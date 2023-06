Los casos de maltrato de menores registran un aumento en comparación con el año anterior.

Pero, lo que más preocupa es que las situaciones que se reportan ante el Departamento de la Familia son “más atroces, más lamentables, con menores en condiciones más complicadas”, indicó la administradora de la Administración de Familias y Niños (ADFAN), Glenda Gerena Ríos.

Ante tal situación, la funcionaria y la secretaria interina de la Familia, Ciení Rodríguez Troche, levantaron la voz de alerta y solicitaron a la ciudadanía que busque ayuda si no puede lidiar con la responsabilidad de ser padre o tutor de un menor, así como a la comunidad a que denuncie sospechas de maltratos.

“Este llamado es a que nos hagamos parte de la solución y dejemos de ser parte del problema”, destacó la secretaria.

Según cifras provistas por Gerena Ríos, desde enero hasta el 10 de mayo de 2023 la agencia había recibido 6,277 referidos de maltrato y durante este periodo en el 2022 sumaban unos 6,076. Esto representa un aumento de 201 casos.

“Pero, los referidos son más severos, como bien le indiqué. Así que tenemos que todos tenemos que ser responsables y todos levantar esa voz de alerta para poder atenderlo a tiempo. Como dije horita, un referido a tiempo puede le garantizar la vida de un menor”, señaló la funcionaria.

La secretaria interina, por su parte, señaló que están preocupados con la “severidad” de los casos registrados. Entre estos se encuentra la reciente muerte de una niña de dos años en Guayanilla por aparente maltrato.

Pero, más allá de este fallecimiento, las funcionarias comentaron que los reportes que llegan, a diferencia de años pasados, ya no son de “negligencia”, sino niños que presentan hematomas y otros signos que reflejan el maltrato sufrido a simple vista.

“Estas son situaciones que si no atendemos de inmediato podría causarle la muerte a un menor y ese es el tipo de severidad en que los casos nos están llegando. Así que la educación es muy importante, la prevención es importante, que los padres entiendan y las personas que esto es responsabilidad de todos. La responsabilidad de prevenir el maltrato no solamente recae en lo que es el Departamento o lo que es el Estado, sino que todos somos responsables, porque igual de responsables es que el que comete el acto, como el que lo oculta y no lo dice”, sostuvo Gerena Ríos.

“Llegó el momento de que nosotros, como sociedad, asumamos responsabilidad sobre nuestros vecinos y aquella persona que es incapaz de velarse por sí mismo”, añadió la funcionaria, al hacer un llamado a estar pendiente al bienestar de los menores de edad.

Para reportar casos de maltrato de menores, puede comunicarse con el Departamento de la Familia al 1-800-981-8333 (isla), 787-749-1333 (metro).

De paso, la administradora de ADFAN comentó que la ola de calor que se está experimentando en el país en la actualidad puede incrementar los casos de maltrato. Dijo que “nos pone a todos de mal humor” y hace posible que el vínculo más fino que cargue con su efecto puede ser el menor de edad.

“Así que papá o mamá que se siente agobiado, es incapaz de cuidar de esos menores, busque ayude, trabajen para darle lo mejor de sí”, recomendó.

De hecho, el Departamento de la Familia posee una Línea de Orientación y Apoyo. Puede recibir servicios llamando al 787-977-8022.

Asimismo, Gerena Ríos indicó que entre las opciones disponibles está la entrega voluntaria del menor de edad. “Esto puede ser el mayor acto de amor que puede darle una madre a un hijo”, dijo.