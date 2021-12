La exalcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez Altieri, dijo estar “sorprendida” con el hecho de que la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) utilizó la palabra “usurpar” en la querella en su contra.

Esto tras que la OEG radicara una querella contra la exalcaldesa por permitir a varios miembros de su personal de confianza usurpar puestos en el municipio sin contar con el permiso de la legislatura municipal y permitiendo que gozaran de beneficios de fondos públicos por sus puestos.

“Ningún empleado usurpó nada, todos hicieron su trabajo responsablemente y devengaron salarios por trabajo realizado. Por lo cual me sorprende el término ‘usurpar’ utilizado en la publicación en redes por parte de la Oficina de Ética Gubernamental”, indicó la exalcaldesa que ocupó el cargo desde el 2009 al 2021.

PUBLICIDAD

Por su parte, la querella señaló que Meléndez Altieri “utilizó las facultades de su cargo para obtener un beneficio directo a cada uno de los empleados al permitirles el desembolso en concepto de nómina durante el período en que dichos servidores públicos debieron cesar sus funciones”.

Además, Meléndez Altieri adujo que la situación a la cual la OEG hace alusión era “una situación estrictamente administrativa” y “fue debidamente atendida”.

“Dicha querella hace referencia a una situación estrictamente administrativa que surgió y la misma fue debidamente atendida. En específico, el señalamiento administrativo al cual se hace alusión, fue consultado con la Oficina del Contralor para auscultar cualquier medida a tomar, si alguna”, comentó la ahora delegada electa para cabildear por la estadidad en Washington D.C.

“Toda esa evidencia se someterá ante el foro pertinente y se aclarará cualquier duda que tenga la Oficina de Ética Gubernamental a esos fines. En mi gestión pública me he caracterizado por mi honestidad y transparencia, lo cual no será excepción en esta ocasión”, dijo.