El trabajo remoto o híbrido llegó para quedarse y las microempresas siguen en boga, mientras hay apertura a la contratación de personas de mayor edad, así como una mayor disponibilidad de puestos de trabajo en la región de la montaña, según la última encuesta de ManpowerGroup Puerto Rico.

En momentos en que a nivel global prevalece la escasez de talento especializado, la inclusión, se coloca como pieza clave en el ambiente laboral, pues algunos patronos están contratando solicitantes no tradicionales, dijo Vialys Rivera Ruiz, directora de Relaciones con los Clientes de ManpowerGroup al presentar hoy los resultados de la encuesta Expectativas de Empleo para el último trimestre de 2023.

Rivera Ruiz sostuvo que para el cuarto trimestre del año unos 510 patronos que respondieron la encuesta en Puerto Rico tienen una intención de contratación de un 36%, un punto porcentual más que en el tercer trimestre del año y, cuando se compara con el mismo período del año anterior (2022), el cambio es de un 4%.

Calificó de positivo el que haya una intención de contratación de un 29% de personas de mayor edad. “Lo veo como supersaludable. Es algo que no habíamos visto antes. Me encantaría ver ahí un porcentaje mucho más alto. Es un sector que se ha discriminado, que cuando se ha ido a buscar trabajo lo hemos visto y veo que ya la brecha se está cerrando. Es una gran alternativa, es transferir conocimiento. Esas personas tienen mucho conocimiento y en términos de las habilidades blandas esas no caducan”, sostuvo Rivera Ruiz.

La especialista en Recursos Humanos dijo que la intención de los patronos de un 36% de contratación situó a Puerto Rico en el puesto número siete entre 41 países, igualando a Estados Unidos, México, Guatemala, Perú y Singapur. “El promedio global es de 30%”, sostuvo Rivera Ruiz.

Indicó que ManpowerGroup lleva a cabo este tipo de encuesta independiente desde hace más de 60 años en 41 países con una muestra de sobre 39,000 participantes. En Puerto Rico la encuesta se comenzó a hacer desde el último trimestre de 2022.

Agregó que los patronos encuestados solo responden una pregunta: “¿Cómo anticipan que el empleo total de su empresa cambiará en el próximo trimestre?”. Dijo que, para este último trimestre del año, el 48% de los empleadores planifica aumentar su plantilla, 34% no proyecta hacer cambios, 12% espera reducirla y 6% no sabe.

Rivera Ruiz detalló que los sectores que demostraron mayor demanda de contratación para el próximo trimestre en Puerto Rico son: energía y utilidades (63%), servicios de comunicación (58%) y tecnología de la información (57%). Indicó que el aumento de un 33% en la contratación en los sectores de energía y servicios públicos en comparación a la encuesta anterior “puede estar ligado a las iniciativas de reconstrucción del sistema energético”.

También dijo que “muchas empresas se están preparando” para no enfrentar las situaciones del huracán María (2017), además, de los cambios que impuso la pandemia del Covid-19. Puntualizó que “todos los sectores e industrias necesitan capital humano que tenga destrezas y habilidades especializadas en el área de sistemas información”.

En términos geográficos, Rivera Ruiz dijo que, según la encuesta, los empleadores que demostraron intenciones más fuertes de contratación están en el centro de la isla (55%) y en el este y norte (37%, cada uno).

“Es sabido que en la región central ha habido poco movimiento de empleos y reflejar esa intención de contratación va a la par con esa necesidad. Hemos visto muchos fondos federales destinados a reconstrucción de puentes, plantas de agua y talleres de capacitación”, sostuvo Rivera Ruiz

Dijo que en el renglón de tamaño de la empresa la mayor intención de contratación se concentra en la microempresa (10 empleados) con un 56%, seguida de las empresas medianas (50-249 empleos) con un 51% y las PyMes (10-49 empleos) reflejaron un 37%.

Sostuvo que el estudio de Escasez de Talento 2023 concluyó que los empleadores en Puerto Rico están ampliando su alcance y buscando solicitantes no tradicionales como respuesta a la escasez de talento. Detalló que el 29% son personas mayores que buscan empleo o un cambio de carrera y el 26% presenta múltiples cambios de carrera, han estado desempleados por asumir responsabilidad de cuidadores y/o han estado desempleados por mucho tiempo.

Rivera Ruiz indicó que los patronos en Puerto Rico consideran que los principales impulsores de la productividad son tener objetivos y metas claras (39%), desarrollo profesional (36%), cultura de trabajo positiva (34%) y aumentar la eficiencia tecnológica (20%).

Destacó, además, que las habilidades blandas como -aprendizaje y curiosidad, liderazgo e influencia social, creatividad y originalidad, razonamiento y solución de problemas y toma de iniciativas- siguen cobrando relevancia al momento de la contratación.