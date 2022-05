Desde hace varias semanas, el representante Luis Raúl Torres Cruz había dejado saber públicamente su inconformidad con el rumbo que ha tomado el Partido Popular Democrático (PPD) y de la posibilidad de abandonar las filas populares de cara a las elecciones generales de 2024.

Hoy tomó por sorpresa a muchos al anunciar su desafiliación de la Pava molesto porque el Senado, bajo el liderato del también presidente del PPD, José Luis Dalmau Santiago, colgó ayer dos medidas, una de su autoría, que buscaba prohibir que la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (APP), negocie contratos sin que la empresa privada ponga capital. El veterano legislador soberanista también se disgustó con la redistribución electoral del distrito representativo 2 de San Juan por entender que afectaría sus posibilidades de revalidar.

En una carta cursada esta tarde a Dalmau Santiago, Torres Cruz consignó su renuncia de forma inmediata e irrevocable.

El presidente del PPD, por su parte, en unas breves declaraciones escritas, aceptó la decisión de Torres Cruz de desafiliarse de la colectividad, que este año cumple 84 años. “Le estoy dando instrucciones al secretario general, Ramón Luis Cruz Burgos, de que le separe inmediatamente de todos los cargos políticos que ocupa, incluyendo el de presidente del Precinto 2, y continúe con la reorganización de San Juan”, sentenció Dalmau Santiago.

Temprano en la mañana, Torres Cruz, había anunciado en una emisora radial, que se desafiliaba del PPD y poco después de hacer el anuncio, se cruzó con Dalmau Santiago, en una actividad convocada por el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández en el Distrito T-Mobile, en San Juan.

“Se colmó la copa de lo que hemos venido hablando. Ahora quieren justificar que yo estoy haciendo esto porque cambiaron mi distrito y la realidad es que sí me molesta lo que hicieron con mi distrito en la redistribución electoral, incluso han puesto en riesgo siete escaños que hoy ocupa el PPD, poniendo en la redistribución en ventaja al Partido Nuevo Progresista en escaños de la Cámara de Representantes”, sostuvo Cruz Torres en entrevista con Primera Hora.

-¿Podría usted perder el escaño?, preguntó este diario.

“Lo que pasa es que cuando yo gané este escaño y esto se le olvida a ellos, quien ocupaba el escaño era Edwin Mundo, un legislador penepé, que era vicepresidente de la Cámara de Representantes. El que tú estés abajo numéricamente en una redistribución electoral no quiere decir que tú ganes o pierdas un distrito, pero se te hace más complicado. Además, si tienes un distrito que numéricamente favorece al PPD, cómo tú permites hacer una redistribución, entregando sin pelea alguna, esos distritos que hoy mayoritariamente son numéricamente a favor del PPD. Claro, que eso tiene que incomodarme”, indicó el legislador, que se encuentra en su sexto término en la Legislatura.

Sostuvo que más allá de la redistribución electoral, un proyecto suyo que la Cámara aprobó hace casi un año, en la primera sesión ordinaria (Proyecto de la Cámara) estaba pendiente en el Senado y “se había acordado en la Conferencia Legislativa que se iban a aprobar los proyectos que vinieran del Senado y los de la Cámara que fueran al Senado, con los votos de los populares y si no teníamos los votos de otras delegaciones, se colgaban. “Ayer ese proyecto (776) que es para prohibir la Autoridad de las Alianzas Público Privadas siga haciendo alianzas sin que la empresa privada ponga dinero como pasó con el contrato de LUMA fue colgado”, cuestionó Torres Cruz. La medida, que enmienda la Ley 29 de 2009 para establecer que cualquier entidad gubernamental que suscriba un contrato de alianzas público privadas tendrá que aportar capital o activos, recibió 16 votos en contra, cuatro a favor y seis abstenidos. Dalmau Santiago figura entre los votos en contra.

También, fue derrotado en el Senado, otra medida de los representantes populares Kebin Maldonado, Edgardo Feliciano y Joseline Rodríguez que buscaba obligar a los cabilderos por la estadidad a rendir informes a la Oficina de Ética Gubernamental.

