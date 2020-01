Mayita entre lágrimas: “quien me trajo el agua se llama Carmen Yulín” Reiteró que no conocía del almacén de suministros no distribuidos encontrado en La Guancha el pasado sábado.

(Archivo) En llanto, la alcaldesa de Ponce, María "Mayita" Meléndez, recordó el momento en que recibió ayuda de su homóloga en San Juan, Carmen Yulín Cruz, y no del gobierno central, durante la emergencia causada por los terremotos. Asimismo, reiteró que no conocía del almacén de suministros no distribuidos encontrado en La Guancha el pasado sábado. El hecho ha levantado la indignación de miles de ciudadanos que, desde el 18 de enero, han salido a las calles a manifestarse contra el gobierno. "Quien me trajo el agua se llama Carmen Yulín. Siete camiones: agua, comida preparada, para que usted vea. Llenamos el agua, le dimos agua a todo el mundo. Me dijo: 'Lo demás te lo llevas para distribuir en tu centro de distribución'. Lo llevamos y lo dejamos afuera para que lo vieran", narró en entrevista con Rubén Sánchez en WKAQ 580. Seguido, recordó una conversación que tuvo con Carlos Acevedo, quien en aquel entonces era el director del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres y que fue destituido tras el escandaloso hallazgo. "Al otro día le digo: 'Mira, Carlos, no me diste agua, pero…'. Y yo quiero mucho a Carlos, ¿sabes? Ese es el dolor que tengo, que diga que yo sabía. Y le digo: 'Mira, ¿sabes quién trajo esa agua? La alcaldesa de San Juan. Que ha ayudado a todos los alcaldes'", contó. Para mañana, sábado, hay una convocatoria para manifestarse en Ponce en la que protestarán por el manejo del gobierno de los suministros durante la emergencia. También, solicitarán la renuncia de la gobernadora Wanda Vázquez y la alcaldesa de la Ciudad Señorial. "Yo no miro la política en una emergencia y lo saben mis alcaldes del sur. Es el coraje que me da, que peleo por ellos", dijo Meléndez.