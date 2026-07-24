Un total de 726 empleados municipales de Cataño recibieron el Bono de Verano otorgado por la administración del alcalde Julio Alicea Vasallo, como parte de una iniciativa dirigida a reconocer la labor del personal que brinda servicios a los residentes del municipio.

La entrega del beneficio representó una inversión municipal de $453,750 y consistió en pagos individuales de $625 para empleados regulares, transitorios y de confianza que cumplieron con los criterios establecidos en una ordenanza municipal.

La alcaldesa interina, María de los Ángeles Pérez Ramos, destacó que el bono busca reconocer el esfuerzo diario de los empleados que trabajan en distintas áreas del municipio.

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“Detrás de cada parque limpio, cada calle en buen estado, cada emergencia atendida y cada servicio que reciben nuestros residentes hay empleados comprometidos con Cataño. Este bono es una manera de agradecer ese esfuerzo diario y reconocer a quienes, con su dedicación y entrega, contribuyen al bienestar de nuestra comunidad”, expresó Pérez Ramos.

Según la funcionaria, los fondos para la otorgación del beneficio ya estaban contemplados en el presupuesto municipal correspondiente al año fiscal 2026-2027, como parte de la planificación de los recursos públicos.

“Una administración responsable no solo cumple con sus obligaciones fiscales; también procura reconocer a las personas que hacen posible el funcionamiento diario del Municipio”, añadió.

El Bono de Verano fue depositado a empleados elegibles de las ramas ejecutiva y legislativa municipal que cumplieron con los requisitos, incluyendo haber trabajado de manera ininterrumpida durante el periodo establecido.

La administración municipal reiteró que continuará impulsando iniciativas dirigidas a respaldar y reconocer a su fuerza laboral, a la que describió como una pieza clave para el funcionamiento y los servicios que recibe la comunidad de Cataño.