La alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez Altieri, aclaró esta noche que continúa presidiendo el Comité Municipaldel Partido Nuevo Progresista en la Ciudad Señorial.

“Ante rumores difundidos en las redes sociales y la preocupación surgida en el seno de nuestro Partido, me veo obligada a aclarar que yo no he renunciado ni me he planteado nada relacionado a ese asunto en estos momentos”, afirmó por escrito Meléndez Altieri.

"El reglamento de nuestro Partido aprobado en Asamblea General el 17 de agosto de 2017, en el punto 2 del artículo 89, en la página 71, sobre ese asunto dice y cito: “Si el Presidente Municipal no resultara electo Alcalde, o el Alcalde no resultase electo o el Representante no prevaleciera, el Comité Municipal o el de Precinto, según fuere el caso, se reunirá no más tarde de (120) días a partir de la juramentación del Alcalde o Representante en el pueblo o cese de dicho funcionario en el cargo. Esta reunión será convocada por el Secretario General del Partido y un Delegado Presidencial quien tomará nota de lo acontecido. En el caso de los Presidentes de Comités Municipales o de Precinto que deseen no continuar en el cargo el Directorio del Partido podrá optar por un método alterno, nombrar un Comité de expresidentes del partido en dicho pueblo para que hagan una evaluación y recomendaciones previo a cualquier ratificación o sustitución del Presidente del Comité Municipal o de Precinto”, detalló la mandataria.

PUBLICIDAD

“Estoy enfocada como lo he estado por más de una década, en mi compromiso con el pueblo de ser su Alcaldesa. He continuado trabajando con el mismo ánimo y entusiasmo, y así estaré hasta el último día de mi término. Estoy concentrada en el proceso de transición, el cual deseo sea uno cristalino y abierto al pueblo, como se merecen los ponceños en donde brille la verdad. En su momento tomaré una decisión sobre mi futuro político el cual no es una prioridad en este momento”, dijo Mayita.

“Mi pueblo me conoce, sabe que no oculto nada y que siempre hablo con la verdad. En el momento de anunciar algún detalle sobre ese tema lo haré. Todo a su tiempo”, finalizó la alcaldesa.