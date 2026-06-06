Unos 40,000 abonados de la zona metropolitana y varios municipios del norte de la Isla no cuentan con servicio de agua potable este sábado, debido a problemas técnicos que enfrenta la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en La Plata y el Superacueductos.

Se detalló que sectores de Bayamón, Guaynabo, Naranjito, Comerío y áreas rurales de San Juan, así como sectores de Toa Baja, Dorado, San Juan, Carolina y Loíza están afectados por problemas que se enfrentan.

El vicepresidente de Operaciones de la AAA, el ingeniero Luis Ortiz Salgado, detalló que el primer evento ocurre en la Planta de Filtración Enrique Ortega “La Plata”, donde dos bombas salieron de operación debido a problemas eléctricos en uno de los paneles de control. Como resultado, sectores de Bayamón, Guaynabo, Naranjito, Comerío y áreas rurales de San Juan podrían experimentar interrupciones en el servicio o bajas presiones.

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Indicó que, al momento, una de las bombas afectadas ya fue restablecida y se encuentra nuevamente en operación, mientras personal técnico continúa trabajando en la reparación y puesta en servicio de la segunda unidad para recuperar la capacidad operacional del sistema a la mayor brevedad posible.

Se informó que los problemas en La Plata ocasionaron a su vez una reducción temporal en la capacidad operacional del sistema, provocando además que la única bomba actualmente en funcionamiento de la Estación de Bombas Finca Rosso 1, en Guaynabo, saliera de funciones.

La AAA recordó que esta estación de Guaynabo, que provee agua a zonas de este municipio y Bayamón, se encuentra actualmente en proceso de reconstrucción tras el evento ocurrido en agosto de 2025, cuando una fluctuación eléctrica provocó un aumento repentino en la presión del sistema que causó daños severos a las instalaciones y equipos. Esto dejó la estación prácticamente fuera de operación. Como resultado, sectores adicionales de Guaynabo también podrían verse afectados.

“Al momento, brigadas especializadas asignadas para atender esta situación se encuentran realizando diagnósticos y trabajos correctivos, mientras se efectúan ajustes operacionales en la red de distribución para reducir el impacto en las comunidades afectadas”, indicó Ortiz Salgado.

Por otro lado, la AAA informó que se ha registrado una disminución en la producción de agua del Superacueducto.

Ante esta situación, personal operacional realiza inspecciones y recorridos a lo largo del sistema para verificar las distintas interconexiones e identificar la causa de esta reducción en la producción.

Mientras culminan las labores de investigación y evaluación, abonados de sectores de Toa Baja, Dorado, San Juan, Carolina y Loíza podrían experimentar desde bajas presiones hasta interrupciones temporeras en el servicio de agua potable.

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“Nos mantenemos monitoreando ambos eventos de manera continua y hemos activado todos los recursos operacionales disponibles para restablecer las condiciones normales del sistema a la mayor brevedad posible. Nuestro personal trabaja de forma ininterrumpida para minimizar el impacto en nuestros abonados”, añadió Ortiz Salgado.

Ante las situaciones que enfrentan, el presidente ejecutivo de la AAA, Luis Reinaldo González Delgado, se encuentra coordinando directamente con los alcaldes de los municipios potencialmente afectados, así como con otros funcionarios electos, los planes de respuesta y mitigación necesarios para atender las necesidades de las comunidades, incluyendo la activación del acarreo de agua y otras medidas dirigidas a minimizar el impacto en los abonados.

Se informó que, para beneficio de la ciudadanía, la AAA continuará ofreciendo actualizaciones a través de sus plataformas oficiales conforme avancen los trabajos y exhorta a los abonados en las áreas afectadas a hacer uso comedido del agua potable mientras se completan las labores de investigación y reparación.