“Le dieron la espalda al pueblo de Puerto Rico. No tienen palabra. No cumplieron el acuerdo de la Conferencia Legislativa”, sostuvo Torres Cruz y dijo que la acción de la mayoría popular en el Senado lo llevó a adelantar su desafiliación del PPD. “Probablemente me iba a declarar legislador independiente en agosto o iba a esperar a que transcurriera este cuatrienio, pero si estamos en un partido donde no se cumplen los acuerdos y donde no hay acceso al presidente”, reclamó.

Torres Cruz sostuvo que hacía dos días que le había enviado un mensaje de texto al presidente del PPD pidiéndole conversar “antes de yo hacer cualquier anuncio”. Sin embargo, indicó que Dalmau Santiago no le contestó y en la actividad de hoy en la Plaza Popular, del Distrito TMobile, el líder del PPD lo abordó y le dijo: “‘tú me escribiste, si quieres vamos a hablar’ y yo le contesté: ‘pero, ¿cuándo? si ya yo lo anuncié, te escribí hace dos días y no me contestaste’”.

“Sí, me pichó. Cuando me ve en la actividad hoy aquí que ya yo había anunciado en un programa radial que iba a correr independiente, me aborda aquí. ‘Ya estás tarde’, le dije. ‘Ustedes no cumplieron su palabra sobre los proyectos legislativos, le dieron la espalda al pueblo de Puerto Rico’… Se lo dije de frente. Yo hablo de frente, sin tapujos y sin miedo”, expresó.

-¿Luis Raúl Torres se va a unir al Movimiento Victoria Ciudadana (MVC)?

“No, yo soy legislador independiente. Ahora no hay decisiones de caucus que me obliguen a votar de ninguna manera.

El legislador dijo sin embargo, que va a estar en conversaciones constantes, en negociaciones y en apoyo de las cosas que entienda que son buenas para el pueblo de Puerto Rico. “Lo he dialogado con el Presidente de la Cámara. Él me dijo a mí que, aunque yo me declarara independiente sigo siendo presidente de las dos comisiones que presido.

Además de la Comisión de Energía, Torres Cruz continuará en la presidencia de la Comisión para la Fiscalización de Fondos Públicos de la Ciudad Capital, Aguas Buenas, Bayamón, Cataño y Guaynabo, que componen el distrito de San Juan.

Sobre la presidencia de Dalmau Santiago, el ahora legislador independiente dijo que “él está ahí, ha ejecutado, pero me da pena que su comunicación con el liderato legislativo general, principalmente de la Cámara no ha sido buena”.

“Una pregunta incómoda es ¿quién manda en el Senado, la delegación penepé o la delegación popular? Yo puedo entender que no tiene los 14 votos, pero cuando son medidas buenas para el País, los 12 votos del PPD deben estar ahí, aunque se derroten por las otras delegaciones. Ese es el compromiso con el País”, dijo Torres Cruz, quien es legislador hace 22 años.

En el cuatrienio de 2008 a 2012, estando el PPD en minoría, Torres Cruz se desafió momentáneamente del PPD por diferencias con el entonces portavoz, Hernández Montañez, en torno al asunto del status político.

-¿Luis Raúl Torres ya no es popular?

“Siento dolor con esto porque yo estoy en este partido desde los 16 años de edad y tengo 62 años. He ocupado posiciones en todos los niveles, he sido miembro de la Junta de Gobierno en dos ocasiones, presidí el partido en dos ocasiones en San Juan, he sido delegado presidencial, presidente de la Juventud a nivel de todo Puerto Rico. Me he forjado dentro de esta colectividad a la que he amado siempre porque creía que era un partido socialdemócrata que promueve la justicia social y el bienestar común y no los intereses de capital, pero eso ha ido cambiando con el liderato principal actual de nuestro partido. El PPD como está no representa mis aspiraciones como persona, como ciudadano y como líder”, dijo.

-¿Pero usted, sigue siendo soberanista?

“Hasta la médula, creo en la libre asociación”, afirmó.

El presidente de la Cámara dijo, por su parte, que sabía “hace tiempo” de las intenciones de Torres Cruz de dejar el PPD.

El líder cameral reconoció que la salida del PPD del veterano legislador afecta a la colectividad, pero dijo que a la Cámara “como institución, no”.

Hernández Montañez sostuvo que Torres Cruz retendrá la presidencia de las dos comisiones que preside y aseguró que la delegación popular continúa en mayoría en la Cámara con 25 votos, aunque la delegación pierde la mayoría absoluta. Ahora, la Cámara tiene una mayoría pluralista como la que tiene el PPD en el Senado con 12 votos.

“No se pierde ningún voto, porque en la Cámara hay acuerdos que trascienden las delegaciones del Partido Popular y mantenemos una mayoría”, sostuvo Hernández Montañez, durante un mensaje ofrecido esta mañana en el Distrito T-Mobile y a minutos de que trascendiera la desafiliación del legislador.

Dijo que, en la Cámara, Torres Cruz “tiene un voto democrático, él fue respaldado por el pueblo, hay que respetar esa posición y él tiene la confianza mía para mantenerse como presidente de la comisión, en que ha hecho un trabajo excelente”.

En cuanto a las expresiones del representante Torres Cruz, de que lo que “colmó la copa” fue que la mayoría popular en el Senado, no le diera paso en la sesión de ayer a dos medidas de representantes del PPD, el presidente de la Cámara sostuvo que había un acuerdo de la Conferencia Legislativa.

“Reclamamos que las medidas que no tenían el respaldo de la oposición se bajaran a votación y se derrotaran con los 12 votos (en el Senado) del Partido Popular… Era un enfoque de buscar unidad, pero no abonar a la controversia que nos divide”, añadió.

“Yo sabía desde hace mucho tiempo que hay unas inconformidades en ciertas áreas. Nosotros las subsanamos hace cinco años atrás. Esto comenzó en la Cámara y llegamos a unos acuerdos de paz que han funcionado. Nosotros abrazamos esa diversidad, lo consideramos como parte de nuestra fuerza en la Cámara de Representantes el reconocer que hay unos temas en los que no estamos alineados”, reclamó Hernández Montañez durante la actividad en la que anunció su propuesta económica “Un Puerto Rico”, en medio de un elaborado montaje y ante un público de más de un centenar de personas, entre ellos empresarios.

Al preguntársele si intentará que Torres Cruz recapacite, indicó que “hay que fomentar que la institución entienda que hay muchos Luis Raúl, que son una parte fuerte, importante de nuestro partido y que hacen falta”.

Dijo que en la política “se suma” y sostuvo que tiene una propuesta al PPD “para evitar que esto se replique”, refiriéndose a su sugerencia de que se elimine la figura del presidente y que la colectividad sea dirigida por un comité que supervise los trabajos del secretario general.

“No podemos dejar que esto ocurra… Esta es la primera expresión de la Cámara, pero hay expresiones de otros funcionarios del PPD que han sido públicas”, dijo en alusión a comentarios de los alcaldes de Caguas, William Miranda Torres y de Comerío, José Santiago, quiénes también han expresado la posibilidad de alejarse de la colectividad.

“Espero que en algún omento esto llegue a la Junta de Gobierno y ahí yo haré mis expresiones formales. Lo más que puedo decir es que hay que mirar lo que nosotros hacemos en la Cámara, con acciones, con resultados”, reclamó Hernández Montañez.

El Presidente del Senado, dijo por su parte, que en algunos de los proyectos derrotados se va a pedir reconsiderar. “Hay unos que comoquiera no tenían los votos, se llevaron a votación y se derrotaron y en algunos de ellos se va a pedir una reconsideración para devolverlos a comisión”, sostuvo Dalmau Santiago.

Al ser preguntado por qué el proyecto sobre los cabilderos por la estadidad no se llevó a votación final, el líder senatorial dijo que a viva voz fue derrotado, aunque reconoció que hay un acuerdo de que los proyectos del Partido se bajen a votación en los cuerpos legislativos independientemente de que tengan o no los votos.

“Ese fue el acuerdo, pero hay compañeros que no están de acuerdo con los proyectos y cada cual tiene derecho”, indicó Dalmau Santiago, quien reclamó que el Senado tiene una situación particular con cinco partidos y un senador independiente.