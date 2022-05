La Cámara de Representantes se constituyó en sesión esta tarde, pero no aprobó ningún proyecto de ley por falta de votos.

Cuatro representantes de la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) se ausentaron de los trabajos, de los cuales, al menos dos están contagiados con el COVID-19, supo Primera Hora.

Los representantes que están positivos a la enfermedad son: Héctor Ferrer Santiago y Kebin Maldonado Martiz. A Ferrer Santiago el coronavirus lo había atacado ya, en agosto de 2021.

Otro de los ausentes de la sesión lo fue el representante Luis “Narmito” Ortiz Lugo, quien busca la alcaldía de Guayama.

“Para aprobar proyectos de ley no teníamos los votos completos, no teníamos los 26 votos”, dijo el portavoz de la mayoría popular, Ángel Matos García.

El legislador indicó que se aprobaron resoluciones de investigación y se recibieron informes, pero no se aprobó legislación porque de la delegación popular estaban presentes 22 de los 26 representantes.

“La pandemia continúa”, dijo Matos García.

El portavoz alterno de la delegación novoprogresista, Gabriel Rodríguez Aguiló dijo por su parte, que el cierre de los trabajos lo tomó por sorpresa.

“Como fue tan atropellado lo que pasó, cerrar la sesión abruptamente, tomó a todo el mundo por sorpresa, incluyendo a los propios populares. Las caras al llegar al hemiciclo eran de ‘qué pasó aquí', ‘por qué se acabó la sesión sin votación’. El Portavoz de la mayoría decidió cerrar hasta el próximo martes”, indicó Rodríguez Aguiló.

Sostuvo que los 21 integrantes de la delegación penepé estaban en sus oficinas o camino al Capitolio. “Todos estábamos prestos a venir a la sesión a la votación. Que me conste no hay ninguno que se haya excusado por enfermedad ni por COVID”, indicó Rodriguez Aguiló. “A los 21 les comuniqué que no vinieran porque se había acabado la sesión”, agregó.

Los portavoces de las minorías del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), del Partido Independentista Puertroriqueño (PIP) y del Proyecto Dignidad estuvieron presentes, dijo Matos García.

En el Senado, la sesión corrió de forma normal.

Este medio supo sin embargo, que ayer varios empleados de la Cámara Alta arrojaron positivo a pruebas del coronavirus.

La Cámara recesó sus trabajos legislativos hasta el martes 10 de mayo y el Senado, hasta el lunes 9 de mayo.