó en el servicio público hace 24 años, sin sospechar que en un futuro sería electa por su pueblo para ocupar la silla más importante del ayuntamiento.

Con una diferencia aproximada de 21,000 votos, la abogada afiliada al Partido Popular Democrático (PPD), hizo historia al obtener 29,799 sufragios frente a su contrincante del Partido Nuevo Progresista (PNP), el licenciado Pablo Colón Santiago quien solo alcanzó unos 8,913 votos.

A pesar del respaldo recibido, la otrora asistente de la entonces vicealcaldesa Delis Castillo, aún no sale de su asombro pues asegura que jamás pensó en conseguir “una ventaja abrumadora”.

PUBLICIDAD

Nacida en San Juan “por accidente” y criada por su padrastro, Gilberto ‘Tito’ Berenguer y su madre, Anita Rodríguez, la letrada de 51 años ha enfrentado una serie de retos en distintos aspectos de su vida, entre estos, un tumor cerebral que le fue removido en una cirugía de emergencia.

“Yo creo que, desde ese momento en adelante, se marca una diferencia entre lo que era Marlese y lo que fue Marlese después de una intervención quirúrgica tan difícil y delicada en septiembre de 2007. Esa intervención fue de emergencia, un tumor que se me encontró en el cerebro, alojado en el cuarto ventrículo”, reveló la letrada de 51 años.

“La realidad es que cuando hablamos de un tumor alojado en el cerebro, sabemos las consecuencias que puede tener eso, completamente, desde quedar paralitica, sin habla e incluso hasta morir, que es parte de lo que te dicen. Yo vivo agradecida de Dios de haberme dado una oportunidad, por el milagro de vida. Yo volví a nacer”, confesó la egresada de la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos.

Su trayectoria en el municipio comenzó en el 2000 durante la administración del fenecido alcalde Rafael ‘Churumba’ Cordero Santiago, en calidad de asistente de la entonces vicealcaldesa.

“Para ese tiempo yo estudiaba para la reválida y me dieron la oportunidad de trabajar en la oficina de la vicealcaldesa Delis Castillo. Ahí empecé a trabajar casos, visitar, ver todo lo que se hacía por la gente. Ahí dije: ‘Wow, esto es para mí”, recordó.

PUBLICIDAD

Así escaló otras posiciones, entre estas, oficial ejecutivo bajo la administración de Francisco ‘Ico’ Zayas Seijo con quien dirigió la oficina Mano a Mano y el Código de Orden Público.

Pero no todo fluyó como anhelaba pues, al entrar la administración de la alcaldesa María ‘Mayita’ Meléndez del 2009 al 2020, se enfrentó a otras dificultades, según contó.

“Fue una lucha inmensa porque mi esposo (Juan Carlos Rivera Guillén), salió de la compañía donde trabajó por 15 años y decide montar su negocio. Eso coincidió con la reducción de jornada y nos reducen el sueldo a la mitad y ahí es que empieza la lucha”, apuntó la madre de Alana Rivera.

“Eso provocó que muchos empleados renunciaran y sufrimos muchísimo. Muchos compañeros perdieron sus hogares, yo perdí el negocio en ese tiempo que era nuestro sostén y caímos en una situación económica bien difícil en casa. Tuve que sacar a Alana del colegio, perdí la guagua y Carlitos estaba sin trabajo”, contó.

Sin pretenderlo, Marlese se convirtió en defensora de los derechos de los empleados municipales, ganándose el respeto de sus compañeros que estaban en la misma situación.

“A pesar de ser abogada, yo no podía irme a conseguir otro trabajo mientras mis compañeros seguían en las condiciones en que estaban. Me quedé a su lado y di la batalla por ellos y con ellos”, sentenció al mencionar que precaria situación económica en que cayó le obligó a acogerse a la ley de quiebras.

Por eso, cuando fue nombrada vicealcaldesa en la administración del alcalde Luis Manuel Irizarry Pabón en 2021, “demostramos que podíamos tener la jornada completa, que podíamos reducir los gastos excesivos y un contrato y se podían dar los servicios a la ciudad como merecía”.

PUBLICIDAD

Luego de la suspensión de Irizarry Pabón en noviembre de 2023, Sifre Rodríguez ocupó la silla durante un año, aunque insistió en que “nunca me visualicé como política, a pesar de que corrí dos candidaturas”.

“Yo estudié Derecho, lo mío era trabajar en un bufete, ir a los tribunales. De momento entro al servicio público y me enamoré. Pero jamás, en la vida, ni me visualicé en un puesto ni mucho menos me visualicé ocupando la posición de alcaldesa”, recalcó.

A un día de conocer los resultados de su elección como alcaldesa de la Ciudad Señorial, la otrora empleada municipal hizo un recuento de los proyectos que considera más apremiantes.

Una de sus prioridades “es mantener el movimiento y desarrollo económico, brindando la oportunidad de que vean el distrito económico del área del puerto y el área del Complejo Ferial que se ha mantenido sin ningún tipo de desarrollo”.

“La segunda fase son los proyectos sociales. Nosotros necesitamos más viviendas, trabajar con los estorbos públicos para brindarle esos espacios a gente que los necesita. Además de continuar ayudando a nuestros adultos mayores que tienen necesidad del proyecto de amas de llaves”, agregó.

Su tercer proyecto, “es darle continuidad y seguir batallando con los proyectos reconstrucción de nuestra ciudad que tanto la gente quiere. En eso hablamos de La Guancha, seguir con el proyecto del Parque Monagas”.

Sobre su triunfo, dijo que “estoy muy emocionada, sorprendida por los números también. La ventaja ha sido por más de 20,000 votos que eso es histórico”.