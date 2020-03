El secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, y el secretario de Asuntos Públicos, Osvaldo Soto, informaron hoy, martes, que el gobierno de Puerto Rico ya ha recibido miles de solicitudes de personas que trabajan por cuenta propia, así como de pequeños y medianos comerciantes que cualifican para recibir los incentivos económicos aprobados para aliviar el impacto que ha tenido el COVID-19 en la Isla.

Sobre las personas que trabajan por cuenta propia, Parés Alicea detalló esta tarde que “SURI (el Sistema Unificado de Rentas Interna) ha recibido unas 84,100 solicitudes del incentivo de $500 para personas que trabajan por cuenta propia elegibles. Esta cantidad de solicitudes a solo 40 horas del lanzamiento no tienen precedentes en comparación con cualquier otro proceso ante Hacienda”.

PUBLICIDAD

El titular prometió, en un mensaje publicado en Twitter, que el dinero será desembolsado “con premura”.

Con sus expresiones, el titular de Hacienda actualizó información provista más temprano por el secretario de Asuntos Públicos, quien aludió a que unas 76,623 trabajadores por cuenta propia habían solicitado el beneficio de $500.

Soto también aludió, en declaraciones escritas, que "el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) reporta que ha recibido unos 56,329 hits al sistema”.

“La prontitud con la que ha respondido la ciudadanía es una clara señal de que se ha hecho lo correcto para atender el impacto económico que trae consigo esta pandemia”, agregó Soto García.

No obstante, la portavoz del DDEC, Maura Ríos Paul, aclaró a Primera Hora que la entrada de personas a la página no significa que todas estas hayan reclamado los $1,500 destinados para patronos de pequeñas y medianas empresas que tengan 50 empleados o menos y que sus ganancias no excedan los $10 millones.

Indicó que tarde en el día podrán ofrecer la cantidad exacta de comerciantes que han reclamado los $1,500 contemplados en el plan de incentivo del gobierno para impulsar la economía en este tiempo de cuarentena, en la que muchos negocios han tenido que cerrar sus puertas.

Cabe destacar que el secretario de Hacienda aclaró que habrá personas que puedan recibir parte de ambos beneficios, si así cualifican. La explicación la dio luego de que muchas personas se lamentaran por haber solicitado primero los $500 y supuestamente perdieran la oportunidad de recibir un incentivo mayor.

PUBLICIDAD

“Los equipos de Hacienda y DDEC estamos trabajando para se aclarare que las personas que sean comerciantes y patronos en su carácter individual (“DBA”) reciban un beneficio económico total de $1,500 tal y como lo haría una PyME que sea una entidad jurídica. No obstante, exhorto a todos los individuos comerciantes elegiles, según nuestra carta circular, que continúen solicitando los $500 de incentivo de personas que trabajan por cuenta propia, sean patronos (o) no. Esta es la manera más rápida de recibir este beneficio inmediatamente. DDEC va a ser notificado por Hacienda de las personas que reciban este incentivo de $500 para que en el transcurso del procesamiento de las solicitudes ante su oficina determinen si corresponde un pago de $1,000 o de $1,500, respectivamente”, explicó Parés Alicea.