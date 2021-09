El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Jesús Santa Rodríguez dijo hoy que si el Plan de Ajuste a la Deuda (PAD) finalmente incluye recortes a los pensionados, la Legislatura debe restituir el corte a través de la legislación sobre la nueva emisión de bonos del gobierno central.

“El primer punto de batalla es de qué manera el acuerdo excluye o elimina el corte de pensiones”, dijo Santa Rodríguez y sostuvo que a esos fines el liderato legislativo le envió una carta con recomendaciones a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), pero todavía no han recibido respuesta.

“Sometimos una carta a la Junta planteando algunas recomendaciones a cómo debe bajar el acuerdo de deuda y cómo debe trabajarse el proyecto de ley que permite el intercambio de bonos, que es necesario hacerlo si es que se quiere lograr el acuerdo. Entre las cosas que se incluyó obviamente están metidos los pensionados. Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles porque el recorte de la deuda no se aplique en el acuerdo y tengo que reconocer que el gobernador (Pedro Pierluisi) va por la misma línea y el Senado”, indicó el legislador popular.

Dijo que “como plan B” si el acuerdo “baja con el corte que sea, si se sube el tope de $1,500 o $2,000 o con un corte, la Legislatura debe tener la potestad de restituir ese corte”.

Santa Rodríguez sostuvo que, a diferencia del pasado, hoy día las pensiones se pagan de una partida del presupuesto del Fondo General. “Antes había un fondo especial del que salía el dinero de las pensiones y nadie lo tocaba. La ley 106 que aprobó el PNP en 2017 literalmente voló el sistema de retiro y provoca que sea el gobierno dentro de su presupuesto del Fondo General el que pague las pensiones”, indicó.

“Lo que estamos planteando es que si el ajuste de deuda, por dar un ejemplo, le quita $50 millones a los pensionados, mediante el presupuesto podamos añadir $50 millones y evitar ese corte que se refleja en lo que es el ajuste de deuda. A nivel de lo presupuestario yo cojo la tarea de buscar $50 millones para restituir a los pensionados y evitar una reducción de pensión. La mejor forma de hacerlo es poniéndolo en el lenguaje del proyecto que permite el intercambio de bonos”, detalló.

Según el legislador, independientemente de lo que la jueza Laura Taylor Swain acuerde o no para los bonos del gobierno central (GO’s), se tiene que hacer una nueva emisión de bonos que debe pasar por la Legislatura.

“Si el acuerdo nos lleva a cambiar los bonos existentes por unos nuevos o bajo otras condiciones de pago, para eso es el acuerdo de deuda, tiene que haber una aprobación de la Legislatura. Por lo tanto, hace falta legislación para poder implementar el acuerdo. Ese es el punto de negociación que uno tiene para tratar de lograr acuerdo en otros asuntos como son los pensionados y lo que estamos planteando es: si tú quieres que yo apruebe ese intercambio de bonos, apruébame que yo pueda hacer un proceso de restitución de dinero de las pensiones, si fuera necesario”, sostuvo el legislador de la mayoría popular.

Añadió que hasta ayer lunes, no habían recibido contestación de la JSF. “Estamos esperando contestación de la Junta para ver dónde estamos parados”, dijo.

Mientras tanto, legisladores de minoría indicaron que no son parte de las conversaciones con la JSF.

“He dejado claro en el registro legislativo que estoy en contra de cualquier tipo de negociación. Me parece que no es posible que se negocie con las pensiones de las personas en Puerto Rico. Ese argumento de subir el renglón, que es lo que aparentemente propone la Cámara, no es meramente $500.00, los pensionados no han tenido aumentos en años, el costo de la vida ha aumentado, se le ha quitado beneficios y además de que me opongo a la Junta, me opongo a cualquier tipo de negociación con la Junta y a afectar un centavo a las pensiones en Puerto Rico”, dijo el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Cámara, Denis Márquez Lebrón.

El legislador sostuvo que aunque no formaría parte de ninguna negociación “tampoco se me ha informado de nada de cuáles son los criterios y cuál es el procedimiento”.

El portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carlos “Johnny” Méndez Núñez dijo que tampoco han sido parte de las gestiones que realiza la Cámara en torno al PDA.

“La posición de la delegación novoprogresista en la Cámara es cero recortes a las pensiones, cero aumento a las contribuciones. Eso lo mantuvimos durante el cuatrienio pasado y este cuatrieno lo mantenemos también. No hay recortes a las pensiones de ningún tipo”, sostuvo. Añadió que si hay alguna negociación “será con el Partido Popular”.

“Nosotros nos oponemos al PDA. Tuvimos una invitación de la Junta de Control Fiscal para reunirnos con ellos la cual rechazamos”, dijo por su parte, la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molineli.