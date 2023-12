El Departamento de Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) informó hoy que unas 305 empresas no pagarán el bono de Navidad tras recibir una exención total del aguinaldo.

Según indicó la agencia a través de un comunicado de prensa, fueron 326 las solicitudes recibidas para exención. De esa cifra, ocho patronos recibieron una exención parcial, por lo que deberán prorratear proporcionalmente el 15 por ciento de sus ganancias netas entre sus empleados. L

Las exenciones totales se traducen en unos 43,955 empleados cuyo patrono no está obligado a pagar el bono establecido por ley, mientras que 1,518 empleados estarán recibiendo una bonificación parcial.

El número de solicitudes recibidas durante este periodo fue un tanto menor al del pasado 2022, cuando el DTRH recibió unas 383 solicitudes de exención total y aprobó 335.

Gabriel Maldonado-González, secretario del DTRH recordó a los trabajadores que si su patrono no está en la lista de exención, deberá pagarle el bono de Navidad.

“De no estar en el listado, el patrono está obligado por ley a realizar la entrega del bono a los empleados que hayan trabajado las horas requeridas. Le invitamos a que revisen el documento y si en o antes del 15 de diciembre no reciben la cantidad correspondiente y su patrono no se encuentra en la lista, se comuniquen con nuestro Negociado de Normas del Trabajo al 787-754-5353 extensión 12400 o acudan al foro judicial”,puntualizó el titular del Trabajo.

Estos patronos no pagarán el bono de Navidad. Mira la lista: